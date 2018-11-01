Загитова без конкурентов, Коляда в «группе смерти»: превью Гран-при Хельсинки

Что нам ждать от третьего Гран-при сезона?

2018-11-01T10:04:22+03:00 Что нам ждать от третьего Гран-при сезона?

Третий по счету этап Гран-при должен был пройти в Китае. Но в целях обновления спортивных объектов к зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине КНР отказалась от турниров, проводимых Международным союзом конькобежцев. Поэтому «китайский» этап отдали Хельсинки, где есть необходимая инфраструктура и опыт проведения крупных соревнований – например, чемпионата Европы 2009 года и ЧМ-2017.

Женское одиночное катание: Загитова и все остальные

20 октября 2018 года официально умерла главная интрига женского турнира на этапе в Хельсинки. В этот день стало известно, что из-за травмы с Гран-при снялась итальянская легенда Каролина Костнер, которая в любом состоянии представляла угрозу для российской участницы, олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Загитова в первом сезоне нового олимпийского цикла показывает прекрасную форму. Есть ощущение, что в ее карьере не было прошлого триумфального сезона, — такой она выглядит голодной до побед. Алина выиграла Nebelhorn Trophy, что называется, одной левой – ее сумма баллов составила 238,43. Именно на эту планку предстоит равняться ей самой и всем соперницам на этапе в Хельсинки.

Фантастика, но допустим. Кто еще, если не Загитова?

Наиболее реальная кандидатура – японка Каори Сакамото. Она уже завоевала серебро на американском этапе, и ей есть за что бороться – во время гиперконкуренции в сборной Японии участие в финале Гран-при может стать единственной возможностью показаться на одном из главных стартов, поскольку на чемпионат четырех континентов и ЧМ еще пробиться надо. В Америке Сакамото набрала 213 баллов, что сделало бы ее абсолютным победителем, например, на канадском этапе, где лидировала Елизавета Туктамышева с результатом 203 балла. Вполне серьезный соперник, в общем.

Еще одна претендентка на медаль – бельгийка Луна Хендрикс. В прошлом сезоне на чемпионате Европы в Москве Хендрикс неожиданно заняла 5-е место, уступив только россиянкам и Каролине Костнер. В этом году Луна выступила на Nebelhorn Trophy, став там бронзовым призером с приличной суммой баллов 204,16. Посмотрим, прибавила ли Хендрикс еще за прошедший месяц.

Конечно, в Хельсинки не останется незамеченной российская фигуристка Станислава Константинова. Эта ученица Валентины Чеботаревой владеет всеми качествами, нужными для побед, кроме одного: Станиславе категорически не хватает стабильности. Обычно она блестяще справляется с короткой программой, а потом срывает произвольную, или наоборот.

Третьей участницей от России в Хельсинки будет Дарья Паненкова. Дебют Дарьи на Гран-при состоялся в канадском Левале, где она показала рабочий достойный результат, но шансов на финал лишилась.

Мужское одиночное катание: Коляда в «группе смерти»

В футболе есть такое понятие, как «группа смерти». Так называют группу, в которую через жеребьевку отбирается сразу несколько сильных команд примерно одного уровня, и в плэй-офф некоторые из них неминуемо не пройдут (то есть выпадут из борьбы за награды).

На этапе Гран-при в Хельсинки подобная «группа смерти» набралась в мужском турнире. В очном противостоянии сойдутся двукратный олимпийский чемпион Юзуру Ханю из Японии, двукратный бронзовый призер чемпионата мира Боян Цзинь из Китая, бронзовый призер чемпионата мира и номер один сборной России Михаил Коляда и молодой южнокорейский фигурист Джун Хван Ча, ставший третьим на недавнем этапе Гран-при в Канаде.

В Хельсинки болельщики точно увидят много четверных прыжков, поэтому сомневаться насчет зрелищности не приходится. В первую очередь это будет битва мультиквадистов – Юзуру Ханю и Бояна Цзиня.

Китайский вундеркинд Боян Цзинь 3 года назад впервые чисто исполнил на соревнованиях четверной лутц, который сегодня считается обычным делом для элиты мужского одиночного катания. Теперь Бояна бьют его же козырем более компонентные соперники.

Судить о форме Юзуру Ханю пока трудно, но он в этом сезоне уже показал свои новые программы. На канадской «классике» (турнир серии «Б») в Оаквилле японец набрал 263,65 балла. Среди всех выступивших на Гран-при участников на данный момент это было бы лишь 4-е место вслед за Натаном Ченом (280,57), Шомой Уно (277,25) и Киганом Мессингом (265,17).

Из перечисленных фигуристов потенциально непроходимым для Юзуру Ханю при чистом прокате может оказаться лишь Натан Чен, которого на этапе в Хельсинки не будет. А значит, Ханю можно смело ставить в прогнозах на первую строчку.

Боян Цзинь в новом сезоне себя пока никак не проявлял. Но можно предположить, что после провального последнего чемпионата мира (19-е место) Боян жаждет реабилитироваться.

Уязвимость китайца – в компонентах, которые, вероятно, ему всегда будут ставить несколько ниже заслуженного просто по инерции. А если он катается не дома и еще позволит себе ошибиться, тогда точно на высокие компоненты рассчитывать не придется.

Михаил Коляда выступил в новом сезоне уже на двух турнирах серии «Б», причем оба выиграл. При этом в Братиславе на Nepela Trophy он набрал сумму баллов 274,37. Звучит внушительно и конкурентоспособно, но остается открытым вопрос, какую тактику на этот турнир выберет Коляда вместе со своим тренером Валентиной Чеботаревой? Напомним, россиянин владеет четверным лутцем, который ему редко удается выполнить чисто, а лутц с падением у Михаила обычно влечет за собой массу ошибок на других прыжковых элементах.

В то же время без двух четверных (тулуп и лутц) у Коляды будет незавидная диспозиция – ждать и надеяться, что соперники не смогут исполнить свой космический контент, самому не имея права на ошибку. Наверное, надо рисковать. В конце концов, не Олимпиаду будет проигрывать, всего лишь этап Гран-при.

На кого еще стоит обратить внимание у мужчин? На чешского фигуриста Михала Бржезину, который внезапно, пожалуй, даже для самого себя выиграл бронзу на американском этапе и теперь имеет шансы на финал Гран-при. На американца российского происхождения Алексея Красножона — в этом сезоне он будет выступать после тяжелой операции на ноге, но потенциально способен на многое.

От России, помимо Михаила Коляды, в Хельсинки были заявлены еще 2 участника – петербуржец Андрей Лазукин и действующий чемпион мира среди юниоров москвич Алексей Ерохов. Но в последний момент Ерохов снялся «по состоянию здоровья».

Танцы на льду: Степанова – Букин против итальянцев

Что касается турнира танцев на льду, здесь бремя ожиданий золотых медалей ляжет на плечи россиян Александры Степановой – Ивана Букина и итальянской пары Шарлин Гиньяр – Марко Фаббри. Степанова – Букин в этом сезоне представили яркий произвольный танец на блюзовую тему, который может быть их главным козырем в борьбе за победу.

К сильным сторонам итальянских соперников можно отнести высокую техничность и готовность итальянской федерации значительно вкладываться в свою главную пару (после ухода Капеллини – Ланотте).

Обе пары отличает высокая стабильность – они крайне редко по-крупному ошибаются. Таким образом, отрыв в баллах может оказаться минимальным, и точность каждого ребра в дорожке шагов будет иметь высокое значение.

На кого еще посмотреть? В Хельсинки выступят две молодые американские пары, только начинающие свою борьбу за место под солнцем национальной сборной: Лоррейн Макнамара – Квин Карпентер и Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко.

Будет экспрессивная российская пара Бетина Попова – Сергей Мозгов: в межсезонье ребята поменяли тренера и теперь работают под руководством Анжелики Крыловой, вернувшейся в Россию из Канады.

Выступит русско-испанский дуэт Сара Уртадо – Кирилл Халявин, тренирующийся у Александра Жулина.

В Хельсинки должны были соревноваться еще сильные опытные американцы Мэдисон Чок – Эван Бейтс, что добавило бы интриги турниру. Но партнерша в апреле перенесла операцию на лодыжке, и, по всей видимости, это помешало им успеть хорошо подготовиться к первому соревнованию сезона.

Парное катание: тихая гавань

В отличие от мужского турнира с «группой смерти», турнир парного катания представляется тихой гаванью. Будет несколько симпатичных пар, но вряд ли кто-то из них потрясет наше воображение. За медали, вероятнее всего, поборются 4 пары: россияне Наталья Забияко – Александр Энберт, итальянцы Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе, северокорейцы Тае Ок Райом – Ю Сик Ким и австрийцы Мириам Зиглер – Северин Киффер.

От России выступят еще Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, являющиеся действующими чемпионами мира среди юниоров. По взрослым они пока катаются не слишком уверенно, зато набираются бесценного соревновательного опыта. Будем надеяться, что их главные победы впереди.

Фото: globallookpress.com, РИА Новости/Владимир Федоренко, РИА Новости/Нина Зотина

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