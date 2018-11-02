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Загитова завалила каскад. Почему и что именно произошло?

23:15
Загитова завалила каскад. Почему и что именно произошло?
Алина Загитова / Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
Разбираемся в деталях.

Такая ожидаемая короткая программа у женщин на финском этапе Гран-при сенсаций не принесла, ограничившись сюрпризами. Преимущественно неприятными, хотя и не фатальными.

Никому из участниц, включая олимпийскую чемпионку Алину Загитову, не покорилась отметка в 69 баллов. С одной стороны, судьи в Хельсинки были весьма строги, а с другой, спортсменки сами дали повод придраться.

Что произошло с Загитовой?

Коварство каскада тройной лутц – тройной риттбергер, который исполняет Алина, состоит в следующем: пауза между первым и вторым прыжком в каскаде минимальна. А значит, многократно возрастают требования к качеству первого лутца: он должен быть достаточно высоким, достаточно взрывным и с прямым приземлением. У фигуриста нет времени поправить плечи и поймать баланс перед риттбергером. Нет времени подождать и настроиться – тогда темп упадет, и скрутить с места чистый тройной прыжок не получится. В общем, если концентрация потеряна хотя бы на долю секунды, вероятность спасти элемент стремится к нулю.

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Это и произошло с Загитовой. Она замешкалась на выезде с лутца, выпала из ритма, и риттбергер получился всего лишь одинарным. Остальные элементы были исполнены без потери баллов, и результат Алины – 68,9, она пока первая.

Не день Бекхема

Уходя со льда, Алина Загитова оставила соперницам шанс обойти себя в короткой программе. К короне, однако, никто не притронулся. Японка Каори Сакамото совсем рассыпалась и заняла седьмое промежуточное место, а россиянка Станислава Константинова хотя и стала четвертой, сохранив шансы на борьбу за медали в произвольной, выглядела при этом слишком бледно для такой яркой себя и своей программы. Не то от страха, не то от напряжения после первого удачного каскада Константинова, крадучись, заходила на двойной аксель; без огня и воздуха, словно в вакууме, исполнила дорожку шагов и ошиблась на тройном флипе. Судьи скромно оценили усилия Станиславы в компонентах, но в данном случае их даже можно понять. Это при том, что потенциально короткая программа Константиновой может выглядеть по-настоящему звездной и дорогой.

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Дарья Паненкова откаталась лучше, чем на американском этапе, но пока все равно выглядит даже не на 70% своей возможной формы. Но ведь и маленькими шагами можно добраться к высокой цели. Пусть у Даши это получится.

В парном катании тоже был, что называется, не день Бекхема. Ошибались практически все, включая тех, кто по опыту и статусу мог бы и не ошибаться в короткой программе.

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Глянец – дело наживное

Достойно смотрелись, как ни странно, вчерашние юниоры россияне Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин. Им пока не хватает того глянца, за который судьи не скупятся отсыпать побольше плюсов в ГОЕ (надбавки за качество выполнения элементов, от -5 до +5) и поставить хотя бы «восьмерки» в компонентах, но на этом этапе карьеры паре достаточно иметь хорошую выучку и крепкую психику. Кажется, с этим у ребят все в порядке, а глянец – дело наживное.

Лидирует пока итальянская пара Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (68,18 балла). Следом за ними россияне Наталья Забияко – Александр Энберт, которые в результате ошибки на параллельном прыжке получили лишь 67,59.

Исход танцевального турнира на этапе Гран-при в Хельсинки практически предопределен. Награды между собой разыграют россияне Степанова – Букин, итальянцы Гиньяр – Фаббри и американцы Макнамара – Карпентер. От ближайших преследователей они оторвались как минимум на 4,5, а как максимум на 11,25 балла. Для танцев на льду такой отрыв – это пропасть и еще полшага.

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Первый раунд противостояния Степановой – Букина и Гиньяр – Фаббри остался за россиянами. Итальянцы показали настоящее зрелое катание, без ошибок и с полагающимся танго напряжением. Танго Степановой – Букина – другое, авангардное, авантюрное и юношеское, и тоже без ошибок. Итальянцы проиграли чуть более низкой оценкой за компоненты и дедакшеном за передержанную поддержку, а значит, судьба первого места будет решаться завтра в произвольном танце.

Еще одну российскую пару Бетину Попову – Сергея Мозгова оценили очень скромно, всего 62,35 балла. Они немного проиграли даже хозяевам турнира Джулии Туркилла – Матьясу Верлуису, которые всегда отличались приятными постановками, но в спортивных результатах никогда звезд с неба не хватали.

Завтра в борьбу вступают еще мужчины, где мы, конечно, будем болеть за Михаила Коляду и Андрея Лазукина, но удачи пожелаем всем без исключения. Удачи!

Трансляции на сайте и канале «Матч! Арена»:

3 ноября

13:45 Мужчины. Короткая программа

15:30 Пары. Произвольная программа

19:30 Женщины. Произвольная программа

20:40 Танцы. Произвольный танец

4 ноября

15:00 Мужчины. Произвольная программа

18:30 Показательные выступления

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