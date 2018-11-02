Загитова завалила каскад. Почему и что именно произошло?

Разбираемся в деталях.

2018-11-02T23:15:40+03:00 Разбираемся в деталях.

Такая ожидаемая короткая программа у женщин на финском этапе Гран-при сенсаций не принесла, ограничившись сюрпризами. Преимущественно неприятными, хотя и не фатальными.

Никому из участниц, включая олимпийскую чемпионку Алину Загитову, не покорилась отметка в 69 баллов. С одной стороны, судьи в Хельсинки были весьма строги, а с другой, спортсменки сами дали повод придраться.

Что произошло с Загитовой?

Коварство каскада тройной лутц – тройной риттбергер, который исполняет Алина, состоит в следующем: пауза между первым и вторым прыжком в каскаде минимальна. А значит, многократно возрастают требования к качеству первого лутца: он должен быть достаточно высоким, достаточно взрывным и с прямым приземлением. У фигуриста нет времени поправить плечи и поймать баланс перед риттбергером. Нет времени подождать и настроиться – тогда темп упадет, и скрутить с места чистый тройной прыжок не получится. В общем, если концентрация потеряна хотя бы на долю секунды, вероятность спасти элемент стремится к нулю.

Это и произошло с Загитовой. Она замешкалась на выезде с лутца, выпала из ритма, и риттбергер получился всего лишь одинарным. Остальные элементы были исполнены без потери баллов, и результат Алины – 68,9, она пока первая.

Не день Бекхема

Уходя со льда, Алина Загитова оставила соперницам шанс обойти себя в короткой программе. К короне, однако, никто не притронулся. Японка Каори Сакамото совсем рассыпалась и заняла седьмое промежуточное место, а россиянка Станислава Константинова хотя и стала четвертой, сохранив шансы на борьбу за медали в произвольной, выглядела при этом слишком бледно для такой яркой себя и своей программы. Не то от страха, не то от напряжения после первого удачного каскада Константинова, крадучись, заходила на двойной аксель; без огня и воздуха, словно в вакууме, исполнила дорожку шагов и ошиблась на тройном флипе. Судьи скромно оценили усилия Станиславы в компонентах, но в данном случае их даже можно понять. Это при том, что потенциально короткая программа Константиновой может выглядеть по-настоящему звездной и дорогой.

Дарья Паненкова откаталась лучше, чем на американском этапе, но пока все равно выглядит даже не на 70% своей возможной формы. Но ведь и маленькими шагами можно добраться к высокой цели. Пусть у Даши это получится.

В парном катании тоже был, что называется, не день Бекхема. Ошибались практически все, включая тех, кто по опыту и статусу мог бы и не ошибаться в короткой программе.