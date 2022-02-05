Дочь Тутберидзе все еще может попасть в командник? Как сборной России выиграть золото с Дианой Дэвис

Невероятные расклады, которые всё же могут стать реальностью.

Невероятные расклады, которые всё же могут стать реальностью.

Ранее «Матч ТВ» подсчитывал расклады, при которых Россия может выиграть командный турнир Олимпиады в Пекине в фигурном катании даже с учетом неудачного первого дня, в ходе которого мы не смогли взять максимум баллов в танцах на льду и в парах. Но не учли, наверное, главного — при каких раскладах в команде на произвольную программу может оказаться дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду вместе с Глебом Смолкиным. Их дуэт объективно слабее действующих чемпионов мира Виктории Синициной/Никиты Кацалапова, а двукратные чемпионы России Александра Степанова/Иван Букин до Пекина добираются то ли на лодках, то ли по железной дороге, то ли на ездовых пандах, и всё никак не доберутся.

Для страждущих обсудим и такой вариант. В принципе, его можно было бы приписать к сказочным — думаю, вы уже поняли из предыдущего текста, что ситуация в команднике серьезна, как никогда, и на счету буквально каждый балл.

Начнем с того, что замену в танцах на Дэвис/Смолкина нам точно можно было бы провести, если бы американцы, к примеру, снялись с командника перед произволкой. В полном составе не надо — достаточно просто убрать танцевальную сборную. Тогда, впрочем, никто не был бы против выставить не то что Диану, а даже Тутберидзе в паре с папой Глеба Борисом Смолкиным. Танго поставили бы прямо здесь, на олимпийском льду. Тем более отличный постановщик тут, под боком — в свободное от комментирования время Илья Авербух наверняка не откажется помочь.

Мечты Глеба исполняются на наших глазах.

Если чуть серьезнее, то… Что ж, давайте считать. Очень многое будет зависеть от того, какие страны в итоге попадут в произвольную программу. Помимо нас и США из железобетонных претендентов выделяем Японию — сейчас они четвертые (в произволку проходят пять стран), но за счет сильных девушек наверняка подтянутся. После трех видов неплохие шансы есть у Италии, Канады, Грузии и Китая.

Для выхода Дэвис/Смолкина на произволку нам кровь из носу нужны в финале японцы, китайцы и грузины. У первых двух объективно слабые танцевальные дуэты, и Диана с Глебом должны в любом случае их обходить. Грузию в танцах представляют Мария Казакова/Георгий Ревия — в недавнем прошлом самая перспективная молодая пара, в последнее время утопающая в различных проблемах со здоровьем. Теоретически Дэвис/Смолкин по совокупности причин могут обыграть и их, а это, между прочим, уже второе место. С ним, как мы видели в предыдущих раскладах, вполне реально бороться. И если нет разницы, тогда…

Но, конечно, это маловероятно. Скорее всего, в финал прорвутся либо итальянцы, либо канадцы (может, вообще и те, и другие) — у обеих стран слишком сильные танцоры, Дэвис/Смолкина они гарантированно обойдут. Если пройдут обе сборные, тогда перед тем, как выпускать Диану с Глебом, Кондратюку надо сделать самую малость — выиграть мужскую произволку. А Чену или Чжоу (а еще лучше — Джейсону Брауну с нестабильным четверным прыжком) крайне желательно занять почетное пятое место. Ну или хотя бы четвертое.

Ладно, на самом деле может хватить и третьего. Этот вариант и рассмотрим. К моменту, когда настанет время объявлять состав на произволку в танцах, у нас до завершения командника останется всего два вида — собственно, произвольный танец и произволка девочек. Если американская одиночница становится второй в короткой программе, а их пара идет следом за нами в произвольной (конкретные места в данном случае несущественны — важен только разрыв), после завершения соревнований танцоров мы получим отставание от США, примерно равное 63:62, так как любой американский дуэт, скорее всего, выиграет произволку, а Дэвис/Смолкин будут четвертыми.

Отправляем Валиеву закрывать командник, берем еще одни 10 очков, и даже если американка становится второй, побеждаем на тай-брейке (ну, или надеемся, что побеждаем — ведь правила тай-брейка максимально расплывчаты). А если третьей и ниже — тогда с преимуществом минимум в один балл.

При соблюдении вышеизложенных пунктов ускорит принятие решения в сторону Дэвис/Смолкина и непопадание в произволку Италии или Канады. Желательно, чтобы вместо них был Китай. Тогда никаких вопросов — меняем смело! Второй фактор, который может сыграть за Диану с Глебом — разрыв между российской спортивной парой и американцами в произвольной хотя бы в одно место (скажем, первое против третьего. Главное — чтоб не подряд). Полагаю, усилиями японцев Рику Миуры/Рюити Кихары. Ну, а третий — одиночнице сборной США надо просто упасть ниже второго места в короткой программе.

И тогда свершится историческое событие. Ну, в смысле Россия во второй раз в истории получит сразу два танцевальных дуэта в статусе олимпийских чемпионов с одних Игр.

Признайтесь, захотели.

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