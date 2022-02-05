Что нужно России, чтобы выиграть командник Олимпиады? Считаем расклады после первого дня

Золото вполне реально.

Золото вполне реально.

Скажем сразу — катастрофы пока нет и близко. Да, после трех видов олимпийского командника из восьми уступаем американцам 28:26. Да, проиграли им короткую в танцах, хотя не должны были. Да, не нагнали в парах. Да, стало очень сложно. Но на самом деле вариантов, при которых мы забираем золото командного турнира Олимпиады в Пекине даже с первым неудачным днем, предостаточно. Вот основные из них.

Очень оптимистичный расклад. Всё в нашу пользу

«Камила Валиева выиграла короткую программу у девушек» — такая заготовка лежит в запасе примерно у всех моих коллег. Берем ее за основу — едва ли в женской одиночке возможен иной расклад.

Но сколько бы баллов ни получила Валиева за свой прокат, она всё равно приносит нам только 10 очков в командный зачет. Поэтому нам обязательно нужны, как говорит Татьяна Анатольевна Тарасова, помощницы. Кандидаток на эту роль несколько, и одной из них, очевидно, будет представительница Японии. Кто это будет — Вакаба Хигучи (за нее говорит тройной аксель) или Каори Сакамото (за нее — стабильность и компоненты) — не столь важно, но крайне желательно, чтобы японцам отошло второе место и 9 очков. Тем более глобально они с нами едва ли соперничают.

Вторая кандидатка — Анастасия Губанова из Грузии. Третье место по итогам короткой — исход не то чтобы предсказуемый, но в целом вполне реальный. Грузинской команде 8 баллов точно не будут лишними, а американцы… Ну, как-нибудь в следующий раз. Третья — владеющая трикселем украинка Анастасия Шаботова. Элемент у нее получался чисто даже на тренировках в Пекине, причем несколько раз, так что верим и в него, и в то, что 7 баллов с женской одиночки уйдет украинцам. Они им, правда, не очень помогут. А вот нам…

Американка Мэрайя Бэлл (или Карен Чен, но это, похоже, уже маловероятно) допускает грубую ошибку — к примеру, остается без каскада — и отлетает на пятое место. Вряд ли даже в случае фатального развала выше них поставят итальянку Лару-Наки Гуттман, немку Николь Шотт, китаянку Чжу И или чешку Элишку Бржезинову, но совсем уж прощать их тоже едва ли будут. После короткой у девушек у нас 10 баллов против 6 — и мы выходим в лидеры (36:34).

Следом в тот же день мужчины поедут произвольную. Вряд ли наша федерация поменяет Марка Кондратюка — а сам Марк едва ли (расклад же оптимистичный) опустится ниже третьего места, как и в короткой. А вот лидер у нас меняется — вышедший у американцев на замену Нейтану Чену Винсент Чжоу тонет в недокрутах и отдает первое место японцу (Сёме Уно или Юме Кагияме). Этого хватает, чтобы даже после сильнейшего американского вида сохранить пусть и мизерное, но всё же лидерство — 44:43.

В парах Анастасия Мишина/Александр Галлямов катают так же круто, как и в короткой (и даже лучше — убираем маленький косяк с рассинхроном на вращении), и судьи соответствующе это оценивают. Ну или выходят Александра Бойкова/Дмитрий Козловский или Евгения Тарасова/Владимир Морозов — и всё то же самое. Китай не отбирается в произвольную, и их великие Суй Вэньцзин/Хань Цун при всем желании не могут помешать нам взять максимальные 10 баллов. А если и отбирается, то всё идет по нашему сценарию: либо произволку берет на себя вторая китайская пара Чен Пен/Цзинь Ян, и вопрос снимается сам собой, либо Суй/Хань с присущим им достоинством принимают второе место. А у американцев Алексы Книрим/Брэндона Фрэйзера и выбора нет — выше третьей позиции в такой компании оказаться нереально. Преимущество растет на глазах — уже 54 против 51, а впереди еще танцы.

Вот, кстати, и они. Никита Кацалапов забывает, что такое заваленные выкрюки (а Захари Донохью, если вдруг их с Мэддисон Хаббелл оставят катать произвольную — про свои глупые провокации. То, что было сегодня на раскатке, точно не случайность), и вместе с Викторией Синициной на классе объезжает американский дуэт и занимает первое место. Те мирятся с поражением и начинают готовиться к вендетте в личке.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

А мы — к параду нашей фигурной мощи в женской произвольной. Кто бы ни вышел на нее от нас — Валиева, Анна Щербакова или Александра Трусова — и какое бы место ни заняли американские парники в предыдущем виде, у девушек мы забираем 10 баллов и даже не обращаем внимания на соперников.

Разгром. Аплодисменты. Слезы радости.

Реальный расклад № 1. Минимальная победа при ровном прохождении всех видов или тай-брейк

Валиева, конечно же, выигрывает короткую — даже в катастрофическом раскладе вряд ли возможно другое. Но и Бэлл выступает на уровне и берет второе место. После сильнейшего нашего вида мы по-прежнему минимально отстаем — 37:36.

У мужчин от американцев выходит, забыв про усталость, Нейтан Чен и берет 10 баллов. А Кондратюк под прессингом завышенных ожиданий совсем немного ошибается — и судьи тут же радостно опускают нас на условное четвертое место. 46:44 — количество выкриков «Ю-ЭС-ЭЙ!» стремительно возрастает, становится очень нервно.

В парах наши выступают отлично, но Китай всё же добрался до произвольной, а Суй/Хань — до пика формы. Тут мы приходим к вилке из двух вариантов:

1) Китай забирает пары, мы берем 9 баллов за второе место, американцы — 8 за третье (да простят меня техничные японские парники Рику Миура/Рюити Кихара), получаем 54:53.

2) Титаническими усилиями Мишина/Галлямов (у них объективно наибольшие шансы победить Суй/Хань дома) выигрывают произвольную, американцы становятся третьими. Возвращаем статус-кво — 54:54.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

В танцах Кацалапов всё так же забывает про необязательные ошибки — и у нас снова вилка:

1) Синицина/Кацалапов обходят (скорее всего, минимально) вышедших на замену Мэддисон Чок/Эвана Бэйтса и уравнивают команды либо выводят Россию вперед — 63:63 в случае второго места у пар в произволке и 64:63 — если первое.

2) Судейские игрища набирают обороты — Синицина/Кацалапов становятся вторыми, пропуская Чок/Бэйтс вперед. Тогда мы либо отстаем от США на 2 балла, если стали вторыми у пар в произволке (64:62), либо проигрываем 1 балл, если у пар взяли первое место (64:63).

Всё решается в женской произвольной. Вариантов нет — придется оставлять Валиеву, чего бы это ни стоило, иначе возможно всё. Камила, конечно, выигрывает, но теперь судьба золота зависит не от нее, а от американской одиночницы. Если она становится, скажем, третьей или даже четвертой, мы с запасом побеждаем в первом варианте танцевальной вилки — 74/73:71/70.

Если к финалу мы подошли со вторым вариантом, тогда надо считать. Четвертое место американки в произвольной снимает все вопросы — мы побеждаем либо 73:71, либо 72:71. А вот третьего может и не хватить.

Победа Валиевой (ну или, если вдруг, Щербаковой/Трусовой) даст нам 73/72 балла. США усилиями одиночницы зарабатывают 8 баллов за третье место и либо проигрывают нам всего одно очко (73:72), либо мы получаем тай-брейк (72:72), правила которого сегодня в интервью «Матч ТВ» разъяснил вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник. Они запутанные, но теоретически велика вероятность, что даже при равенстве очков мы победим за счет более высоких оценок наших фигуристов за свои прокаты.

Реальный расклад № 2. Победа имени Кондратюка

Как вы догадались, этот вариант отличается от предыдущего только местом Марка в произвольной. Предположим, там он тоже становится третьим — выше вряд ли, иначе расклад уже не был бы «реальным». Тогда он приносит нам не 7 баллов, а 8.

Марк Кондратюк / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

С этими цифрами мы сразу переносимся в конец, к женской произволке, и берем там два худших варианта второй танцевальной вилки — третье место американки или даже второе при вторых местах России в танцах и в парах. В первом случае мы обходим США на один балл (73:72), во втором получаем тай-брейк (73:73).

Ну а если попадаем на первую танцевальную вилку, тогда места американской одиночницы не будут иметь значения. Еще до того, как она успеет докатать произволку, все россияне убегут на Никольскую отмечать разгромную победу.

Реальный расклад № 3. Победа имени японцев

Пожалуй, самый короткий пункт из всех. Берем подсчеты из первого реального расклада и добавляем в его фактор победы японского одиночника в произволке (при сохранении условного четвертого места Кондратюка) и/или фактор Миуры/Кихары выше Книрим/Фрэйзера хотя бы на одну позицию. Тогда даже в самом-самом худшем варианте (мы берем вторые места в танцах и в парах, американцы забираются на второе у женщин) у нас выйдет тай-брейк 72:72. В любой ситуации, даже при средних раскладах, у России золото с преимуществом как минимум в один балл.

Реальный расклад № 4. Победа за счет того, что наши парни будут выше американок по местам в произвольной

Предвосхищая все вопросы — парни выбраны только потому, что капитальный провал в любом другом виде гарантированно лишит нас золота. Если российские девушки выиграют обе программы, пары будут выше американцев хотя бы на одно место в оба дня, а Синицина/Кацалапов выиграют произволку в танцах, нашему одиночнику будет достаточно просто показать результат на одну позицию лучше, чем у американской девушки (скажем, четвертое против пятого. Ниже упасть невозможно, так как в произволку отбираются только пять лучших команд), чтобы свести всё к победному тай-брейку.

Ну а если россиянин в произволке снова станет третьим, а американка — пятой, тогда мы побеждаем минимум в один балл.

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