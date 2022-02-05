«Безопасно поменять можно только Валиеву». Как оценивать положение сборной России в командном турнире

Стоит ли менять Мишину/Галлямова, прав ли был американский танцор, не уступивший дорогу российскому дуэту, и почему Кондратюк пока стал главным героем командника.

Стоит ли менять Мишину/Галлямова, прав ли был американский танцор, не уступивший дорогу российскому дуэту, и почему Кондратюк пока стал главным героем командника.

Чемпион мира в парном катании Алексей Тихонов в интервью «Матч ТВ» подвел итоги первого дня командного турнира для сборной России. Мы поговорили о том, где безопаснее всего провести замену без угрозы для золота, прав ли был американский танцор, не уступивший дорогу российскому дуэту и почему Кондратюк пока стал главным героем командника.

Герой беседы рассуждает:

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

— Ждали большего в короткой у пар? В плане оценок во всяком случае.

— На самом деле Саша с Настей были замечательными. Последними всегда очень непросто кататься, но им доводилось это делать предыдущие соревнования очень часто. Мне нравится, как они собираются и концентрируются. Просто фантастический был прыжок, прекрасный выкат с флипового выброса. Совсем маленький был рассинхрон на вращении, но у Александра просто такие длиннющие ноги, что ему намного тяжелее вращаться, чем тем же китайцам.

При этом наши ребята очень собранно все сделали. И прокатали не только на контроле, но и с эмоциями. И мне кажется, что оценки им немного придержали. Но так как китайцы у себя дома катались просто здорово, в этом нет никакого сюрприза. Если бы мы были дома, первыми стали бы Мишина/Галлямов. Однако мы в Китае, судьи дали такую возможность хозяевам. Они ждут чистого катания, но все будут решать соревнования.

Как мы видим по тренировкам, китайская команда заменила пару на произвольную программу, как я понимаю, будут Чен Пен/Цзинь Ян. Это их право, дают возможность им «потрогать» лед. А Суй Вэньцзин/Хань Цун дали такой балл, позволили набрать мировой рекорд, к которому… Я скажу так — к которому Суй/Хань дали прикоснуться. Но посмотрим, в парах теперь все будет решаться в индивидуальных соревнованиях.

Мне понравились вчера прокаты. Они были равны. Если бы мы были дома, я отдал бы предпочтение Насте с Сашей, но здесь так произошло.

— Однако главный герой дня, наверное, все же Марк Кондратюк?

— Да, Марк. Потому что он провел такую разминку… Такую, знаете, что переживания закрались в души российских болельщиков (смеется). Но у него есть хватка, плюс-старт, как мы говорим. Он выходит и собирается из какого-то раздрая. Хотя на Олимпиаде, конечно, полностью разболтанного состояния не бывает.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

— Разве? Даже в плане психологии? Перегорания, условно говоря.

— Ну, на мой взгляд, выгорание или перегорание было вчера у итальянцев Николь Делла-Моники/ Маттео Гуаризе. Это просто… Не знаю даже. «Ну, покатайтесь, пожалуйста, — ан нет, не хочется нам». Я считаю, это было ошибкой итальянской сборной — выставлять именно эту пару на короткую программу, потому что у них есть другая — Ребекка Гиларди/ Филиппо Амброзини.

Что касается Марка — ему еще рано перегорать. Он такой собранный. Боевой. Воин он, при том что юный совсем еще парень, и мне это в нем нравится. Он еще поборется очень-очень.

Ну и мы ждем выступления девочек, конечно. Они тут устраивают перестрелки четверными прыжками, и это здорово.

— У девочек-то мы должны забирать максимум баллов без вариантов. Но, похоже, даже с учетом этого ситуация в турнирном зачете у нас очень шаткая.

— Мы посмотрим еще. За Грузию будет выступать Анастасия Губанова, и она может очень нам помочь. Зависит от того, как будут кататься американки. Но ситуация интересная, это правда. И если выиграть в этой ситуации, эта медаль будет намного ценнее, чем если бы в одну калитку выиграли, как в Сочи. Когда уже никто ни с кем не соревнуется, все сами по себе. Хотя это тоже показывает, какой у нас высокий уровень.

— Почему ошибся Никита? Вроде даже дебютанты выступили хорошо, а тут самый опытный, капитан, лучший танцор — и вдруг такая обидная ошибка.

— Это спорт. На самом деле очень хорошо откатались американцы перед ними, даже я вчера поразился, хотя я не так хорошо разбираюсь в танцах на льду, как специалисты, тренеры и сами спортсмены. Когда Вика с Никитой выходили на лед, они были очень красивыми, уверенными и явно выходили побеждать. Не знаю, что произошло. Он любит порой с твиззлами похимичить, а тут на блоке ошибка — достаточно простое движение для танцоров такого уровня. Думаю, эмоционально зашкалило. Когда Никита начинает «выдавать», очень важно не потерять контроль. Лучше здесь спросить у Никиты о причинах сбоя. Думаю, они соберутся и все сделают в произвольном, потому что они классные, мы за них болеем и они удивительная пара.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

— Инцидент на раскатке вы видели? Когда наши начали делать связку, а Захари Донохью не уступил и фактически врезался в Вику.

— Я просмотрел этот момент, к сожалению, не могу это прокомментировать. Вообще, я боюсь смотреть раскатки танцевальных дуэтов, потому что у них 5 пар, они катаются на большущей скорости, у каждого дуэта свой рисунок, если это не обязательный танец. Страшно, как они разъедутся. Однако они должны это все просчитывать, и если кто-то кому-то не уступает, боюсь, что это происходит намеренно. Но у них, как и в бальных танцах, есть такая история, что каждый должен показать свою значимость.

— Что лед «твой»?

— Да. Но мне кажется, уважительное отношение к сопернику должно цениться больше. Выйди на старт и докажи. А так — не дай бог травмы какие-то. Думаю, что жизнь, спортивная в том числе, расставит все на свои места.

— Насколько нам безопасно делать замену в парном катании? Или лучше было бы дать докататься Мишиной — Галлямову в произвольной?

— Думаю, было бы правильно дать им докататься. Они в ней хороши, любят ее, катают здорово на протяжении долгого времени… тьфу-тьфу-тьфу. У них есть время для того, чтобы восстановиться, передохнуть и снова выйти на пик формы к личному турниру.

— А где тогда логичнее делать замену? В танцах явно непростая ситуация.

— Вике с Никитой, конечно, нужно катать произвольный танец. У девочек, наверное, нужна замена. Посмотрим, как у девочек пройдет короткая, и тогда тренерский штаб разберется, у них с этим вопросов не возникнет. В парах я бы тоже оставил все как есть, как и дал бы Марку докататься в произвольной. Получается, будет одна замена.

— То есть безопасно делать только одну замену?

— На мой взгляд, да. Хотя и пары другие могут выйти в произвольной — те же Тарасова/Морозов здорово катались на тренировке, понравились мне.

— Максим Траньков сказал недавно в эфире, дескать, мы не убедили федерацию, нам не дадут возможности выступить. Есть четкое решение, что Тарасова/Морозов точно не поедут в командник?

— Не знаю. Я нахожусь тут в медиапространстве, не общаюсь с федерацией пока что. Общаюсь с Максимом, который говорит — нам отказали. В принципе, они могли и короткую катать, это было бы логично, у них шикарная короткая программа. На мой взгляд, лучшая в мире короткая в этом сезоне. Произвольную просто нужно чисто катать. Тогда она тоже будет лучшей. Посмотрим, все может быть в этом спорте. Будем готовиться ко всему.

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