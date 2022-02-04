России надо выставлять лучших и на произвольную.Теории заговора про дочь Тутберидзе в команднике рушатся на глазах

Американцы почувствовали вкус золота.

Американцы почувствовали вкус золота.

Меньше всего мы были уверены в том, что Марк Кондратюк станет главным героем короткой программы олимпийского командника. Не то чтобы я проводил опрос среди всей этой толпы журналистов, которая с утра набивалась в шаттлы до арены, но давайте честно — мы сомневались в парнях. Кто бы ни катал в первый день — Марк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко или даже Михаил Коляда (пользуясь случаем — здоровья!) — именно на мужском одиночном турнире у нас был особый фокус. Причем речь не только о журналистах/болельщиках.

«Если Кондратюк справится, значит, выиграют», — сказала «Матч ТВ» известный российский тренер Нина Михайловна Мозер после того, как нам стал известен состав короткой программы. Мозер, кстати, очень хорошо знает, как это бывает, когда ответственность в команднике ложится именно на представителя мужской одиночки. На Олимпиаде 2018-го, куда она привезла своих парников Евгению Тарасову/Владимира Морозова и Наталью Забияко/Александра Энберта, бремя козла отпущения тащил на себе Коляда.

Мозер всячески поддерживала его после неудачи в короткой программе и даже стояла у бортика с его тогдашним тренером Валентиной Чеботаревой, чтобы хоть как-то помочь снизить давление. Тогда Россия отдала золото командника канадцам. Можно написать еще тысячу текстов о том, что на самом деле от мужчин на той Олимпиаде мало что зависело — слишком уж хороши и сбалансированы были канадцы, но в массовом сознании виновником поражения стал именно Коляда.

Кондратюк, конечно, не Михаил. Он вообще «другой», как заявила в интервью «Матч ТВ» его тренер Светлана Соколовская. То ли неожиданное для него присутствие зрителей на трибунах помогло ему чисто откатать короткую с двумя четверными прыжками, то ли это чудодейственное воздействие Оксимирона, которого Марк слушал в раздевалке после тренировки, но первый олимпийский прокат в его карьере превзошел все ожидания, даже самые оптимистичные.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Выше него — только второй по мощности (после Юдзуру Ханю, конечно же) кумир японских женщин Сёма (японоязычные коллеги говорят, что именно такой вариант произношения ближе к истине) Уно и американец Нейтан Чен, которому до мирового рекорда Ханю в короткой не хватило ровно 11 сотых балла.

США получили максимальные 10 баллов, Япония — 9, команда ROC — 8. Марк, спасибо тебе за это. Ты крутой, и ты это знаешь.

Кацалапова может накрыть проклятие Коляды?

В эйфории российские журналисты, пробегая по обтянутому забором с «колючкой» коридорчику под открытым небом, соединяющим микст-зону и остальную часть катка, кричали «Мы любим ROC!». Не знаю, сойдет ли это за «развешивание медалей», но если вы вдруг про себя произнесли сейчас что-то подобное — окей, спорить не буду. Просто мы слишком хороши в парах (Анастасия Мишина/Александр Галлямов) и в танцах на льду (Виктория Синицина/Никита Кацалапов), чтобы сомневаться в своих ребятах, так что прошу отнестись с пониманием.

Как с пониманием все отнеслись к небольшой помарке нашего капитана Кацалапова в ритм-танце. «Как будто бы конёк въехал в след. Пропустил буквально секунду, но я бы не смог спасти этот выкрюк», — сказал Никита журналистам после того, как он с Викой впервые за долгое время уступили американцам (в данном случае — Мэддисон Хаббелл/Захари Донохью) и заняли второе место. Парой минут ранее Мэдди радовалась победе в короткой программе и декларировала лозунг, который по ходу дня звучал все более и более реально:

«Конечно же мы говорим о победе США в команде! Было бы не очень приехать сюда и говорить, что мы боремся за серебро или за бронзу».

На пресс-конференции после всех дисциплин дня Кацалапов на правах капитана призвал всех, кто катал короткую, выдохнуть и спокойно готовиться к произвольной. И самому Никите нужно поступить точно так же. Судя по общению с нашим главным танцором последних лет, наверное, 10 я сделал вывод, что они с Викой держатся бодро. Это очень важно, ведь в произвольной программе очень многое будет зависеть от психологии. У американцев на произволку выйдут Мэддисон Чок/Эван Бэйтс, и их Синицина/Кацалапов уж точно должны обыгрывать. Проблемы могут возникнуть только в голове, и от них, если вдруг что, нужно будет избавляться в экстренном порядке.

Иначе наши болельщики взвалят всю ответственность за результат командника именно на них, как в свое время — на Коляду. А Синицина с Кацалаповым такого отношения к себе определенно не заслужили.

Возможно, составы сборных США и России будут пересмотрены

В парном катании особых сюрпризов не случилось. Китайская пара Суй Вэньцзин/Хань Цун на Олимпиаде в Пекине — камон, ребят, расходимся. Кататься, как Суй/Хань, пока не научился никто в мире, и это следует признать, так же, как все мы признаем величие того же Ханю. 82,83 балла, новый мировой рекорд — и никаких вопросов тут быть не может. Все максимально объективно.

Когда я в микст-зоне спросил Суй, чувствуют ли они с Ханем что-то особенное от того, что обыграли дома действующих чемпионов мира Анастасию с Александром, она ответила, что им «уже нечего доказывать миру». И это, наверное, и правда так.

Проблема в том, что нам-то от этого не легче. Мишина/Галлямов и выкатали свою короткую на запредельном уровне, и в микст-зоне немного подожгли, но 19 сотых великим китайцам все же проиграли. «Всегда можно улучшиться» — обычно говорят в таком случае, но здесь это не прокатит. У наших ребят все элементы на максимальный четвертый уровень, безошибочные параллельный тройной сальхов и выброс флип, отличные «плюсы». Максимум — подтянуть синхронность на заключительном комбинированном вращении, но вряд ли это сыграло настолько большую роль. Уступили наши во многом за счет компонентов, где у Суй/Хань отрыв порядка 0,5 балла.

Глобально второе место Мишиной/Галлямова — точно не трагедия. Более того, это отчасти было ожидаемо. Другое дело, что американцы Алекса Книрим/Брэндон Фрэйзер даже с личным рекордом (75 баллов ровно) остановились на третьем месте, и если бы Настя с Сашей обошли Суй/Хань, мы отыграли бы у сборной США драгоценный балл и после первого дня шли почти вровень — 28 у них против 27 у нас. Но…

Вечером, когда все уже разъехались кто в олимпийскую деревню, а кто — на церемонию открытия Олимпиады, на основном катке проходили тренировки. В ходе «парной» сессии ответственный за музыку поставил кавер на Your Song Элтона Джона от Юэна Макгрегора для фильма «Мулен Руж», и я подумал о… Диане Дэвис/Глебе Смолкине. Вторая часть произвольного танца нашего дуэта частично поставлена под нее, и перед произвольными программами командника, состав на которые формально еще не утвержден, это можно принять за знак свыше. Слишком уж много разговоров и слухов ходило в фанатской среде о желании Этери Тутберидзе видеть свою дочь Диану в команде, чтобы полностью от них абстрагироваться.

Однако сейчас, полагаю, в этих теориях заговора можно ставить точку. Кацалапов уже объявил, что в короткой программе девушек (она пройдет 6 февраля) от команды RОС выступит абсолютная мировая рекордсменка Камила Валиева, а его совет «выдохнуть тем, кто катал короткую, и настраиваться на произвольную» сейчас выглядит как возможный сигнал о том, что нашей сборной придется идти ва-банк и выпускать первые номера и на второй вид. Иначе кто знает, с какими медалями мы закончим этот командник.

Потому что американцы, похоже, почувствовали вкус золота. И я уже не уверен, что изначально планируемая замена Чена на второго номера американской сборной у мужчин Винсента Чжоу состоится. Чем обернется такой возможный ход — огромный вопрос, но американцы настроены очень решительно. И это тревожит.

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