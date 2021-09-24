Дома их назвали предателями и лишили всех званий. История, как олимпийские чемпионы Белоусова — Протопопов сбежали из СССР

Большая любовь способна на отчаянные поступки.

Большая любовь способна на отчаянные поступки.

24 сентября 1979 года двукратные олимпийские чемпионы в парном катании Людмила Белоусова и Олег Протопопов бежали в Швейцарию из Советского Союза. Иногда поступки невозможно однозначно оценить даже спустя много лет после того как они произошли, и это как раз такой случай. Правда у каждого своя: Белоусова — Протопопов искали для себя счастья и, очевидно, не могли поступить иначе. Советская система восприняла их бегство как предательство. Запад радушно встретил спортсменов, рассчитывая сделать Людмилу и Олега мощным инструментом в информационной борьбе против СССР.

Они же, как показала жизнь, на самом деле просто хотели продолжать заниматься любимым делом, которым для обоих с юных лет было фигурное катание.

С самого начала карьера Белоусовой и Протопопова пошла по особенному пути. Они очень поздно начали кататься и в пару встали, когда им было 19 и 22 года. В начале 1950-х в Советском союзе случился бум фигурного катания: катки заливали в каждом дворе. Часто проходили семинары тренеров, на таком семинаре в Москве Людмила и Олег и познакомились осенью 1954 года. Спустя всего пару месяцев под новый год Людмила переехала в Ленинград, чтобы продолжать кататься с Олегом — он служил там на Балтийском флоте.

Теперь, когда Санкт-Петербург прочно ассоциируется с одной из двух столиц фигурного катания России, трудно поверить, что когда-то там не было ледовых дворцов. К своей первой Олимпиаде-1964 Белоусова — Протопопов готовились на маленьком катке пятнадцать на пятнадцать, который был залит прямо в подворье монастыря Оптина Пустынь на Васильевском острове. Тренера им, кстати, изначально не дали — спортивные чиновники сочли, что пара возрастная и бесперспективная. Но Олимпиаду в Инсбруке Белоусова — Протопопов выиграли.

Их парное катание — унисон, элегантность и ни на кого не похожий взгляд на музыку и хореографию. Именно с Белоусовой — Протопопова в фигурном катании началась мода на классику: Бетховен, Рахманинов, Массне, Чайковский, Лист и так далее. Они не просто делали упражнения под музыку, как было принято раньше, а художественно и творчески ее обыгрывали через призму образа возлюбленных. Тем более что играть ничего не приходилось — любовь пришла почти сразу же после знакомства.

Кроме вклада в художественное развитие вида спорта, Людмила и Олег находили что-то новое в технической составляющей — например, они первыми исполнили тодес вперед внутрь, названный «космическая спираль».

Людмилу Белоусову ее друзья описывали скорее как мягкую и домашнюю. Олег Протопопов был более взрывным, категоричным и упрямым. Штрихом, который отлично дополняет портрет Олега, стала история подготовки пары к Олимпиаде в 1968 году. За несколько месяцев до турнира у него обнаружили камни в почках. Делать операцию было нужно по показаниям врачей, но невозможно по представлению Протопопова. Он считал, что разрезанные мышцы и долгое восстановление поставят крест на карьере. Поэтому выводить камни решил по-своему — литрами пил минеральную воду и сидел в горячей ванне. Боли были адскими, но операции избежать действительно удалось. Последний камень после сильнейшей почечной колики вышел за несколько часов до выступления на Играх в Гренобле — они выиграли второе олимпийское золото.

В том, как тренировались Белоусова — Протопопов, было много нового для своего времени. Они, например, одними из первых начали отрабатывать поддержки в воде — так тело меньше устает, что позволяет делать больше попыток с меньшим риском травмироваться.

На третью Олимпиаду поехать было не суждено. К Играм в Саппоро отношения Олега со спортивными чиновниками и с некоторыми коллегами были натянутыми настолько, что на совете по поводу третьего номера сборной на Олимпиаде-1972 их с Людмилой оклеветали. Один из участников мероприятия сказал, что Белоусовой — Протопопову нельзя ехать — мол, если они станут трехкратными олимпийскими чемпионами, то домой не вернутся. Сами Людмила и Олег позже говорили, что на тот момент у них даже мыслей о бегстве не было.

Им действительно неплохо жилось в СССР, особенно по тем временам. Была квартира в Ленинграде с видом на Неву и Летний сад, хорошая машина, собственный гараж, возможность часто ездить за границу и даже фан-клуб — поклонницы следовали за парой по всему Союзу и помогали Людмиле по хозяйству. Кроме того, была у них и любимая работа — солисты Ленинградского государственного балета на льду.

Зависть ли это или непростой характер чемпионов, но с художественным руководителем театра отношения у пары тоже не сложились. Его возмущало, что Белоусова — Протопопов вечно тянут одеяло на себя, устраивая практически сольные концерты. А их просто по семь раз вызывали на бис зрители, и с этим ничего было нельзя поделать.

В 1979 году Олегу было уже 47 лет. На художественном совете начались разговоры о том, что они с Людмилой «не тянут» и им пора: по правилам Минкульта, возраст выхода на пенсию у артистов в классическом балете 38 лет. Ледовый балет так регламентирован не был.

Пенсия означала бы конец выступлений и невозможность проводить на льду столько времени, сколько им было нужно. Видимо, это стало последней каплей в решении Белоусовой — Протопопова уехать из Советского союза.

В августе 1979 года они отправились из Ленинграда на гастроли, откуда уже не вернулись. Новым домом для прославленных фигуристов стала Швейцария, маленький городок Гриндельвальд. С собой Белоусова — Протопопов взяли 210 килограммов багажа — пришлось даже платить за перевес. Позже ходили слухи, что они продали всю квартиру, вплоть до дверных замков, и часть вещей еще взяли с собой для безбедной жизни.

Но все эти 210 килограммов — швейная машинка, чтобы шить костюмы, видеомагнитофон, аппаратура для записи и множество кассет их выступлений за все годы, снятых самими Людмилой и Олегом. Где-то там была даже запись от 1956 года на том самом катке в подворье монастыря. Словом, ничего, кроме своей неизмеримой любви к фигурному катанию, Белоусова — Протопопов в новую жизнь не взяли.

Почему они решили остановиться в Гриндельвальде? Потому что на тот момент там было единственное место, где можно арендовать лед и тренироваться круглый год без перерыва. Так Людмила и Олег и делали, прерываясь только на гастроли в ледовых шоу (они были очень востребованы в Северной Америке) и отпуск на море.

В начале 1980-х им удалось скопить достаточную сумму, чтобы позволить себе купить дом в Швейцарии. Но фигуристы решили распорядиться деньгами иначе — они купили самое дорогое профессиональное видеооборудование, какое только можно было найти, потому что хотели снять фильм со всеми своими номерами и выступлениями. Хотели оставить историю своей пары, показанную через их художественное видение фигурного катания. Поэтому никакого материального благополучия, которым недоброжелатели объясняли бегство спортсменов за границу, у них так и не случилось.

Но знаете, дом у Белоусовой и Протопопова все же есть, причем в России. Пусть и немного не в том смысле, в котором дома оценивают сторонники приоритета материальных ценностей над всем остальным.

После первой выигранной Олимпиады Белоусова — Протопопов попали на правительственный прием к Никите Хрущеву. Напомним, что к тем Играм фигуристы готовились на клочке искусственного льда в помещении бывшей церкви на Васильевском острове.

На приеме Олег подошел к генеральному секретарю и спросил: правда ли, что существует приказ, в котором якобы запрещено строить любые спортивные сооружения в городе Ленина. Хрущев в ответ спросил, кто ему такое сказал. Протопопов сослался на председателя комитета физкультуры Машина. Мол, тот сказал, что приказ есть, а денег на строительство нет.

Хрущев в лицо назвал Машина жуликом, а Протопопову пообещал построить в Ленинграде каток. Первый. И слово свое сдержал.

Так в 1967 году в Ленинграде появился дворец спорта «Юбилейный». На церемонии открытия символические ключи от дворца доверили нести Олегу Протопопову. Именно в этом дворце за следующие пятьдесят лет выросли десятки чемпионов Европы, мира и Олимпийских игр, включая Валову — Васильева, Бережную — Сихарулидзе, Евгения Плющенко, Алексея Урманова, Алексея Ягудина, Елизавету Туктамышеву.

Людмила Белоусова и Олег Протопопов любили друг друга и фигурное катание больше жизни. Они продолжали тренироваться и выступать, даже когда обоим было далеко за семьдесят. Последний выход на лед случился в США в сентябре 2015-го на шоу «Вечер с чемпионами». Людмиле было 79 лет, Олегу — 83.

Людмила Белоусова скончалась 26 сентября 2017 года. Олег решил хранить урну с прахом любимой жены в Гриндельвальде, где он один живет и по сей день. Снимает маленький домик на сбережения, которые остались с их счастливого гастрольного времени. В Советский Союз он так и не вернулся, зато однажды вернулся в Россию — в 2003 году вместе с Людмилой по личному приглашению Вячеслава Фетисова. Тогда же Олег, наконец, смог побывать на могиле матери. Когда она умерла в 1992 году, сын не мог к ней приехать — это бы лишило его возможности получить гражданство Швейцарии. По местным законам, до получения паспорта человеку нельзя возвращаться в страну, из которой он эмигрировал.

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