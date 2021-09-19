Фигуристы отказываются выступать за Россию. Почему так происходит и станет ли смена спортивного гражданства массовой проблемой

Обратная сторона высокой конкуренции.

Обратная сторона высокой конкуренции.

Вопрос смены спортивного гражданства в последнее время звучит громко — Россия поочередно теряет фигуристов. Пару месяцев назад поменяли гражданство сразу трое одиночников: Владимир Самойлов присоединился к Польше, Егор Мурашов — к Швейцарии, а Леонид Свириденко собирался отправиться в Чехию. Каждый из них имел хорошие результаты в юниорах, но на взрослом этапе добиться выдающихся успехов не получилось.

Но перспективы под другим флагом у них есть. Например, Самойлов владеет всеми четверными прыжками и нередко удивляет подписчиков в инстаграме необычными каскадами: четверной сальхов — ойлер — четверной сальхов, четверной лутц — ойлер — четверной сальхов. Мало кто может на такое решиться из наших одиночников. Правда, собрать все чисто на соревнованиях у Самойлова пока так и не получилось.

Недавно появилась информация, что гражданство сменили еще две российские фигуристки: Анастасия Губанова и Мария Талалайкина. Губанова, которая была призеркой финала Гран-при среди юниоров, перебралась в сборную Грузии. Об этом объявила грузинская сторона, а позже и наша федерация подтвердила эту информацию. Генеральный директор федерации фигурного катания России Александр Коган добавил, что переход состоялся еще в прошлом году и был полностью согласован, поскольку Анастасия выполнила все требования, пропустив предыдущий сезон.

У Талалайкиной ситуация немного сложнее. Ее переход федерация не подтверждает. К тому же тренеры Евгений Рукавицын и Роман Усатов в комментарии ТАСС заявили, что фигуристка не уведомляла их о желании выступать за команду Италии.

Между тем в аккаунте мамы Марии — Евгении Талалайкиной — появилось фото с дочерью из аэропорта и недвусмысленной подписью с эмодзи в виде итальянского флага от 11 сентября. То есть в Италию Мария уже улетела, но разрешения от федерации еще не получила. В отличие от Губановой, Талалайкина выступала и в прошлом сезоне, а в позапрошлом вообще выиграла бронзу в финале Кубка России. Значит, уйти в другую страну безболезненно у нее не получится, а наша федерация уже дала понять, что так просто отпускать фигуристку не собирается.

Сверхконкуренция у одиночников

Смена спортивного гражданства в России неизбежна: ускоренный прогресс и омоложение фигурного катания подталкивают рост конкуренции. Сейчас максимальная квота на международные соревнования для одной страны — три человека. У нас за эти места борются порядка десяти фигуристов.

В первую очередь речь идет про женщин. На чемпионате мира в Стокгольме мы увидели это особенно четко: от нашей страны поехали Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. Несмотря на полностью ими заслуженные путевки, за бортом осталось множество высококлассных фигуристок, например, та же чемпионка Европы Алена Косторная.

При этом в Стокгольме выступали спортсменки, ранее представляющие Россию. Екатерина Рябова теперь катается за Азербайджан, Екатерина Куракова — за Польшу. Они родились и тренировались в России, но из-за тяжелой конкуренции приняли решение сменить страну.

В общем, соперничество за места в составе российской сборной проходит в жестких условиях. Спортсмены ищут альтернативные пути на чемпионаты и готовы даже менять гражданство. По словам президента федерации фигурного катания России Александра Горшкова, в год они получают до 30-40 заявок на переход.

Невозможность найти партнера

Еще одна причина, почему спортсмены меняют гражданство — проблемы с поиском подходящего партнера. Люди перестают кататься вместе либо из-за травм, либо из-за недопонимания. Найти подходящего по всем параметрам партнера, выступающего за ту же страну, часто очень трудно.

С этими сложностями еще в конце 1990-х столкнулась Марина Анисина. После разрыва с Ильей Авербухом она некоторое время искала ему замену на родине, но ничего не вышло, и спортсменка поехала за границу. Пару она нашла во Франции, начав кататься с Гвендалем Пейзера. Пара завоевала все известные титулы, в том числе и звание олимпийских чемпионов.

Максим Ставиский, изначально выступавший за Россию, а потом представлявший Болгарию, дважды становился чемпионом мира уже в новой стране вместе с Албеной Денковой. Танцор Кирилл Халявин, выступающий совместно с Сарой Уртадо за Испанию, в первый же сезон победил на национальном чемпионате и позже поехал на Олимпиаду-2018. Бывшая одиночница группы Тутберидзе Екатерина Митрофанова (главное достижение — второе место на одном из этапов юниорского Гран-при) после травмы решила перейти в танцы на льду. Теперь она вместе с партнером Владиславом Красинским будет представлять Боснию и Герцеговину.

Станут ли переходы массовыми?

Это вряд ли. Любое серьезное перемещение фигуриста регламентировано правилами Международного союза конькобежцев (ISU) и документами национальных федераций. Согласно этим документам есть понятие «карантин», который запрещает спортсмену выступать на соревнованиях международного уровня минимум год. Кроме того, есть еще одно условие: время карантина необходимо проводить в стране, которую собирается представлять переходящий. Даже для дуэтов есть требование: один из партнеров должен быть гражданином той страны, за которую пара планирует выступать.

В прошлом году ФФКР ужесточила правила перехода спортсменов в другую страну, чтобы пресечь массовый отток своих спортсменов за рубеж. Теперь те, кто являлся членом сборной России, сможет представлять другой флаг только через два года после направленного запроса на переход от иностранной федерации. Если фигурист принимал участие в чемпионатах России, но не был в сборной, то он сможет выступать за другую страну уже через год.

Но даже если соблюдены все требования, ФФКР вправе не одобрить трансфер, как в случае с Марией Талалайкиной. Решение можно оспорить в совете ISU, но для этого должна быть веская причина. Простое желание спортсмена уйти не является достаточно убедительным основанием для отмены запрета.

Мария Талалайкина / Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

Поведение федерации по отношению к Талалайкиной говорит о том, что организация считает проблемой бегство фигуристов из России, но методы борьбы с проблемой все же вызывают вопросы. Если федерация не договорится с Марией и не позволит ей представлять Италию, то фигуристку ждет минимум год обязательной дисквалификации (поскольку она была участницей прошлогоднего чемпионата России). Фактически она пропускает Олимпиаду-2022 за Италию и не может выступать на российских соревнованиях тоже. Отказ отдавать ее принимающей стране наверняка вынудит Талалайкину попрощаться со спортом.

Устали быть в тени

Несмотря на такие случаи, как с Талалайкиной, многие подобные ситуации разрешились благополучно. Вот небольшой список тех, кого мы не затронули ранее в материале: Анастасия Шаботова (Украина), Владимир Литвинцев (Азербайджан), Константин Милюков (Беларусь), Аделина Галявиева и Евгения Лопарева (Франция). И это далеко не все.

Кому-то смена гражданства реально помогает. После перехода в команду Грузии Морис Квителашвили смог отобраться на чемпионат Европы 2020 года и стать бронзовым призером. Получилось бы у него, будучи фигуристом сборной России, попасть на Европу и претендовать там на призовые места? Скорее всего, нет.

Губанова, Талалайкина, Мурашов, Самойлов и многие другие — все они устали быть в тени. Сейчас настолько сильная конкуренция, что не только попасть на международные соревнования, но и просто войти в состав сборной, чтобы получать хотя бы какое-то финансовое обеспечение от государства — миссия неосуществимая. А ведь их карьера тоже состоит из многих лет напряженных тренировок. И что в итоге? Многим не удается попасть даже в резервную команду. Конечно, это не может не выматывать психологически.

Единственным выходом из такого трудного положения фигуристам видится смена гражданства. Это дает шанс попасть в сборную и быть лидером в другой стране, а также почти гарантирует участие в крупных турнирах. В преддверии Игр подобная возможность выглядит особенно заманчивой.