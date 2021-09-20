Элизабет Турсынбаева завершила карьеру. Вспоминаем ее четверной сальхов, тренировки у Орсера и перерождение у Тутберидзе

Фотогалерея «Матч ТВ».

Фотогалерея «Матч ТВ».

О завершении спортивной карьеры заявила Элизабет Турсынбаева — 21-летняя фигуристка, представлявшая Казахстан. Среди ее достижений серебро чемпионата мира-2019, серебро чемпионата четырех континентов-2019, серебро Универсиады-2019, бронза Юношеских Олимпийских игр-2016, бронза зимних Азиатских игр-2017. Кроме того, Турсынбаева — первая взрослая исполнительница четверного сальхова на соревнованиях.

«Матч ТВ» подводит итоги карьеры фигуристки в подборке знаковых фотографий.

Элизабет родилась в Москве, а назвали ее в честь актрисы Элизабет Тэйлор. В детстве родители возили ее на турниры и в Казахстан, и в Россию, но в итоге приняли решение представлять именно Казахстан.

Работа с Брайаном Орсером — важный этап в карьере Турсынбаевой. Несколько лет она жила в Канаде. Но после неудачной для себя Олимпиады-2018 приняла решение вернуться в Москву, причем к тренеру, у которого каталась в детстве — Этери Тутберидзе.

Последний сезон под руководством Тутберидзе получился для Элизабет прорывным. Она стала кататься стабильно, выучила четверной сальхов, который смогла чисто исполнить в решающий момент — на чемпионате мира в Саитаме. Благодаря сальхову Элизабет удалось выиграть серебряную медаль. Вообще, весь тот сезон получился «серебряным» — кроме чемпионата мира такую же медаль Турсынбаева привезла с Универсиады и чемпионата четырех континентов.

К сожалению, из-за возросших нагрузок фигуристку стали беспокоить сильные боли в спине. Из-за этого она почти полностью пропустила сезон-2019/20. Последним соревновательным стартом Элизабет стал турнир Шанхай Трофи осенью 2019 года. Она завоевала там серебро и на подиуме стояла в компании россиянки Евгении Медведевой и кореянки Инсу Лим.

За время своей карьеры Элизабет провела на международном уровне более 50 стартов и завоевала 39 медалей различного достоинства. Это уникальное достижение для казахстанского фигурного катания.

Сейчас Элизабет планирует жить в Казахстане, где работает детским тренером. В своем прощальном посте в Instagram она говорит, что всегда мечтала развивать любимый спорт в своей стране, и счастлива, что сейчас ей выпала такая возможность.

Обращаясь к болельщикам, Элизабет сказала: «Шестнадцать лет в большом спорте… было все: и радости первых побед, и отчаяние, и травмы. Но все эти годы вы были всегда рядом. Ваши пожелания, искренняя поддержка вдохновляли и окрыляли меня, я чувствовала, что нужна вам, своему народу, и это давало мне огромную энергию. Ваша вера в меня и в будущем поможет мне в достижении новых высот в различных сферах».

Удачи в новой жизни, Элизабет!

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