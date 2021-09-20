Дэвис — Смолкин получили рекордные баллы в США. В российских танцах на льду может смениться лидер?

Разбираемся, как оценка в танцах могла вырасти на 25 баллов.

Разбираемся, как оценка в танцах могла вырасти на 25 баллов.

Вчера на турнире «Американская классика» в Норвуде Диана Дэвис и Глеб Смолкин выиграли серебряные медали в танцах на льду. Событие рядовое, если не вникать в детали: и старт второстепенный, и даже награда не золото. Но скрытый смысл в этом успехе молодого танцевального дуэта все же есть. Возможно, федерация будет рассматривать Дэвис — Смолкина третьим номером сборной на Олимпиаду-2022? «Матч ТВ» объясняет, как стоит трактовать неожиданный скачок баллов Дианы и Глеба.

Кто такие Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Танцевальный дуэт, представляющий Россию. Стали кататься вместе в 2018 году. В прошлом одиночники, Диана — дочь тренера Этери Тутберидзе, Глеб — сын петербургского актера Бориса Смолкина. Кроме фигурного катания, Глеб серьезно занимался футболом. Партнерам 18 и 22 года соответственно. С сезона-2018/19 тренируются в США у Игоря Шпильбанда.

Были шестыми в финале Гран-при среди юниоров-2019/20 в Турине, пятыми на чемпионате мира среди юниоров-2020 в Таллине. На первенстве России среди юниоров-2020 взяли бронзу. Почти год пропустили из-за пандемии и травмы партнерши. В финале Кубка России-2021 победили в разряде кандидатов в мастера спорта.

В этом сезоне начали выступать на взрослом уровне.

В чем рекордность оценки

В Норвуде Дэвис — Смолкин получили от судей в сумме 190,63 балла (75,21 за ритм-танец и 115,42 за произвольный танец). Это их неофициальный личный рекорд. Неофициальный, потому что ранг турнира не позволяет результатам оттуда попадать в итоговый табель Международного союза конькобежцев.

190 баллов — пожалуй, рекорд еще и за всю историю танцев на льду для вчерашних юниоров, которые проводят первый международный старт по мастерам. И хотя аналитика исторических рекордов в танцах на льду — тот еще популизм, потому что правила постоянно меняются, игнорировать столь мощный старт Дианы и Глеба было бы неправильным.

Официальный личный рекорд Дэвис — Смолкина — 165,22, и установлен он был на чемпионате мира среди юниоров в Таллине. Тот результат на 25,41 балла меньше, чем было получено от судей в Норвуде. Это очень много: как если бы Диана и Глеб добавили в программу каскад из четверного лутца и тройного тулупа и еще сольный тройной флип. Только в танцах, естественно, никаких прыжков нет, а значит, измерить прогресс значительно сложнее. Но тоже возможно.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Откуда такой прирост

Порядка двух с половиной баллов добавилось в компонентах в произвольном танце, еще 2,76 балла за хореоспираль — элемент, которого не было у юниоров. В остальном очевидна проведенная работа над техникой. В юниорском прокате были вторые уровни за дорожку шагов, снижения уровней поддержек и более низкие надбавки за качество элементов, в выступлении в Норвуде — уровни не ниже третьего, преимущественно четвертый, и серьезно подросшие ГОЕ (надбавки за качество элементов).

Аналогичные изменения и в ритм-танце — вместо второго уровня за обязательную серию шагов и дорожки теперь гроссмейстерские третий и четвертый уровни. Компоненты при этом выросли всего на полтора балла — не так и много.

Есть и чисто математический прирост: стоимость обязательных элементов темы «уличные танцы» выше, чем темы «мюзиклы».

При том что Диану и Глеба оценили лояльно, для победителей Мэдисон Хаббел — Захари Донохью судейство было довольно близким к реальности. В Норвуде при домашних трибунах первый номер сборной США получил почти на семь баллов меньше личного рекорда. И это нормально: пары начинают сезон не в лучшей форме, обычно достигая максимальных оценок к главным чемпионатам.

Кто еще из наших показывал такой результат

В среднем с результатом в 190 баллов на чемпионате мира-2021 можно было бы уверенно войти в десятку, а на чемпионате Европы-2020 — в шестерку. То есть это добротный уровень для пар высокого класса. Какие еще наши пары и в каких обстоятельствах показывали подобные результаты?

Единственным международным турниром, на котором другие наши пары, являющиеся соперниками Дэвис — Смолкина в борьбе за третий номер, смогли перебить 190 баллов по сумме двух танцев, стал этап серии Гран-при в Москве год назад. Тогда из-за пандемии был расширен состав участников из России, поэтому баллы с того этапа не пошли в мировой табель Международного союза конькобежцев. Ну и судейство там было, соответственно, домашнее — лояльное.

Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин — 199,25

Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 193,18

Анабель Морозов — Андрей Багин — 191,00

Скопцова — Алешин тогда выиграли бронзу Гран-при, но их реальный личный рекорд на данный момент 179,78 балла. При условии, что они во взрослые вышли три года назад в статусе чемпионов мира среди юниоров.

Худайбердиева — Базин в прошлом сезоне бодро ворвались в российские танцы в новом составе. Опыта международных стартов, кроме того этапа Гран-при, у них еще не было, поэтому и сравнивать пока не с чем. Но для дебюта, пусть и с поправкой на домашнее судейство, было очень неплохо.

Морозов — Багин на прошлогоднем Гран-при почти в точности повторили свои баллы на турнире «Золотой конек Загреба» в декабре 2019-го. Тогда тоже было много обсуждений, как совсем новая пара может получать такие высокие оценки, пусть и на второстепенных соревнованиях.

Выходит, 190 баллов Дэвис — Смолкина не являются чем-то недосягаемым и для других наших дуэтов. Другой вопрос, что приблизиться к этой отметке на серьезных турнирах с нейтральным судейством не удалось пока даже опытным Тиффани Загорски — Джонатану Гуррейро. Их личный рекорд — 188,45 балла.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Действительно ли есть прогресс

Если абстрагироваться от оценок, по визуальному впечатлению Диана и Глеб действительно прибавили по сравнению с собой образца Таллина-2020. И это при том, что несколько месяцев Диана вообще не могла выходить на лед из-за травмы — то есть прогрессировать пришлось в сжатые сроки.

Американский воздух в каком-то смысле идет им на пользу — в Нови (штат Мичиган), где базируется их тренер Игорь Шпильбанд, нет ничего другого, кроме катка. Поэтому расписание предопределено каждый день и на много дней вперед — зал, лед, танцы, работа над поддержками, работа над вращениями, лед, лед, лед. После льда — дом тут же поблизости, восстановление и сон. И утром снова лед, зал, и так по кругу.

Им очень подошел стиль «уличные танцы» — нововведение этого сезона. В произвольном остался прошлогодний «Мулен Руж». Довольно заезженная тема, но у Дианы и Глеба она получилась очень музыкально поставленной и со счастливым концом.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

А вот над чем паре еще явно предстоит работать — самопрезентация. Обычно выход танцоров даже на тренировку регионального первенства в шесть утра похож на выставку дорогущих глянцевых машин. Надо, иносказательно выражаясь, погромче рычать двигателем, поярче сиять фарами и поэффектнее отбрасывать крышу, превращаясь в кабриолет. И Диана, и Глеб в этом плане довольно сдержанные и даже скромные. От них пока не идут эти традиционные танцорские вайбы: «Т-а-а-ак, мы тут главные звезды, и вам всем дико повезло, что вы можете за нами наблюдать». Это, наверное, добавляет им обаяния и располагает к себе болельщиков, но в сильнейшей разминке главных стартов полезно быть понаглее — там люди иногда летают по льду так, что соперников вжимает в борты.

Подытожим: оценки Дэвис — Смолкина в Норвуде — повод для радости, но все же кратковременной. Пока нет гарантии, что их и дальше так будут оценивать международные судьи. При этом Диана и Глеб действительно одна из тех пар, которые могут поехать на Олимпиаду.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин / Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

Борьба за третий номер в сборной России

Танцы на льду — единственный вид, в котором состав участников нашей олимпийской команды Пекина-2022 на две трети можно назвать уже сейчас. При отсутствии форс-мажоров первый и второй номер поделят между собой Виктория Синицина — Никита Кацалапов и Александра Степанова — Иван Букин. Первых мы уже видели на прокатах, форма и постановки вторых пока остаются загадкой, но явных провалов у Степановой — Букина раньше не случалось, а значит, нет оснований ждать их в этот раз.

Таким образом, из трех квот на Игры остается одна вакантная. И борьба за нее начинается уже сейчас, с самых первых турниров сезона.

На контрольных прокатах публичные оценки фигуристам не выставляли, поэтому возможности сравнить судейский взгляд на разные пары не было. Теперь после первых оценок Дианы и Глеба нам есть от чего отталкиваться.

Нужно понимать, что после Пекина-2022 нас неминуемо ждет смена поколений в танцах на льду. Виктории Синициной и Никите Кацалапову — 26 и 30 лет, Александре Степановой — Ивану Букину — 26 и 28 лет, Тиффани Загорски и Джонатану Гуррейро — 27 и 30 лет. Вероятность, что кто-то из них продолжит кататься еще один олимпийский цикл, есть, но гораздо более реально, что весь топ-3 российских танцоров сначала возьмет паузу, а потом и вовсе уйдет из спорта.

И кто тогда останется за старших и будет отвечать за результат в танцах на льду? Неизбежно кто-то из «молодежи». Возможно, поэтому федерация на этой Олимпиаде захочет поддержать не Загорски — Гуррейро, а кого-то из пар «следующего цикла», как уже бывало.

Например, перед Сочи-2014 сделали ставку на молодой дуэт, который было решено отправить на Игры. Вместо опытных Екатерины Рязановой — Ильи Ткаченко бронзовые медали чемпионата России (вместе с олимпийской путевкой) получили Виктория Синицина и Руслан Жиганшин.

Третий номер для новичков в такой ситуации — настоящий подарок и аванс на будущее. Ответственности за результат никакой, зато есть возможность заявить о себе перед международными судьями, запомниться широкой публике.

А вот кто именно станет беззаботным туристом и отправится в Пекин не за медалями, а за перспективами, мы все равно узнаем только в конце декабря на чемпионате России. Но оценку в 190 баллов уже сейчас полезно держать в голове, чтобы сравнивать с тем, как будут оценивать другие пары.