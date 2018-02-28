ВАДА запуталось в своих кодексах и санкциях. Но отвечать нам. Снова

Причиной, побудившей нас задать этот вопрос, была новость о том, что согласно поправкам в Кодексе ВАДА, принятым еще в конце прошлого года, у России скоро должны возникнуть серьезные проблемы.
Речь идет о правках, подразумеваюших запрет рассмотрения заявок на проведение международных соревнований от стран, которые не ратифицировали Конвенцию ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте, либо тех, чьи национальные олимпийские комитеты или антидопинговые организации были признаны несоответствующими Кодексу ВАДА. Правки эти вступают в силу с 1 апреля.
То есть, учитывая, что в данный момент РУСАДА не соответствует Кодексу, все российские заявки на проведение международных стартов под эгидой федераций, подписавших Кодекс (а это все олимпийские виды и еще куча других дисциплин), автоматически должны отклоняться.
В ВАДА было направлено письмо с вопросом о трактовке данных изменений. На него получено два ответа.
Первый ответ
Перевод
Статья 20.3.11 гласит, что обязанностью международной федерации является делать все возможное, чтобы заявки на проведение чемпионатов мира принимались только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли и одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а национальные олимпийские комитеты и национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими Кодексу. Следовательно, поскольку РУСАДА на данный момент не соответствует Кодексу, международные федерации должны делать все возможное, чтобы проводить чемпионаты мира не в России. Любые изменения в действующий Кодекс вступят в силу не ранее 2021 года.
Второй ответ
Перевод
Согласно положениям Кодекса, утвержденным в ноябре 2017 года Советом учредителей ВАДА (состоящего в равных долях из представителей олимпийского движения и мировых правительств) и вступающих в силу с 1 апреля 2018 года, международным спортивным федерациям нужно будет: «Принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных стартов только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли и одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а национальные олимпийские комитеты и национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими Кодексу».
В чем разница?
Она колоссальна. В первом ответе, как видите, говорится, что федерации должны «делать все возможное», чтобы проводить чемпионаты мира только в странах, не имеющих проблем с допингом. Во втором эта часть отсутствует, и запрет носит абсолютный характер: нельзя и всё. И если в первом ответе сказано, что изменений не стоит ждать раньше 2021 года, то во втором сообщается, что они вступают в силу уже через месяц, с 1 апреля.
Ответы получены с перерывом в несколько часов от одного и того же человека, как видно на скриншотах. То есть за несколько часов мнение организации изменилось радикально. И это было бы объяснимо в ситуации, когда поправки принимались бы прямо сейчас, но дело в том, что они были зафиксированы еще в ноябре прошлого года, о чем говорится в письме. Так неужели в структуре ВАДА один департамент не знает, что делает другой? Тем более когда речь идет о столь серьезных вопросах?
Перспективы
Если верить второму ответу, то они туманны. Ближайшая дата, когда РУСАДА может быть восстановлено в правах, - это май. В случае, если их не восстановят в мае, все заявки на проведение международных турниров в России будут отклоняться, и это коснется всех видов спорта, федерации которых подписали Кодекс ВАДА. Это 93 федерации, а видов спорта более ста, потому что некоторые структуры объединяют сразу несколько видов.
Из наиболее болезненных, «наших»: хоккей с мячом и с шайбой, синхронное плавание, фигурное катание и художественная гимнастика. В последних двух видах придется забыть про традиционные московские гран-при.
Ну а еще бодибилдинг и фитнес под эгидой IFBB, триатлон (как ITU так и WTC), биатлон, тяжелая атлетика, стрелковые виды, фехтование и даже бридж. Повторюсь, видов более сотни, все не перечислишь. И да, смешанным единоборствам под эгидой UFC на территории России тоже не быть. Пока не восстановят РУСАДА.
А что с РУСАДА?
Сложно сказать, насколько организация близка к выполнению всех требований для восстановления. Информации о том, что именно она должна сделать и что сделала, пока нет. Однако, если вспоминать публичные требования ВАДА, то главным препоном было признание Россией выводов доклада Макларена и восстановление доступа к пробам, которые хранятся в московской лаборатории. Эти два пункта РУСАДА выполнить было не в состоянии. Но не факт, что нет и других требований, которые не озвучивались публично, и касаются количественных или качественных показателей тестирования спортсменов, например.
Кроме того, большой проблемой являются протоколы допинг-контроля, до сих пор не внесенные в базу ВАДА. По имеющейся у нас информации, ВАДА занято поисками инспекторов, которые работали в РУСАДА до 2016 года, - в тот период времени, когда протоколы не вносились. Возможно, их как очевидцев хотят спросить о причинах этих задержек.
На данный момент нет четкого понимания, когда будет восстановлено РУСАДА и, соответственно, когда же Россия выйдет из-под этих свежепринятых санкций. В которых, по ощущениям, запутались даже те, кто их принимал.
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович