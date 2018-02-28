ВАДА запуталось в своих кодексах и санкциях. Но отвечать нам. Снова

27 февраля в течение дня мы получили два взаимоисключающих ответа на один и тот же вопрос, который был задан пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Причиной, побудившей нас задать этот вопрос, была новость о том, что согласно поправкам в Кодексе ВАДА, принятым еще в конце прошлого года, у России скоро должны возникнуть серьезные проблемы.

Речь идет о правках, подразумеваюших запрет рассмотрения заявок на проведение международных соревнований от стран, которые не ратифицировали Конвенцию ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте, либо тех, чьи национальные олимпийские комитеты или антидопинговые организации были признаны несоответствующими Кодексу ВАДА. Правки эти вступают в силу с 1 апреля.

То есть, учитывая, что в данный момент РУСАДА не соответствует Кодексу, все российские заявки на проведение международных стартов под эгидой федераций, подписавших Кодекс (а это все олимпийские виды и еще куча других дисциплин), автоматически должны отклоняться.

В ВАДА было направлено письмо с вопросом о трактовке данных изменений. На него получено два ответа.

Первый ответ

Перевод

Статья 20.3.11 гласит, что обязанностью международной федерации является делать все возможное , чтобы заявки на проведение чемпионатов мира принимались только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли и одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а национальные олимпийские комитеты и национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими Кодексу. Следовательно, поскольку РУСАДА на данный момент не соответствует Кодексу, международные федерации должны делать все возможное, чтобы проводить чемпионаты мира не в России. Любые изменения в действующий Кодекс вступят в силу не ранее 2021 года.

Второй ответ

Перевод

Согласно положениям Кодекса, утвержденным в ноябре 2017 года Советом учредителей ВАДА (состоящего в равных долях из представителей олимпийского движения и мировых правительств) и вступающих в силу с 1 апреля 2018 года, международным спортивным федерациям нужно будет: «Принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных стартов только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли и одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а национальные олимпийские комитеты и национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими Кодексу».

В чем разница?

Она колоссальна. В первом ответе, как видите, говорится, что федерации должны «делать все возможное», чтобы проводить чемпионаты мира только в странах, не имеющих проблем с допингом. Во втором эта часть отсутствует, и запрет носит абсолютный характер: нельзя и всё. И если в первом ответе сказано, что изменений не стоит ждать раньше 2021 года, то во втором сообщается, что они вступают в силу уже через месяц, с 1 апреля.

Ответы получены с перерывом в несколько часов от одного и того же человека, как видно на скриншотах. То есть за несколько часов мнение организации изменилось радикально. И это было бы объяснимо в ситуации, когда поправки принимались бы прямо сейчас, но дело в том, что они были зафиксированы еще в ноябре прошлого года, о чем говорится в письме. Так неужели в структуре ВАДА один департамент не знает, что делает другой? Тем более когда речь идет о столь серьезных вопросах?

Перспективы

Если верить второму ответу, то они туманны. Ближайшая дата, когда РУСАДА может быть восстановлено в правах, - это май. В случае, если их не восстановят в мае, все заявки на проведение международных турниров в России будут отклоняться, и это коснется всех видов спорта, федерации которых подписали Кодекс ВАДА. Это 93 федерации, а видов спорта более ста, потому что некоторые структуры объединяют сразу несколько видов.

Из наиболее болезненных, «наших»: хоккей с мячом и с шайбой, синхронное плавание, фигурное катание и художественная гимнастика. В последних двух видах придется забыть про традиционные московские гран-при.

Ну а еще бодибилдинг и фитнес под эгидой IFBB, триатлон (как ITU так и WTC), биатлон, тяжелая атлетика, стрелковые виды, фехтование и даже бридж. Повторюсь, видов более сотни, все не перечислишь. И да, смешанным единоборствам под эгидой UFC на территории России тоже не быть. Пока не восстановят РУСАДА.

А что с РУСАДА?

Сложно сказать, насколько организация близка к выполнению всех требований для восстановления. Информации о том, что именно она должна сделать и что сделала, пока нет. Однако, если вспоминать публичные требования ВАДА, то главным препоном было признание Россией выводов доклада Макларена и восстановление доступа к пробам, которые хранятся в московской лаборатории. Эти два пункта РУСАДА выполнить было не в состоянии. Но не факт, что нет и других требований, которые не озвучивались публично, и касаются количественных или качественных показателей тестирования спортсменов, например.

Кроме того, большой проблемой являются протоколы допинг-контроля, до сих пор не внесенные в базу ВАДА. По имеющейся у нас информации, ВАДА занято поисками инспекторов, которые работали в РУСАДА до 2016 года, - в тот период времени, когда протоколы не вносились. Возможно, их как очевидцев хотят спросить о причинах этих задержек.

На данный момент нет четкого понимания, когда будет восстановлено РУСАДА и, соответственно, когда же Россия выйдет из-под этих свежепринятых санкций. В которых, по ощущениям, запутались даже те, кто их принимал.

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович