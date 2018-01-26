CS:GO: ELEAGUE Major 2018 — плей-офф и новые «Легенды»

Quantum Bellator Fire проходят на мажор. Датское трио - device, dupreeh и Xyp9x - впервые не выходит из группы. Никто из полуфиналистов PGL Major Krakow не вышел в плей-офф. История CS:GO не стоит на месте.

Основной этап главного события этой зимы пройдет с 26 по 28 января в Бостоне, где 8 новых «Легенд» сразятся за чемпионский титул и денежный приз $500,000.

FaZe vs mousesports

FaZe: одни из явных фаворитов этого события. На PGL Major Krakow 2017 для многих было шоком, что сильная команда покинула турнир, уступив со счетом 0-3. Однако небольшие изменения, а если быть точным, присоединение к команде GuardiaN и olofmeister, принесло свои плоды. После не совсем удачного выступления на DreamHack Masters Malmö коллектив учел ошибки и вышел на новый уровень. Две победы на крупных турнирах — ESL One New York и ELEAGUE Premier. Команда выиграла оба события со стриком 15-0, завершив все матчи без единого поражения.

В Атланте FaZe с уверенностью показывают, что хотят выиграть этот мейджор и доказать, что они команда не #2, а #1.

mousesports: европейский коллектив впервые в истории добился статуса «Легенд». Начиная с ESL One Cologne 2015, организация ни разу не пропустила мейджор. Однако ни разу не выходила из группы, покидая турнир преждевременно.

В этом году mousesports были вновь на грани поражения. После успешного начала - победы в матче против Astralis (16-2) - команда могла выйти из группы со счетом 3-1. Но Quantum B.F. сделали головокружительный камбек и оставили «мышей» со счетом 2-2. В заключительном матче против Space Soldiers европейский состав выиграл 16-13, обеспечив себе статус «Легенд».

Матч: В матчах best-of-1 может произойти все что угодно, вплоть до банальной удачи на стороне какой-либо команды. Однако в best-of-3 все будет зависеть от подготовки пиков коллективов. Несмотря на всю подготовленностьmousesports, FaZe должны выигрывать этот матч и пройти в полуфинал.

Natus Vincere vs Quantum Bellator Fire

Natus Vincere: после неудачного опыта на PGL Major Krakow коллектив из СНГ впервые с ESL One Cologne 2014 не вышли из группы. На протяжении трех лет Na`Vi как минимум выходили в плей-офф, а на DreamHack Open Cluj-Napoca 2015 и MLG Columbus 2016 занимали второе место.

С лета 2017 года состав немного изменился. В него вернулся Данил zeus Тесленко, а на место Дениса seized Костина пришел Денис electronic Шарипов, молодой талант из FlipSid3 Tactics. За небольшой период времени Natus Vincere успели выиграть DreamHack Open Winter 2017 и показали, что готовы к сражению на мейджоре.

В Атланте у команды получился крайне слабый старт. Первый матч с Gambit на de_nuke проиграли со счетом 5-16. Но после этого коллектив забрал в копилку три победы подряд, что обеспечило ему статус «Легенды» в этом году.

Quantum Bellator Fire — настоящий сюрприз на ELEAGUE Major. Во-первых, никто не ожидал, что команда пройдет в групповой этап мейджора. Во-вторых, еще меньше ожидали, что коллектив пройдет в плей-офф. Если опираться на статистику достижений, то у команды крайне слабые результаты. Но за два месяца до начала квалификаций Quantum Bellator Fire основательно подготовились к важнейшему событию в их жизни.

Им предстояло преодолеть немало препятствий. В квалификациях ни встречались с соперниками, с которыми ранее не играли вовсе: Na`Vi, Flash, FaZe, EnVyUs и AVANGAR. В групповой этап команда пробилась не без труда - со счетом 3-2.

В следующем этапе должно было быть еще сложнее. Но команда неожиданно легко справляется с Virtus.pro, в овертайме выигрывает у Gambit, а затем совершает сногсшибательный камбек во встрече с mousesports со счета 2-13. Quantum Bellator Fire — единственная команда в плей-офф ELEAGUE Major, которая начала свой путь в топ-8 с минора.

Матч: Natus Vincere уже один раз выиграли Quantum B.F. на мейджоре на de_inferno, но это происходило в bo1, где один из участников мог быть более подготовленным. Больше всего шансов у Na`Vi, так у них больше опыта, но Quantum Bellator Fire будут сражаться до последнего и составят конкуренцию в СНГ-дерби.

G2 vs Cloud9

G2: второй год подряд это единственная французская команда на мейджоре после очередного решафла. В Кракове G2 показали слабый результат и не вышли из группы, оставшись на 9-12 местах. Начало сезона отпраздновали победой в Мальме, в дальнейшем их лучшим результатом стало третье место на EPICENTER.

На ELEAGUE Major французский коллектив без проблем получил статус «Легенд», пройдя плей-офф со счетом 3-0. На своем пути французы обыграли Liquid, Cloud9 и Quantum Bellator Fire.

Cloud9: впервые с 2014 года команда Cloud9 прошла в плей-офф, но с тех пор состав кардинально изменился. Hiko играет в малоизвестной Rogue, SEMPHIS в Splyce, seang@res в Misfits, а n0thing и shroud кикнули прошлым летом.

Впервые все участники нынешнего состава Cloud9 вышли из группы. Тайлер Skadoodle Лэтэм, снайпер в североамериканском коллективе, 8 раз участвовал в мейджорах и только в этот раз у него получилось пройти в плей-офф.

Матч: в прошлом году G2 и Cloud9 уже встречались, и силы были относительно равны. Последняя встреча была на ELEAGUE Premier, где североамериканский коллектив победил французов дважды. Но с тех пор прошло достаточно времени, чтобы обе команды изменились. Как минимум матч между этими двумя командами будет интересно смотреть, но G2 должны взять эту игру со счетом 2-1.

SK Gaming vs fnatic

SK — второй фаворит мейджора наравне с FaZe Clan. Почти без проблем сохранили статус «Легенд», проиграв лишь раз - главным конкурентам FaZe. Двукратные чемпионы мейджоров заняли третье место на ELEAGUE Major 2017, играя со стэндином Рикардo fox Пачеку. На PGL Major Krakow бразильская пятерка остановилась на четвертьфинале, уступив Astralis. У SK Gaming все шансы доказать, что они лучшая команда в мире и выиграть третий мейджор в своей карьере.

Fnatic: казалось бы, ничего необычного, что шведы прошли в плей-офф мейджора. Но не стоит забывать, что в их составе тоже происходили изменения и в команде два новых игрока: Йонас Lekr0 Олофссон из GODSENT и Майкил Golden Селим, который ранее играл в Fnatic Academy и сейчас является капитаном. Для Golden это первый мейджор, и для него как капитана, который раньше такого не делал, это огромное достижение.

Матч: к сожалению для Fnatic, это должна быть их последняя игра в этом мейджоре. SK Gaming по-прежнему сильнее и опытнее шведов, поэтому свой пик будет взят без проблем, а пик соперника пройдет с боем. Но не стоит забывать, что исход боя может измениться в любой момент, хотя в любом случае победителем окажется сильнейший.

Фото: HLTV

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