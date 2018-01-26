CS:GO: Легенды Boston Major – Fnatic

Boston Major – самый крупный турнир по CS:GO с призовым фондом в миллион долларов. Команды, получившие прямые приглашения на турнир, имеют статус «Легенда», заслуженный в предыдущих соревнованиях. Вплоть до финалов мейджора 28 января мы будем рассказывать о «легендарных» коллективах.

Одна из самых популярных организаций с большой историей Fnatic основана в далеком 2004 году и получила известность во времена Counter-Strike 1.6. За 14 лет существования завоеваны десятки чемпионских титулов во множествах дисциплинах. В ноябре 2012-го образовался оригинальный датский состав, который продержался до июля следующего года. После этого стартовала шведская эра, и около нового состава начала твориться история, меняться игроки и увеличивалось количество выигранных трофеев.

Майкил Golden Селим

Самый молодой по опыту игрок в коллективе. Карьеру профессионального киберспортсмена начал в 2016 году с команды visomvet. В этом же году подписал контракт с Fnatic и перешел в Fnatic Academy. За год пребывания в этом коллективе хорошо себя зарекомендовал и был приглашен в основной состав Fnatic в той же роли капитана.

Для Майкиля это первый мейджор и большое достижение в качестве нового игрока и тем более капитана.

Йонас Lekr0 Олофссон

Второй «новичок» в Fnatic, который уже бывал в этом шведском составе во время решафла между командой GODSENT.

Карьеру начал в 2015-м с микса Team Decerto. Затем побывал в Publiclir.se и пополнил состав Team Ancient, который основал Маркус pronax Уолстен. Спустя некоторое время вокруг этого состава образовалась новая организация – GODSENT. Через 4 месяца попал во Fnatic во время решафла, но из-за неутешительных результатов вернулся через 2 месяца обратно. После ухода Дениса denis Эдмана и Олофа olofmeister Кайбьера получил приглашение в именитый состав снова, где играет по сей день.

Йеспер JW Вексель

Йеспер начал покорять вершины киберспортивной дисциплины с CS 1.6, но большую известность получил после выхода Global Offensive, где показывал неплохие результаты. Как и большинство шведских игроков, играл под тегом Epsilon eSports. Затем перешел в состав SY_b, после чего был полностью подписан организацией fnatic.

Как и в случае с Lekr0, был подвержен решафлу между Fnatic и GODSENT. С 2013 года в каждом мейджоре вместе с командой выходил из группы и получал статус «Легенд», но во время пребывания в GODSENT прервал рекордный стрик. Однако несмотря на это недоразумение, Йеспер является трехкратным чемпионом мейджора (DreamHack Winter 2013, ESL One Katowice 2015 и ESL One Cologne 2015), а также с 2013-го по 2015 год попадал в десять лучших игроков по версии HLTV.

Робин flusha Ронквест

Бывший капитан fnatic flusha выступал в полупрофессиональных составах во времена CS 1.6. С выхода Global Offensive играл за Western Wolves и Epsilon eSports. В июле 2013 года шведская пятерка (JW, Devilwalk, MODDII, schneider и flusha) покинула Epsilon eSports и основали команду SY_b. Спустя две недели весь состав подписала организация Fnatic.

За 3 года пребывания в организации стал трехкратным чемпионом мейджора, как и его напарник JW. Вместе с ним же прервал участие в мейджорах с 2013-го в связи с переходом в GODSENT. Вплоть до 2016 года попадал в список лучших игроков по версии HLTV.

Фредди KRIMZ Йоханссон

KRIMZ начал карьеру в 2013-м и зарекомендовал себя как хороший игрок в команде Team Refuse в этом же году. Меньше чем через месяц весь состав подписала норвежская организация LGB eSports. Через год коллектив формирует команду TEAMGLOBAL, и Фредди вместе с Олофом подписали контракт с Fnatic. За этот период времени стал одним из лучших клатчеров и в данный момент играет в роли саппорта. Участник всех мейджоров в истории CS:GO, а также двукратный чемпион главного события в CS:GO.

Фото: CyberSport, HLTV