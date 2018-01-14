Киберспорт без наркотиков: у филиппинцев отобрали Major-турнир

На прошедшей неделе разыгрался скандал с Galaxy Battles II: Emerging Worlds – несостоявшимся Major-турниром, который должен был принять 16 команд и разыграть призовой фонд в $1 млн и 1500 квалификационных очков. Теперь турнир если и состоится, то без дополнительных $500 000 призовых от Valve и без участия большинства именитых команд.

Судьбу турнира определило заявление Valve от 4 января 2018 года (http://blog.dota2.com/2018/01/regarding-galaxy-battles-major/):

«Отталкиваясь от информации, которую мы недавно подтвердили в отношении новых правительственных постановлений для киберспортсменов на Филиппинах, мы решили отменить мэйджор-статус и квалификационные очки Dota Pro Circuit для турнира Galaxy Battles 2018. Это основано на том, что мы считаем неоправданным нарушение конфиденциальности игроков в качестве условия для въезда в страну. Сам турнир может продолжаться, но без участия Valve или Dota Pro Circuit. Это не отражение того, как мы относимся к поклонникам на Филиппинах, и мы сожалеем о тех, кто планировал посетить мероприятие. В результате мы ведем переговоры с организаторами турниров, чтобы попытаться найти способ провести мэйджор с приглашенными и квалифицировавшимися командами и разыграть очки Dota Pro Circuit, которые были бы доступны в Galaxy Battles 2018».

Правительственные постановления касаются обязательной проверки спортсменов на наркотические вещества, так как нынешний президент Филиппин открыто объявил войну наркомании и фактически приказал брать под арест и обезвреживать тех, кто связан с наркотиками. А за убийство дилера даже пообещал награждать медалью.

В такой ситуации опасения Valve насчет подобных проверок неудивительны, хотя рождают вопрос: почему, например, прошлогодний The Manila Masters не повлек за собой такой же конфликт? Президент был тот же, как и политика государства. Киберспорт уже считался спортом, и все законы действовали. Получается, что и тогда команды проходили те же необходимые тесты на содержание ТГК или метамфетаминов в крови. К слову, речь о проверке на допинг не шла.

Так что же хотели этим сказать Valve, кого поставить на место и зачем вообще было поднимать этот вопрос? Или же они решили спохватиться, пока не стало поздно? Ни для кого не секрет, что некоторые спортсмены употребляют наркотики, и во избежание международного конфликта и огласки Valve снизили риски к минимуму. Но и Fallout Gaming, и Valve могли подумать о подобном исходе заранее, не подставляя друг друга. А в итоге мы получаем этот конфликт с наркотиками, киберспортом и слухами о допинге.

В связи с выходом турнира из гонки за квалификационными очками 8 составов отказались от участия: Virtus.pro; Team Liquid; Team Secret; Team Kinguin; LFY; Mineski; Newbee; OpTic Gaming.

Из именитых составов осталось всего 3 участника – OG, EG и TnC.

Что в этой ситуации может нас порадовать, так это попытка организаторов сгладить ситуацию. Ведь, несмотря на палку в колесе от Valve, неудачный выбор локации и сжатые сроки, в которые невозможно уже ничего глобально изменить, Fallout Gaming нашли в себе силы принять неудачу и работать с тем, что имеют. Они постарались договориться с командами, не уменьшили призовой фонд и вошли в положение болельщиков, которых на Филиппинах очень много, пообещали вернуть часть стоимости билетов, так как понимают, что фанаты хотели посмотреть на состязание топовых команд на мэйджоре, а вместо этого получат обычный турнир.

Но если обратиться к истории компании, могут возникнуть сомнения в правдивости этих слов.

Ранее Fallout Gaming обвинялись в мошенничестве. Вот что говорил управляющий директор MoonduckTV Эндрю Кэмпбэлл: «Fallout Gaming – мошенники. С ними невозможно работать, они не выполняют обещания и должны нам деньги. Как только мы стали не нужны им, компания заблокировала все связи».

Их турнир 2015 года Major All Stars Dota 2 Tournament был признан одним из самых провальных в истории Dota 2, а призовые победителям так и не были выплачены.

Пользватели reddit пытались напомнить об этом Valve, когда увидели Fallout Gaming в списке организаторов, но в тот момент реакции не последовало.

6 января Fallout Gaming заявили, что чемпионат состоится в запланированные сроки и с призовым фондом в $500 тыс. Турнир намечен на 19–21 января.

Однако и тут не все так просто. Филиппинские власти специально пояснили порядок проведения анализов и верификации спортсменов, а между делом упомянули, что один турнир, который пройдет во вторую декаду января, еще не получил одобрение властей. Поскольку других турниров в это время не предвидится, речь явно шла о Galaxy Battles II: Emerging Worlds.

12 января организаторы предоставили сетку турнира.

Эти события ставят под вопрос компетентность и, возможно, дальнейшее существование компании Fallout Gaming. А на Valve ложится ответственность за выпавший из расписания DPC мэйджор и его проведение. Ведь если они допустят еще больше ошибок в новой системе проведения турниров в первый же год, это может поставить под удар уже их самих.