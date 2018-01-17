CS:GO: Легенды Boston Major – Virtus.pro

Boston Major – самый крупный турнир по CS:GO с призовым фондом в миллион долларов. Команды, получившие прямые приглашения на турнир, имеют статус «Легенда», заслуженный в предыдущих соревнованиях. Вплоть до финалов мейджора 28 января мы будем рассказывать о «легендарных» коллективах.

Организация, которая ну слуху у каждого игрока в CS:GO или Dota 2. Начало Virtus.pro было положено в далеком 2003 году именно с Counter-Strike, а в 2011-м проект приобрел второе дыхание. Немногим известно, но Виктор TaZ Войтас вел очень долгие переговоры с Virtus.pro, чтобы в команде выступал определенный состав игроков, существующий по сей день. Если TaZ, neo и pashaBiceps были у всех на слуху, то о Snax и byali тогда никто не знал. Но Виктор добился своего. Спустя 2 месяца коллектив выиграл мейджор в Катовице. Сейчас это самый стабильный состав в CS:GO, который не менялся с 2014 года и продолжит сотрудничество с российской организацией до 2020-го.

Виктор Taz Войтас

Капитан нынешнего состава Virtus.pro начал карьеру еще с Counter-Strike 1.6 в 2003-м. В 2004 году познакомился с Филипом neo Кубски, с которым они играют вместе до сих пор. Виктор выступал за множество команд, выиграв с ними все крупные турниры CS 1.6. В честь этого игроков прозвали «золотой пятеркой», а TaZ и его тиммейт neo и сейчас участники этой пятерки. Первоначально в «золотой» состав входили нынешний тренер Virtus.pro kuben, а также Loord и LUq (в 2010-м его заменил pashaBiceps).

В копилке побед числятся такие турниры, как ESWC, WCG и IEM. Единственная команда в истории CS, которая трижды выиграла WCG — в 2006, 2009 и 2011 годах. В карьере Виктора и его тиммейтов случались периоды, когда они теряли финансирование. Но ребята продолжали выступать и побеждать под слегка ироничным тегом AGAiN.

После перехода на CS:GO польская пятерка не показывала того уровень игры, который ждали фанаты. Из-за этого Виктор задумывался о смене дисциплины на League of Legend. Но спустя некоторое время произошли изменения к лучшему, коллектив надолго задержался в пятерке ведущих команд мира, показывая потрясающую игру на высочайшем уровне. Виктор Войтас стал примером настоящего капитана, который не сдается и сражается до последнего. Виктору не надоедает отмечать, что все, ради чего борется он и его команда, - это честь.

Филип neo Кубски

По-настоящему легендарный игрок. Как и Виктор Войтас, начал путь со времен CS 1.6 и показывал грандиозные результаты. Играл в таких коллективах, как Pentagram G-Shock, Meet Your Makers, Frag eXecutors и ESC Gaming, завоевывавшие первые места в крупных турнирах. Вместе с Виктором - участник «золотой пятерки».

Пример для подражания для каждого игрока в CS:GO. Филип умеет потрясающе играть в команде и вместе с тем имеет великолепный индивидуальный скилл. По версии HLTV признан игроком десятилетия. Стоит отметить, что не раз номинировался как лучший игрок от различных авторитетных порталов.

Как и Виктор Войтас, Филип Кубски задумывался о смене киберспортивной дисциплины, но благодаря времени и некоторым изменениям команда показывает умопомрачительную игру, несмотря на возраст своих участников.

Ярослав pashaBiceps Яжомбковски

Papa, Papito — так часто называют фанаты самого популярного и узнаваемого игрока в Counter-Strike: Global Offensive. Ярослав - мастер старой школы, начал карьеру с CS 1.6. Выступал за малоизвестные польские коллективы, но в 2010 году стал участником «золотой пятерки», заменив Luq, закончившего профессиональную карьеру. Вместе с командой выиграл множество турниров, а также стал чемпионом мира по версии WCG 2011 и IEM 6. На мировых финалах IEM 6 признавался лучшим игроком турнира.

На стримах pasha собирает как минимум два десятка тысяч зрителей, а донаты иногда составляют тысячи долларов. Ярослав, дружелюбный человек с отличимым польским акцентом, не перестает удивлять своей силой воли. Также он оставил значимый след в истории CS: его интернет-движение TeamBiceps пользуется популярностью, а культовая фраза «my friend» до сих пор используются фанатами и профессиональными игроками.

Януш snax Погожельски

Не менее известный игрок польской пятерки Януш начал карьеру с Counter-Strike 1.6 и успел поиграть практически во всех коллективах Польши, за исключением «золотой пятерки».

Когда snax вместе с byali присоединились к Virtus.pro в 2014 году, то стали частью той самой «Golden Five», заменив ушедших kuben и Loord. В короткий срок Погожельски сделался одним из самых сильных игроков на сцене и несколько раз входил в топ лучших по версии различных порталов.

Множество любителй и профессиональных игроков вдохновляются Янушем и его индивидуальным талантом. Одним из таких почитателей является бывший игрок iBUYPOWER Джошуа steel Ниссан. В популярном ролике Джошуа рассказывал, как он был раздавлен польским соперником, потому что тот не давал прохода на точку B на карте de_mirage, и steel постоянно проигрывал.

Павел byali Белиньски

Как и его тиммейты, Павел начал путь с CS 1.6, но популярность приобрел уже в составе «золотой пятерки» Virtus.pro. Выступает за Virtus.pro с 2014 года и не собирается останавливаться, как минимум до 2020-го.

Ближайший матч VP состоится 19 января - не пропустите!

Фото: Cyberposrt, HLTV.