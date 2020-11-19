Бекхэм возвращается в FIFA. Экс-игрок «МЮ» и «Реала» попал на обложку симулятора впервые за 23 года

Его давно ждали.

Его давно ждали.

18 ноября EA Sports объявила о возвращении в симулятор FIFA легенды английского и мирового футбола Дэвида Бекхэма.

«Играйте в FIFA 21 до 15 января 2021-го, и начиная с 15 декабря вы сможете получить и включить в состав FUT уникальную версию Дэвида Бекхэма, посвященную дебюту этого легендарного английского полузащитника в Ла Лиге за клуб «Реал Мадрид» в сезоне-2003/04. А еще вы сможете играть «Открывающим новые горизонты» Бекхэмом в VOLTA FOOTBALL», — говорится в анонсе.

Разработчики сопроводили анонс коротким роликом, рассказывающим об англичанине. Бекхэм прошел обучение в нескольких футбольных школах, после чего его заметили представители академии «Манчестер Юнайтед». Именно там и начался большой путь полузащитника к славе.

В карьере Дэвида помимо «МЮ» были «Реал», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «ПСЖ». Во французском клубе в июле 2013 года он и завершил профессиональную карьеру. Будучи действующим футболистом, Бекхэм регулярно появлялся в новых версиях симулятора FIFA, а в FIFA 98: Road to World Cup и вовсе красовался в форме сборной Англии на обложке.

Специальное издание, вышедшее в ноябре 1997 года, было приурочено к чемпионату мира-98 во Франции. На том мировом первенстве Бекхэм забил всего один гол — от его удара пострадала сборная Колумбии. Англия без видимых проблем преодолела групповую стадию, заняв второе место в группе G, а первая строчка осталась за Румынией.

Но в первом же раунде плей-офф англичане оказались слабее Аргентины. Они сыграли 2:2, однако в серии пенальти команда Хавьера Дзанетти, Диего Симеоне и Габриэля Батистуты была сильнее (4:3). Весь матч нынешний тренер «Атлетико» Симеоне провоцировал англичан, подталкивая, пихая, дергая их за футболки. В начале второго тайма Бекхэм получил сильный толчок от опорника и упал. Прежде чем встать, Дэвид легонько лягнул аргентинца, а тот, почувствовав небольшое прикосновение, рухнул как подкошенный. Как итог — прямая красная Бекхэму на 47-й минуте. Если найдете видео этого нарушения в интернете, поймете, почему здесь написано «легонько».

Выиграть ЧМ аргентинцы не смогли — остановились на стадии четвертьфинала, ну, а игра FIFA 98: Road to World Cup благодаря этим событиям получила особый интерес со стороны геймеров.

Игра была доступна на SNES, Sega Mega Drive, Windows, Sega Saturn, PlayStation, Game Boy и Nintendo 64. Разработчики доработали искусственный интеллект, который позволил игрокам открываться под пасы на ход, простреливать на набегающего одноклубника, навешивать в штрафную. В игре появились финты, например, финт Зидана. Также в FIFA 98: Road to World Cup есть возможность настроить строгость судейской бригады и поменять погодные условия. Кроме того, можно найти лицензированные копии знаменитых стадионов типа «Уэмбли», «Сан-Сиро» и «Мараканы».

Многие моменты, которые сейчас являются базовыми для футбольных симуляторов, были введены именно в этой игре. Сложно переоценить ее значимость.

И, казалось бы, появление специального Beckham Edition для FIFA 21 может означать скачок в развитии серии футсима, но нет. Здесь речь идет о коммерции.

Последние годы эксклюзивные права на Бекхэма принадлежали Konami — англичанин даже был на обложке PES-2019 , из-за чего EA не могла выпустить карточку с иконкой футболиста в своих проектах. Фанаты расстраивались и стряпали свои вариации Бекхэма при помощи редактора.

Получалось средне, зато делалось все с душой. Ну а сейчас EA объявила о подписании многолетнего контракт с экс-футболистом, его карточка будет регулярно появляться в FIFA, как это было и раньше.

Основной карточкой первого издания станет версия Бекхэма, выступавшего за «Реал» в сезоне-2003/04. Карточка с общим рейтингом 86 имеет показатели скорости — 75, удара — 81, паса — 90, дриблинга — 83, защиты — 70 и физики — 77.

Для сравнения: когда футболист завершал профессиональную карьеру, его последняя карточка имела общий рейтинг 79 (скорость - 63, удар - 74, пас - 85, дриблинг - 70, защита - 64, физика - 53).

Но помимо того что благодаря возвращению в FIFA Бекхэм может потешить самолюбие, он также продолжает продвигать два своих ключевых проекта: футбольный клуб «Интер Майами», президентом которого Дэвид является, и киберспортивную организацию Guild Esports (вложил в нее около 500 тысяч фунтов).

Бекхэм продолжает показывать всем, что он находится на самой вершине, пробуя себя в новых направлениях.

«Мне посчастливилось работать с лучшими игроками за время профессиональной карьеры, я видел их страсть и преданность делу. Знаю, что нынешние киберспортсмены тоже решительны, мы в Guild Esports хотим установить новые стандарты. Будем поощрять и развивать молодые таланты через нашу академию. С нетерпением жду возможности помочь организации вырасти», — приводятся слова Бекхэма в анонсе.

Учитывая разносторонность Бекхэма, нет сомнений, что у него все получится. В бытность футболистом он никогда не проваливался в своих клубах, поэтому можно ожидать от 45-летнего англичанина все той же стабильности.

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