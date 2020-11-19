SEGA, Namco и иммигрант из Украины. История аркадных автоматов в Японии

Золотой век аркад.

Золотой век аркад.

В начале ноября стало известно, что из-за пандемии компания SEGA продает большую часть своего аркадного бизнеса компании Genda. По такому случаю мы решили рассказать о том, как зародились залы аркадных автоматов, и что с ними сейчас.

В 1940 году трое бизнесменов — Джеймс Хамперт, Ирвин Бромберг и Мартин Бромли — основали компанию Standard Games. Компания выпускала слот-машины и пинбол-автоматы для военных США, ставили эти аппараты прямо на военных базах.

После того как правительство Соединенных Штатов в 1951 году запретило «одноруких бандитов», дельцы перебрались в Токио. В 1952 году была создана новая компания Service Games, которая занималась созданием и распространением слот-машин уже на территории Японии для расположенных там военных баз США.

Американский предприниматель Дэвид Розен в 1954 году открыл в Токио компанию Rosen Enterprises, занимающуюся экспортом и импортом различных товаров для развлечений. На первых порах Rosen Enterprises принесли кучу денег кабинки для моментального фото на документы, компании удалось установить их по всей стране восходящего солнца.

Чуть позже Rosen Enterprises заинтересовалась играми и стала ввозить американские автоматы в Японию. В 1965 году Rosen Enterprises и Service Games слились в единую компанию Sega Enterprises. Первый собственный аркадный автомат Sega выпустила в 1966 году — это был симулятор подводной лодки Periscope, где игроку нужно было подрывать корабли с помощью торпед. К слову, именно Periscope позже адаптировали в Советском Союзе под игровой автомат «Морской Бой».

В восьмидесятых Sega отметилась такими аркадными хитами как Frogger и Zaxxon. В Frogger пользователь, играя за лягушку, должен перейти дорогу, не попав под машину. Zaxxon был космической стрелялкой, где игрок, управляя боевым звездолетом, уничтожал врагов в космосе, набирая за это очки.

Начиная с успеха Periscope Sega считалась одной из крупнейших компаний игрового бизнеса тех лет, но на рынке аркадных автоматов хватало конкуренции.

На рынке стали появляться и другие компании. Например, Taito Trading Company, основанная в 1953 году в Японии украинским иммигрантом Михаилом Коганом. Семья Михаила бежала из Украины в Маньчжурию вскоре после его рождения в 1920 году, причиной стала революция 1917 года.

Когда Михаилу исполнилось 19 лет, он уехал от родителей в Токио, где стал учиться на экономиста. После Второй Мировой Войны отправился в Китай, где прожил 6 лет, до прихода к власти коммунистической партии, а затем снова вернулся в Токио.

Taito Trading занималась торговыми и музыкальными автоматами, а также стала первой компанией, продающей водку на территории Японии. В 1960-х Taito решает заняться аркадами.

Успех к компании пришел в 1975, когда у Taito получилась по-настоящему успешная игра — дуэль двух ковбоев Gun Fight, также известная как Western Gun. Gun Fight разработал Томохиро Нишикадо, он же в 1978 году создал уже легендарную аркаду Space Invaders.

Space Invaders была прорывом для своего времени, Нишикадо смог дать игроку чувство достижения цели, а не просто удовлетворение от набора очков. Музыка играла на протяжении всей игровой сессии, что тоже было в новинку.

Но самое интересное — это повышающийся уровень сложности. Из-за особенностей «железной» начинки автомата чем меньше на экране оставалось врагов, тем быстрее они начинали двигаться — разработчик решил не исправлять проблему, подумав, что так даже лучше.

Space Invaders стала невероятным хитом, принеся Taito почти 4 миллиарда долларов. Сейчас игра считается классикой и входит во Всемирный Зал Славы видеоигр.

Третьей большой компанией, занимающей аркадными автоматами в Японии, была Namco. Появилась она в 1955 году, ее основателем стал бизнесмен Масая Накамура. Свой путь Namco начала с аттракционов, первую аркадную игру компания выпустила в 1978 году, ей стал цифровой пинбол.

Главные хиты Namco вышли в восьмидесятых — это знаменитый Pacman, где желтый круг поедает в лабиринте шарики и убегает от призраков, и космическая стрелялка Galaga.

Восьмидесятые были пиком популярности аркадных залов, но чем больше развивалась игровая индустрия, тем мощнее и доступнее становились домашние консоли и компьютеры.

Аркадный бизнес не выдерживал такой конкуренции, ведь содержание игрового зала занятие довольно затратное. Тем более основной целью аркадных автоматов было вытрясти из игроков побольше монет, так что сложность нередко была выкручена на максимум. Но зато на аркадах в первые появились некоторые культовые серии, например, Mortal Kombat и Street Fighter. Sega же отметилась ещё и такими хитами как OutRun и Space Harrier.

В Японии аркадные залы и в наши дни не потеряли популярности. Помимо классики и уже привычных жанров вроде файтингов или Run & Gun там полно автоматов Пачинко, в которых можно выловить клешней игрушку, а также особой любовью пользуются ритм-игры, где буквально нужно танцевать.

Печально, что пандемия подкосила одного из старейших игроков аркадного рынка. За свою историю Sega переживала не один кризис, и этот удар не должен погубить ее, а совместными усилиями компаний удастся сохранить и аркадные залы.

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