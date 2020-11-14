«Так толком и не побывал в Америке». Интервью с киберспортсменом RAMZES666, вернувшимся из США

Звездный игрок вернулся в СНГ.

Звездный игрок вернулся в СНГ.

Знаменитый российский киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарев рассказал «Матч ТВ» о том, как и кому пришла идея собрать состав команды Just Error по Dota 2, о коммуникации в команде, карьере в Америке и о дальнейших перспективах.

Встреча с Кушнаревым проходила после специального прямого эфира от компании Nike, где Роман встретился с другими популярными «героями нашего времени», поговорил о нашей столице, ее роли в его карьере и о посвященной Москве новой модели кроссовок Air Max 90 Moscow.

— Расскажите, кому пришла идея собрать состав Just Error?

— Это была наша общая идея с Самаилом, мы хотели играть вместе еще в 2019 году, но тогда, к сожалению, не сложилось.

— Как давно вы уже играете этим составом?

— Буквально неделю. Играем по интернету, у кого-то скачет пинг, у кого-то часовой барьер. SumaiL играет с утра, у «Зайца» тоже приличная разница с Москвой. Онлайн создает некоторые проблемы в тренировках, но мы с этим справимся.

— Как строится коммуникация в команде, Самаил же не знает русского языка?

— В начале игры мы общаемся по-русски, а ближе к середине, когда матч переходит в более активную стадию и приходится много двигаться по карте, мы переходим на английский.

— Вы уже успели поиграть на турнире Epic League, к сожалению, там вы проиграли одну игру. Думали ли вы о пределах, моменте, когда стоит разойтись, если игра не пойдет?

— Сейчас мы все играем из дома в онлайне. Не скажу, что мы все в форме и на сто процентов готовы, мы играем по большей части для себя, на перспективу. Посмотрим, как пойдет. Если будем играть таким же составом, то в будущем найдем организацию.

— Расскажите о своей карьере в Америке, как на вас повлияла смена региона?

— Честно говоря, я уже не припомню. Последний раз я был в Америке еще в марте, когда из-за пандемии стали все закрывать. Вышло так, что я толком и не побывал в Америке, у нас были буткемпы в Канаде, немного в Штатах, но пожить там толком не удалось. Я просто приезжал, играл, уезжал.

— Какие у вас ощущения от возвращения в СНГ и воссоединения со старыми друзьями?

— Мне просто хорошо, в жизни все отлично, ничего более.

— Чем планируете удивлять на турнирах? Готовитесь к встрече с Team Secret?

— Нам бы еще дойти до Secret. Пока мы готовимся только к командам по расписанию, сейчас наши следующие противники — NaVi.

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