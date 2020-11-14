«Так толком и не побывал в Америке». Интервью с киберспортсменом RAMZES666, вернувшимся из США

Знаменитый российский киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарев рассказал «Матч ТВ» о том, как и кому пришла идея собрать состав команды Just Error по Dota 2, о коммуникации в команде, карьере в Америке и о дальнейших перспективах.
Встреча с Кушнаревым проходила после специального прямого эфира от компании Nike, где Роман встретился с другими популярными «героями нашего времени», поговорил о нашей столице, ее роли в его карьере и о посвященной Москве новой модели кроссовок Air Max 90 Moscow.https://twitter.com/dota2mc_ru/status/1326464970645712896?s=20
— Расскажите, кому пришла идея собрать состав Just Error?
— Это была наша общая идея с Самаилом, мы хотели играть вместе еще в 2019 году, но тогда, к сожалению, не сложилось.
— Как давно вы уже играете этим составом?
— Буквально неделю. Играем по интернету, у кого-то скачет пинг, у кого-то часовой барьер. SumaiL играет с утра, у «Зайца» тоже приличная разница с Москвой. Онлайн создает некоторые проблемы в тренировках, но мы с этим справимся.
— Как строится коммуникация в команде, Самаил же не знает русского языка?
— В начале игры мы общаемся по-русски, а ближе к середине, когда матч переходит в более активную стадию и приходится много двигаться по карте, мы переходим на английский.https://twitter.com/epicentergg/status/1327023552126717954?s=20
— Вы уже успели поиграть на турнире Epic League, к сожалению, там вы проиграли одну игру. Думали ли вы о пределах, моменте, когда стоит разойтись, если игра не пойдет?
— Сейчас мы все играем из дома в онлайне. Не скажу, что мы все в форме и на сто процентов готовы, мы играем по большей части для себя, на перспективу. Посмотрим, как пойдет. Если будем играть таким же составом, то в будущем найдем организацию.https://twitter.com/EvilGeniuses/status/1173581824980901888?s=20
— Расскажите о своей карьере в Америке, как на вас повлияла смена региона?
— Честно говоря, я уже не припомню. Последний раз я был в Америке еще в марте, когда из-за пандемии стали все закрывать. Вышло так, что я толком и не побывал в Америке, у нас были буткемпы в Канаде, немного в Штатах, но пожить там толком не удалось. Я просто приезжал, играл, уезжал.
— Какие у вас ощущения от возвращения в СНГ и воссоединения со старыми друзьями?
— Мне просто хорошо, в жизни все отлично, ничего более.
— Чем планируете удивлять на турнирах? Готовитесь к встрече с Team Secret?
— Нам бы еще дойти до Secret. Пока мы готовимся только к командам по расписанию, сейчас наши следующие противники — NaVi.https://twitter.com/epicentergg/status/1327589346371887104?s=20
Читайте также:
- Довакин стал старше. The Elder Scrolls V: Skyrim исполнилось 9 лет, она все еще популярна
- Все любят викингов. О чем новая игра Assassin’s Creed Valhalla
- «Игра длится по 10 часов в течение 4 дней». Как проходит турнир «Золотая Корова» по глобальной стратегии Europa Universalis 4
- Uncharted и Monster Hunter сняты, на очереди — Assassin’s Creed и Resident Evil. Рассказываем о новых экранизациях видеоигр
- Корейский триумф в Китае. Шанхай принял первый за долгое время крупный киберспортивный турнир со зрителями на стадионе