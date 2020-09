Самый влиятельный водопроводчик в мире. Марио исполнилось 35 лет

Где он только не успел появиться.

13 сентября один из самых известных персонажей видеоигр празднует тридцатипятилетие. На играх про Марио выросло уже не одно поколение, и в честь юбилея мы решили рассказать, как вселенная усатого водопроводчика развивалась. Ведь персонажи уже давно вышли за пределы видеоигр.

Впервые Марио появился в аркадной версии Donkey Kong, где должен был спасти девушку от огромной гориллы, забравшись на самый верх постройки. Обезьяна же со всей злостью скидывала на героя бочки, не уставая бить себя в грудь.

Автомат с Donkey Kong хоть и был популярным, но у протагониста даже не было имени, его просто называли «Прыгуном». Марио стал самим собой в 1985 году, с выходом первой части легендарной Super Mario Bros. для NES.

Итальянский водопроводчик живет в Грибном Королевстве вместе со своим братом Луиджи. Местную принцессу по имени Питч похищает злобная антропоморфная черепаха Боузер, и Марио приходится отложить все свои дела и отправиться на ее спасение.

Игра заложила золотые стандарты для жанра платформеров и с годами превратилась в гигантскую медиа-франшизу, выйдя далеко за пределы видеоигр. Сам персонаж стал талисманом компании Nintendo и одним из самых узнаваемых героев видеоигр.

За свою историю Марио прославился не только прыжками по черепашкам «Гумбам», но и преуспел в теннисе, гонках на картах, файтингах и даже несколько раз поучаствовал в Олимпийских играх вместе с ежиком Соником.

Super Mario Bros. успела побыть и киберспортивной дисциплиной в рамках Nintendo World Championship в 1990 году, вместе с Tetris и Rad Racer.

Про приключения водопроводчика выходила и настоящая JRPG. В 1996 году создатели Final Fantasy, компания Square Enix, выпустила Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars.

Японские ролевые игры отличаются пошаговой системой боя и большим количество сражений для прокачки героев, и Марио не исключение. Legend of the Seven Star приняли очень тепло, а критики даже называли ее одной одной из лучших игр вообще.

В 1992 году у Марио появился закадычный друг детства Варио — жадный и злобный бизнесмен. Впервые он дебютировал в Super Mario Land 2: 6 Golden Coins в качестве финального босса. В дальнейшем персонаж получил собственную серию игр, превратившись в антигероя.

В Америке братьев-водопроводчиков любили не меньше, чем в Японии, и в 1989 на телевидении вышло «Супершоу супербратьев Марио». Программа была поделена на несколько частей — сценки с живыми актерами «Жизнь Сантехников», где роль Марио исполнил профессиональный рестлер Лу Альбано, и показ двух мультсериалов на основе игр «Super Mario Bros.» и «The Legend of Zelda».

В актерских эпизодах к братьям приходили разные известные персонажи, вроде Инспектора Гаджета, и вместе они попадали в комичные ситуации. Не менее забавным было и вступление, в котором Марио и Луиджи читали рэп.

После успеха ТВ-шоу Nintendo задумалась о съемках полнометражного фильма. В 1993 году на экраны вышел фильм «Супербратья Марио», с полностью оригинальной историей, не связанной с играми.

По сюжету двое братьев-водопроводчиков из Бруклина находят под землей королевство Динохаттан, населенное человекоподобными ящерами, подчиняющимися диктатору Купа. Купа мечтает захватить мир на поверхности, и волей случая Марио и Луиджи становятся единственным шансом человечества и настоящих правителей Динохаттана на спасение.

Знаменитого персонажа сыграл Боб Хоскинс, известный по роли детектива из «Кто подставил Кролика Роджера». «Супербратья Марио» был самым первым полнометражным фильмом по видеоигре: несмотря на кассовый провал и разгромные отзывы критиков, лента получила культовый статус среди фанатов. Боб Хоскинс, в свою очередь, называл этот проект худшим, в котором ему приходилось работать.

Также в фильме прозвучали фамилии главных героев — Марио Марио и Луиджи Марио. Еще с восьмидесятых разработчики говорили, что у их персонажей нет фамилии, пока в 2015 году создатель Марио, Сигэру Миямото, на тридцатилетнем юбилее франшизы официально не подтвердил, что водопроводчика действительно зовут Марио Марио.

Творчество фанатов, несмотря на жесткую политику Nintendo в отношении авторских прав, может похвастаться не только рисунками и модами, но даже целой рок-оперой.

В 2005 году американец Джонатан Манн написал музыкальную постановку The Mario Opera, где лично исполнил главную роль. Актерская труппа выступила с ней в нескольких американских клубах и театрах.

К слову о трепетном отношении большой N к авторским правам, все любительские разработки жестко пресекаются компанией. Порой это доходит до абсурда — вплоть до владения компанией порнографических материалов по франшизе.

Некоторое время назад поклонник Марио выпустил аналог королевской битвы , где сотня игроков одновременно проходила уровни оригинальной Super Mario Bros. Nintendo быстро потребовала свернуть проект, не дав автору продолжить его даже после замены всех моделей, объясняя это тем, что он использует принадлежащий им дизайн уровней. Даже звук монеток официально запатентован японцами, без возможности свободного использования сторонними людьми.

На 35-летний юбилей Nintendo анонсировала свою королевскую битву по Марио, буквально взяв в реализацию фанатскую идею. Причем они не стали как-то привлекать к работе человека, придумавшего эту концепцию.

Игры серии выходят не только на домашних консолях, но и на смартфонах. Так, в магазинах Android и iOS доступны Mario Kart Tour и Super Mario Run.

Японцы очень трепетно относятся к своему детищу, за годы существования бренд Mario разросся до огромных высот. Помимо вышеописанного, водопроводчика и его друзей можно встретить в комиксах, приобрести фигурки и тематические конструкторы.

В будущем фанатов ждет еще много интересных проектов по вселенной. А какое-то время назад в сети ходили новости об открытии парка развлечений Super Nintendo World.

Сейчас франшиза Mario чувствует себя прекрасно, и заядлые поклонники всегда готовы вернуться к приключениям любимого героя. А присоединиться к ним могут игроки абсолютно любых возрастов, даже если никогда не играли в видеоигры.

