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В 13-м эпизоде «Кибератлетики» обсудили господдержку киберспорта и причины успеха организации Winstrike

01:14
В 13-м эпизоде «Кибератлетики» обсудили господдержку киберспорта и причины успеха организации Winstrike
Фото: © Матч ТВ/Реваз Куртанидзе
«Матч ТВ» продолжает рассказывать о главных темах киберспорта, мира компьютерных игр и гейминга.
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Киберспорт уже давно перерос уровень маленьких компьютерных клубов, от которых не слишком хорошо пахло. У этой индустрии нашлась поддержка как со стороны частных бизнесменов, так и на государственном уровне.

С 2000 года во всю функционирует Ассоциация киберспорта Кореи, но далеко не все государства мира сумели понять провидцев из азиатской страны. Лишь в 2013-м окончательно разглядели потенциал киберспорта в США, а в Италии и Франции — в 2016-м. В том же году киберспорт был включен в реестр видов спорта России.

О том, какую пользу приносит киберспорт, сколько отделений у Федерации компьютерного спорта России есть по стране, а также о перспективах индустрии — в специальном репортаже «Кибератлетики» рассказал президент ФКС России Дмитрий Смит.

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Очередным гостем ведущих «Кибератлетики» Юрия Шиленкова и Полины Параки стал главный менеджер российской киберспортивной организации Winstrike Team Адалят Мамедов. Он сообщил о дисциплинах, в которых представлена его организация, и о тех, куда клуб может отправиться.

— Мы внимательно изучаем рынок дисциплин, но нужно четко понимать механику развития киберспортивного направления тех или иных игр, чтобы с полной уверенностью идти в такую дисциплину, — сказал Мамедов.

Также он отметил, что на каждом буткемпе за составами следит врач.

— У нас большой штат работников, не буду сильно углубляться в перечисление офисной части, которая занимается PR, продажами, маркетингом и так далее. Касательно команд отмечу, что на каждом буткемпе у нас есть врач, его задача — следить за состоянием игроков всех составов. Чаще всего он ездит с нами и на международные старты, чтобы там помогать игрокам. Иногда к работе привлекается психолог или специализированный спортивный психолог, — добавил менеджер Winstrike.
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Бонусом 13-го выпуска «Кибератлетики» стал обзор новой игры Rage 2. Объяснение сюжета, яркий геймплей и прочие приятные детали доступны аудитории нашей программы.

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