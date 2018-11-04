Нечаянная радость Донэра. Беленький — о боях выходных

Александр Беленький резюмирует прошедшие боксерские поединки уик-энда.

2018-11-04T11:19:34+03:00 Александр Беленький резюмирует прошедшие боксерские поединки уик-энда.

Нонито Донэр (Филиппины) нежданно-негаданно одержал победу над Райаном Бернеттом (Великобритания) в четвертом раунде и завоевал титул WBA в весе до 53,5 кг

Кажется, нельзя начинать статьи со слов: «Никогда такого не видел…» - но что делать, когда действительно не видел?

Начиналось все ни шатко ни валко, как обычно начинаются бои суперсерии для определения сильнейших из восьми участников, на этот раз в весовой категории до 53,5 кг. Удивило только, насколько Бернетт меньше Донэра. Четыре девушки, судя по всему, перепутавшие бой с конкурсом парикмахерш, выстроились на ринге и с приклеенными улыбками, скрывавшими вопрос: «Девки, мы чего тут делаем, а?», не приходя в сознание, исполнили торжественную часть и все с теми же улыбками уплыли с ринга, оставив там двух боксеров для выяснения отношений. Что те и принялись делать, надо сказать, довольно мастеровито.

А как, собственно могло быть? Все-таки чемпион мира действующий, Бернетт, и многократный в прошлом, Донэр.

Как и ожидалось, поначалу это самое прошлое удавалось переделать в настоящее. Прямые и изредка левые боковые Донэра прошивали защиту Бернетта, но и он в первом раунде в долгу не оставался. От его внезапных контратак голова Донэра все время дергалась. Вставал только вопрос, сколько будет дергаться? Преждевременно состарившийся Донэр известен тем, что резко сбрасывает в конце боя, но в начале действует ретиво.

И действительно второй и третий раунд он провел как-то бодрее, временами разительно напоминая себя прежнего. Даже как-то отрадно стало: вдруг чудо повторится, и мы увидим прежнего Нонито? Но все это продолжалось до четвертого раунда, который проходил в равной борьбе. Где-то меньше чем за минуту до конца раунда Бернетт после своего недошедшего удара справа схватился за правый бок со стороны спины и опустился на пол. Ему отсчитали нокдаун, но было видно, что проблема далеко не решена. Он встал, но лишь с колоссальным трудом закончил раунд.

Разошлись по углам.

В углу Донэра было спокойно, а в углу Бернетта разыгралась своя драма. Поначалу секунданты всячески пытались сделать вид, что ничего не произошло, но вскоре оставили эти попытки, и в их действиях начала читаться какая-то обреченность. Они что-то делали, на что-то надеялись, но надежды быстро угасали. И подошедшему рефери они дали знак, что прекращают бой.

Озадаченный Донэр, судя по всему, действительно хороший парень, пришел в угол Бернетта, чтобы посочувствовать ему. Тот сидел с почти каменным лицом, но все-таки сумел как-то отреагировать. Потом, когда ему понадобилось уходить с ринга, из его угла послышались крики, и мы увидели там кислородную подушку. Похоже, Бернетт не мог даже разогнуться от боли.

Так он и покинул ринг: его с трудом протащили на носилках между канатами. Видит Бог, я желал победы Донэру, но я не хотел, чтобы она была такой.

Что произошло с Бернеттом, остается вопросом, ответа на который на сегодняшнее утро нет. Все говорят просто о травме спины или задней части спины, хотя речь, скорее всего, идет о почечной колике.

Зал растерянно приветствовал Донэра. Сам он чуть не плакал от такой нечаянной победы. Единственными, кто точно знал, что им делать, были все те же «парикмахерши». Приклеенные улыбки никуда не исчезли и смотрелись как гимн победителю. Самое удивительное, что Донэра может ждать успех и в следующем круге, но окончательная победа в турнире, как мне кажется, ему не светит. Но поздравить же с этой победой язык не поворачивается.

Джош Тейлор (Великобритания) в седьмом раунде нокаутировал Райана Мартина (США)

В этом бою определился претендент на бой с чемпионом по версии IBF в категории до 63,5 кг белорусом Иваном Баранчиком. Этот бой с самого начала носил какой-то нелепый характер, было непонятно, что здесь делает Мартин. Левша Тейлор с самого начала сосредоточил свои атаки на корпусе, и для Мартина они каждый раз становились неожиданностью. Было ясно, что Тейлор делает ставку на то, что Мартин устанет к концу.

Но этот конец наступил в 7 раунде после удара Тейлора левой рукой по затылку Мартина, отправивший его на пол. Мартин встал, но рефери несколько преждевременно остановил встречу. Мартин протестовал, обращал внимание рефери на то, что удар был нанесен по затылку, но тот не обратил на это внимания. Но своя справедливость в том, что этот бой закончился, была.

Бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Райан Барнетт против Нонито Донэйра. Джош Тейлор против Райана Мартина

Мигель Берчелт в девятом раунде нокаутировал Мигеля Романа (оба – Мексика) и защитил свой пояс WBC в весовой категории до 59 кг

Кажется, стало хорошей традицией перед боем ругать противника за бездарность на чем свет стоит, а после боя хвалить его за выдающиеся достижения. Во всяком случае, такое впечатление сложилось после этого боя.

То, что Берчелт трижды послал своего соперника в нокдаун, дважды – в шестом раунде, и один раз – в девятом, ничего не говорит о напряжении этого поединка. И похвала Берчелта в адрес Романа выглядит уместной. Однако победа Берчелта все же была настоящей.

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