«Если победит, после боя ему нужно будет уйти». Беленький – о Нонито Донэре, который «хоронил» соперников, но был сокрушен

Нонито Донэр (Филиппины) попытается отобрать титул чемпиона WBA в категории до 55,3 кг у британца Райана Бернетта. Он думает, что великую карьеру еще можно вернуть.

2018-11-01T18:34:31+03:00 Нонито Донэр (Филиппины) попытается отобрать титул чемпиона WBA в категории до 55,3 кг у британца Райана Бернетта. Он думает, что великую карьеру еще можно вернуть.

Как и большинство людей, я впервые услышал фамилию Донэр в 2007 году. Было объявлено, что с ним будет драться чемпион в категории до 50,8 кг по версии IBF Вик Дарчинян. Вик тогда был небитым, защищал титул в шестой раз, и была такая уверенность в нем, что только желание увидеть его нестандартную технику заставило меня посмотреть этот матч. Через пять раундов я очумело хлопал глазами перед компьютером. Нонито Донэр победил Дарчиняна. Впервые. И все четыре раунда дело к этому шло.

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Вик Дарчинян был особым случаем. Необычайно зрелищный мастер с пушечным ударом и техникой, настолько нестандартной, что это даже техникой назвать было невозможно. Он пришел, вопреки всему победил Ирене Пачеко, и своими последующими победами несколько раз доказал, что пришел надолго. И вот такой неожиданный финал. К сожалению, это было начало долгого конца.

Не знаю точно, когда произошла эта история. Но она точно произошла до 2007 года. Рассказывал мне ее один армянин из Лос-Анджелеса, что в данном случае важно. Вик Дарчинян, обосновавшийся в Австралии, проводил в Штатах один из первых боев. Спонсировал все какой-то очень богатый армянин. Когда его спросили, что ему нужно за спонсорство, он ответил: «Да пусть повесит лейбл моей фирмы на трусы». Дарчинян, как узнал о такой опции, мигом распродал все свои трусы по сантиметрам самым разным людям. В результате когда он вышел на ринг, лейбл того армянского магната можно было разглядеть только в подзорную трубу, и то если знать направление поисков. Какое-то время магнат тягостно молчал, а потом сказал: «Я имел дело с самыми грязными [афроамериканцами – здесь и далее в квадратных скобках заменено цензурой]. Я имел дело с самыми [похабными] мексиканцами. Но никто и никогда не кидал меня так, как этот *** *** *** *** ***[армянин]!»

И несмотря на эту хитро[задость], его любили. Любили так, что на его бои ходили люди, которые вообще не смотрят на боксеров легче 76,2 кг. И вот этого человека Донэр победил.

То, как он это сделал, показывало, что речь здесь шла не о случайном выигрыше. При этом довольно высокий для своего веса (171 см), неудобный и быстрый Донэр не смотрелся будущим укротителем Дарчиняна, и поэтому внимание к себе сумел привлечь только после победы. До боя с Дарчиняном его считали только очередным соперником Вика. Зато после его сразу запомнили, сразу нашли ему место в десятке сильнейших боксеров во всех весах и много лет оттуда не выводили. Забегая вперед, можно сказать, что он побеждал в трех весовых категориях, и везде его авторитет был непререкаем.

Отобранный у Дарчиняна титул Донэр трижды защитил. Своих оппонентов Донэр не бил. Он их хоронил. Луис Мальдонадо и Рауль Мартинес не смогли восстановиться. Только южноафриканец Морути Мталейн сумел пережить нокаут и в настоящее время правит по иронии судьбы там, где Донэр его оставил. Ему сейчас принадлежит тот самый титул, который не дал ему взять Донэр, по версии IBF в категории до 50,8 кг. Но завладел он им только в конце 2009 года, когда этот пояс стал маловат Донэру. С того самого дня Мталейн так и бродит вокруг этого самого титула: то возьмет, то потеряет без боя, но он никогда не проигрывал. Поражение от Донэра осталось последним в его карьере.

Пока другие приходили в себя, Донэр продолжал расправляться с соперниками. После недолгого романа с весом до 52,2 кг он перешел в категорию до 53,5 кг. И здесь немного задержался. Первым, с кем он здесь встретился, был украинец Владимир Сидоренко. В 2005–2008 годах ему принадлежал титул WBA в весе до 53,5 кг. Все шло хорошо, но потом он поругался из-за денег со своим промоутером Клаусом-Петером Колем. Именно тогда у Сидоренко наметился бой с Ансельмо Морено.

Кто как, а я по сей день убежден, что он не проиграл Морено ни первый матч в 2008-м, ни второй – в 2009-м. Это были равные бои, в которых судьи в Германии всегда отдают победу местному, а проживавший там Сидоренко был местным. Но судьи дважды засчитали ему поражение – размолвка с Колем сыграла свою роль. В первый раз двое посчитали 112-116, а третий – 113-116, а во второй сработали почище: двое насчитали 113-115, а третий даже увидел с тем же счетом победу Сидоренко, но это уже ничего не меняло. Короче говоря, по собственному мнению, он шел без поражений. Идеальный вариант для Донэра того времени.

И он действительно не подкачал. В первом и третьем раундах Донэр привалил Владимира, но тот, еще не понявший, куда попал, достоял до четвертого, когда упал окончательно. Это был последний бой Сидоренко.

А для Донэра, который в следующем году взял официальные титулы WBC и WBO в категории до 53,5 кг, началось самое славное его царствование. И вошел он в эту эру, нокаутировав за два раунда мексиканца Фернандо Монтьела, чемпиона мира в категории до 50,8, двукратного чемпиона в категории до 52,2 кг и чемпиона в категории до 53,5 кг. Кстати, до этого Монтьел проиграл только дважды, в двух боях из сорока восьми, и это выдающимся боксерам и при разногласии судей.

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Слава Донэра цвела, и ничто, казалось, не могло ее поколебать. Но ветер часто налетает неожиданно. Особенно в боксе.

В самом деле, после Монтьела Донэр победил в пяти боях, среди прочих одолев многолетнего чемпиона Омара Андреса Нарваеса, до того небитого, затем, перейдя в категорию до 55,3 кг, Уилфредо Васкеса-младшего и великого мордобойца Хорхе Арсе. Причем на последнего затратил всего три раунда. Тот был так потрясен, что объявил о своем уходе с ринга, прямо не сходя с места. Потом, подумав, вернулся, через несколько боев проиграл и ушел окончательно.

То, что подкрадывается незаметно, незаметнее всего для того, к кому подкрадывается. Со стороны это виднее. Гильермо Ригондо, двукратный олимпийский чемпион, наконец, сбежал с Кубы.

С ним не хотели драться, и он какое-то время толкался туда-сюда. Но, в конце концов, Ригондо справился и бросил вызов Донэру. Отказываться было, во-первых, нельзя, а во-вторых, не в характере Донэра. 13 апреля 2013 года он вышел против Ригондо.

Два-три раунда было еще непонятно, чья возьмет. Казалось, что, может, и Донэра, если ему повезет. Но Ригондо освоился. Он стал не то чтобы бить и крушить Донэра, для этого его преимущество было недостаточным, но начал выигрывать почти каждый раунд. В десятом раунде он зарвался, пропустил удар и попал в нокдаун. Но это было все, что Донэр оказался способен сделать. Ригондо встал, продолжил бой и завершил его на победной ноте. Один судья поставил 116-111, другой – 115-112, а третий – 114-113. Оставим мнение последнего судьи на его совести. Он просто, видимо, очень не любил Ригондо, но и он не смог украсть у него победу. Она все равно звучит как единогласное решение судей.

Донэр был сокрушен, но это не сразу стало понятно. Сначала люди пытались ему помочь и вернуть ему былую уверенность в себе. Сразу после Ригондо он провел второй бой с Дарчиняном, и на этот раз Вика хватило на целых девять раундов. Но все закончилось для него нокаутом в девятом.

Казалось, Донэр возвращает прежнюю форму. Однако следующий бой против Симпиве Ветьеки, которого он должен был просто разорвать, продлился пять раундов и закончился невнятной победой Донэра по очкам, так как рефери остановил бой в связи с рассечением Донэра. Судья посчитал, что оно было нанесено ударом головой. Может быть, и так. Но в любом случае было ясно, что с непобедимым Донэром покончено.

Следующий бой с Николасом Уолтерсом закончился нокаутом Донэра в шестом раунде. Произошло это 18 октября 2014 года, и это был конец. Донэр падал в третьем и в шестом раундах, и дело было не в конкретных ударах Уолтерса, а в том, что он просто был сильнее.

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В 2016-м Донэр побил случайного чемпиона Жолта Бедака, но чемпионом пробыл лишь до следующего боя. Джесси Магдалено разобрался с ним уже без всяких сомнений. Как и Карл Фрэмптон – 21 апреля этого года.

И вот теперь Донэр дерется с Райаном Бернеттом. Есть ли у него шансы? Бернетт ведь совсем молодой, неопытный боец, хоть и чемпион. Ну, может быть, есть. Но в любом случае, даже если Донэр победит, это будет означать, что после этого боя ему нужно будет уйти. А если он не победит, то ему нужно было уйти до боя.

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