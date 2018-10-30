Он проиграл 12 боев из 27. Беленький - о том, почему ударивший тренера боксер теперь звезда

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
09:00 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из США. Ф. Емельяненко - Ч. Соннен. А. Шлеменко - А. Токов [16+]
09:00
Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из США. Ф. Емельяненко - Ч. Соннен. А. Шлеменко - А. Токов [16+]
11:00
Новости.
11:05
Все на Матч!.
11:35
Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Бразилии. Э. Андерс - Т. Сантос [16+]
13:35
Новости.
13:40
Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/8 финала. "Ахмат" (Грозный) - "Арсенал" (Тула) [0+]
15:40
Команда мечты. [12+]
15:55
Новости.
16:10
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Женщины. Многоборье. Финал. Прямая трансляция из Катара.
18:10
Новости.
18:15
Все на футбол!.
18:55
Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/8 финала. Прямая трансляция. "Ростов" - "Зенит" (Санкт-Петербург)
20:55
Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/8 финала. Прямая трансляция. "Спартак" (Москва) - "Анжи" (Махачкала)
21:55
Все на футбол!.
22:25
Новости.
22:30
Команда мечты. [12+]
23:00
Все на Матч!.
23:40
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Олимпиакос" (Греция) [0+]
01:40
Вся правда про.... [12+]
02:10
Легенда о Брюсе Ли. [16+]
06:00
Заклятые соперники. [12+]
06:30
Несвободное падение. [16+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/8 финала. "Спартак" (Москва) - "Анжи" (Махачкала) [0+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Он проиграл 12 боев из 27. Беленький - о том, почему ударивший тренера боксер теперь звезда

30 октября 12:51
Он проиграл 12 боев из 27. Беленький - о том, почему ударивший тренера боксер теперь звезда
Фото: © instagram.com/levani.shonia
Александр Беленький - о скандале, за счет которого ноунейм может стать звездой бокса.

В прошлой жизни Леван Шония, видимо, был волком. В будущей – вероятно, будет им же или, может быть, волкодавом. А в промежутке из него вышел боксер.

https://twitter.com/MichaelBensonn/status/1056251614716157953

Большинство из нас никогда не узнало бы о боксере Леване Шония, если бы в Софии после своего двенадцатого поражения от болгарского боксера Спаса Генова он не напал на тренера и не ударил его. Произошло это не сразу. Сначала Леван выгнал тренера с ринга. Тот попытался порулить оттуда. Тогда Шония ударил.

Канаты помешали, наставник увернулся, показав вертлявость, необходимую самому боксеру, попытался ответить, тогда Шония напал еще раз, и, уходя от удара снова, тренер скатился с помоста. Падая, он еще не думал, что, встав, увидит свои фотографии во всех изданиях, а его подопечный обрел известность.

Это был двадцать седьмой бой Шония, двенадцатое поражение, причем седьмое в восьми последних боях. Видно, есть унижение, которое невозможно вынести. Тем более что Леван никогда не был в нокауте, и желание доказать обратное у него велико.

Что ждет его сейчас, трудно сказать. Может быть, подумав хорошо, все решат, что дело яйца выеденного не стоит. Может быть, что стоит, и его следует наказать. В любом случае он теперь известен, и если хоть какое-то понятие о боксе имеет, может выиграть пяток боев на своей новой репутации с тщательно подобранными соперниками. Ну, и денег заработать.

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+