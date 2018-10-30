Он проиграл 12 боев из 27. Беленький - о том, почему ударивший тренера боксер теперь звезда
В прошлой жизни Леван Шония, видимо, был волком. В будущей – вероятно, будет им же или, может быть, волкодавом. А в промежутке из него вышел боксер.https://twitter.com/MichaelBensonn/status/1056251614716157953
Большинство из нас никогда не узнало бы о боксере Леване Шония, если бы в Софии после своего двенадцатого поражения от болгарского боксера Спаса Генова он не напал на тренера и не ударил его. Произошло это не сразу. Сначала Леван выгнал тренера с ринга. Тот попытался порулить оттуда. Тогда Шония ударил.
Канаты помешали, наставник увернулся, показав вертлявость, необходимую самому боксеру, попытался ответить, тогда Шония напал еще раз, и, уходя от удара снова, тренер скатился с помоста. Падая, он еще не думал, что, встав, увидит свои фотографии во всех изданиях, а его подопечный обрел известность.
Это был двадцать седьмой бой Шония, двенадцатое поражение, причем седьмое в восьми последних боях. Видно, есть унижение, которое невозможно вынести. Тем более что Леван никогда не был в нокауте, и желание доказать обратное у него велико.
Что ждет его сейчас, трудно сказать. Может быть, подумав хорошо, все решат, что дело яйца выеденного не стоит. Может быть, что стоит, и его следует наказать. В любом случае он теперь известен, и если хоть какое-то понятие о боксе имеет, может выиграть пяток боев на своей новой репутации с тщательно подобранными соперниками. Ну, и денег заработать.