Ковалев - Альварес, Бивол - Чилемба. Онлайн на «Матч ТВ»

Два лучших российских боксера по рейтингу boxrec.com защищают титулы на одном вечере бокса. Возможно, следующий бой Дмитрий Бивол и Сергей Ковалев проведут друг против друга.

Фото: Minas Panagiotakis / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Christian Petersen / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru