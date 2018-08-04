Ковалев - Альварес, Бивол - Чилемба. Онлайн на «Матч ТВ»

Два лучших российских боксера по рейтингу boxrec.com защищают титулы на одном вечере бокса. Возможно, следующий бой Дмитрий Бивол и Сергей Ковалев проведут друг против друга.
- Сергей Ковалев (32-2) – Элейдер Альварес (23-0); бой за титул WBO, до 79,3 кг
- Дмитрий Бивол (13-0) – Айзек Чилемба (25-5); бой за титул WBA, до 79,3 кг
- Бои пройдут в Атлантик-Сити, начало в воскресенье в 05:00 (мск.)
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Фото: Minas Panagiotakis / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Christian Petersen / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru