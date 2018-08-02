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Бивол – про необычное знакомство с женой, бой с Ковалевым и выбор между США и Россией

Александр Павлов
2 августа 09:25
Бивол – про необычное знакомство с женой, бой с Ковалевым и выбор между США и Россией

Чемпион WBA в категории до 79,3 кг Дмитрий Бивол перед боем с Айзеком Чилембой в США рассказал, как боксировал против соседа по комнате и почему на первое свидание купил сразу три букета цветов.

– Как вы пришли в бокс? Кто или что подтолкнуло к этому?

– Всей семьей мы любили смотреть фильмы с Джеки Чаном. Очень нравились его герои и хотелось быть таким же. Отец отвел меня в секцию ушу, где занимался несколько месяцев. Потом поняли, что делать там особо нечего. Этот вид спорта у нас не сильно развит, соревнования не проводились. И отец повел меня в соседнюю секцию – секцию бокса. Ребята оттуда часто ездили на соревнования. Там мне очень понравилось.

– И мама не возражала против занятий боксом?

– Родители поддерживали и поддерживают меня во всем. Как и жена Екатерина.

– Как с ней познакомились?

– Встретились в 2007 году в самолете. Нам было по 16 лет. Я летел в Сочи на сборы, а она – к бабушке. Это была любовь с первого взгляда. В Сочи очень долго ждали багаж. Собрался с силами, выждал момент, когда ее мама отлучится, подошел и познакомился.

https://www.instagram.com/p/uNHhvFi81d/?taken-by=bivol_d

– Когда будущая жена знакомила с мамой, та признала в вас пассажира самолета?

– Тогда в Сочи мы общались с Катей по телефону. Но очень захотелось увидеться. Она, конечно, рассказала маме о парне, с которым вместе летели, и о том, что пойдет со мной на прогулку. В итоге отправил ей для мамы свои паспортные данные, а по дороге купил три букета – бабушке, маме и самой Кате. Настрой был у меня самый серьезный, поэтому с мамой познакомились сразу – перед первой же прогулкой. Мы в браке уже пять лет и у нас двое детей.

– Самый значимый бой на профи-ринге на сегодня?

– Пожалуй, против Феликса Валеры, у которого забрал титул временного чемпиона WBA. Да еще первая защита титула против Барреры.

– Некоторые боксеры, например, Сергей Ковалев, совсем перебрались в США. Вас такие мысли не посещают?

– Иногда посещают. Но я хочу жить в России, где мои родители и родители моей супруги. Для будущего детей, для их образования, наверное, было бы неплохо переехать за границу, в те же Штаты. Однако пока таких планов нет. В России у нас и друзья, и налаженный быт.

https://www.instagram.com/p/BftBlyrn9rV/?taken-by=bivol_d

– Что скажете о своем ближайшем сопернике Айзеке Чилембе?

– С одной стороны, можно подумать, что Чилемба – битый волк, проигравший и Ковалеву, и Альваресу. С другой, он ни разу не был в нокауте, и у него очень богатый опыт. О своих соперниках всегда думаю лучше, чем о них говорят. Это помогает избежать недооценки в ринге. Смотрел бой Чилембы с Ковалевым, и скажу, что это был не лучший поединок Сергея. Он пропускал много джебов, проваливался на ногах… Конечно, Ковалев тогда победил в одну калитку, но допустил ряд ошибок. Чилемба весь бой пятился, встречая Ковалева левой. А она у него очень хорошая и быстрая.

– Рассматриваете Ковалева потенциальным соперником? Какие эмоции к нему испытывает при личных встречах?

– Любого боксера в нашей весовой категории считаю потенциальнымо оппонентом. Встречаться с ними для меня не проблема. Помогает любительский опыт. На сборах или соревнованиях все друг друга знают. Сегодня мы можем пообщаться, а завтра выйти на ринг. Как-то на соревнованиях жил в одном номере с Данилой Шведом. Ккаждое утро вместе проходили взвешивание и ходили на завтрак. И в итоге оба дошли до финала. Утром проснулись, взвесились, поели и попрощались до встречи на ринге.

Полная версия интервью - здесь

Фото: Christian Petersen / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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