Усик, Гассиев, бабло и зло

Когда и где состоится бой украинца с россиянином и состоится ли вообще.

Всю прошлую неделю нашу боксерскую общественность лихорадило, как больного малярией, бросая то в жар, то в холод. Ей регулярно сообщали, что вот-вот будет, наконец, объявлено, где и когда состоится бой между украинцем Александром Усиком, чемпионом мира по версиям WBC и WBO в категории до 90,7 кг, и россиянином Муратом Гассиевым, обладателем титулов WBA и IBF в том же весе. Напомню, что данный бой является финалом турнира WBSS, в ходе которого и собирались выявить сильнейшего в категории до 90,7 кг.

Усик - Гассиев, face-to-face после победы Гассиева на кубинцем Юниером Доритикосом, 03.02.2018, Сочи.

При этом нам тонко намекали, хотя и не говорили прямо, что бой состоится в Москве, предположительно 21 июля. Однако одно объявление сменяло другое, пресс-конференцию переносили со дня на день, а в результате ни пресс-коференция не состоялась, ни место и время нам не назвали. И остались мы с мытыми к несостоявшемуся празднику шеями и с недоуменными мыслями: а что это все такое было и зачем?

Не в полном объеме, но частично, думаю, смогу ответить на эти вопросы.

Да, в какой-то момент казалось, что все уже решено: бой состоится, скорее всего, 21 июля, и будет это всенепременно в Москве.

Я давно говорил, что не очень верю в такой исход переговоров, и вот теперь на мой аккаунт в фейсбуке стали доходить в большом количестве слюни тех, кто считал иначе и теперь торжествовал, виртуально меня оплевывая. Ну, слюни я, конечно, вытер, то есть забанил мне их высылавших и потер их слюносодержащие посты, но тогда все выглядело так, что мне в скором времени придется признать свою неправоту. Однако пока не пришлось. И, может быть, так и не придется, хотя случится может по-прежнему всякое.

Почему не Москва? Потому же, почему не Киев.

Понимаю, что для разгоряченной части нашей общественности те, кто не с ней – против нее. Да и с теми, кто с ней, тоже не мешает разобраться. Может, они только делают вид, что за, а сами – против, против, против!

Но все-таки попытаемся рассмотреть сложившуюся ситуацию без лишнего огня в речах и головах и тем более без уже упомянутых и всегда готовых вылететь в заданном направлении слюней.

Мы не будем пытаться решить сейчас политические и геополитические вопросы. Скажем только, что отношения между Россией и Украиной бывали и лучше. Не думаю, что если бы Гассиеву предложили драться с Усиком в Киеве, это вызвало бы большой энтузиазм у российской боксерской и особенно небоксерской общественности.

Аналогично и с украинской боксерской общественностью. Она не хочет, чтобы Усик ехал в Москву. Я хорошо знаю Александра. Сам он ни черта не боится, я бы даже сказал слишком не боится. Если бы это зависело только от него, он бы на бой в Москву поехал. Есть такие люди, которых заводит то, что им бросают вызов. Вот Усик точно из их числа. Однако он должен учитывать существующие в его стране настроения.

При этом и на Украине полно людей, которые считают, что бой в Москве провести все-таки можно. Наши люди есть даже в Вашингтоне. Вон аж самый главный человек в Вашингтоне уже запарился доказывать, что он не наш человек. Так как же нашим людям не быть в Киеве? Но даже если их имена станут известны, то будь я киевлянином, а не москвичом, я бы тоже не стал в связи с этим набрасывать дерьмо на вентилятор, разве что самую малость. Здоровый прагматичный подход: если за это дают больше денег, то почему бы и нет?

Популярное нынче выражение «бабло побеждает зло», где под злом понимается абсолютно все что угодно, в том числе и самое доброе добро, но не вписывающееся в планы говорящего, я впервые услышал от весьма известного в мире бокса человека – Владимира Хрюнова. Так что если он скажет, что он сам его придумал и пустил в народ, я ему, пожалуй, поверю, хотя сам лично и не знаю, много ли зла он победил с помощью своего и особенно чужого бабла. Однако пять лет назад именно он, насколько я знаю, привлек Андрея Рябинского к организации боя Кличко – Поветкин, в результате чего этот бой состоялся в Москве, а боксеры получили рекордные для себя гонорары.

Однако сейчас ситуация изменилась и вот так просто деньгами ее не исправишь. Не помните, как д’Артаньян объяснял кардиналу Ришелье, почему не пойдет к нему на службу? Уж не знаю, кому принадлежит эта фраза, самому Дюма или одному из его бесчисленных наемных литературных поденщиков, но сказано на века: «Меня плохо приняли бы здесь и плохо поняли бы там». Здесь, в Москве, Усика, может быть, примут и хорошо, хотя, думаю, не все (и эти «не все», в том числе из числа журналистов, не спрашивая ни у кого разрешения, просто ради рейтинга могут не раз и не два поставить его в неловкое положение). Но там, на Украине, многие его не поняли бы никогда. И это никакое не зло и не добро, это просто реальность, в которой, вопреки все шире распространяющемуся заблуждению, далеко не все можно купить.

Очень часто в последнее время мне доводилось услышать мысль, что боксеры и даже промоутеры в данном случае ничего не решают относительно того, где и когда состоится бой Усик - Гассиев. Решают некие организаторы.

Кстати, а кто такие эти организаторы?

Гассиев нокаутирует Юниера Дортикоса.

Я почти тридцать лет варюсь в мире бокса и за это время понял одну простую вещь. Дело здесь можно иметь только с совершенно конкретными людьми, будь это даже такие акулы, как Дон Кинг или Боб Арум, а вот когда имеешь дело со структурами, у которых ноги непонятно откуда растут, всегда возникают проблемы.

Я поговорил с несколькими очень знающими людьми, и все они мне выдали несколько разные, отличающиеся часто в ключевых деталях, версии относительно того, кто здесь руководит процессом.

Была учреждена некая фирма Comosa AG, которая по изначальной версии является как бы совместным предприятием между известным американским деятелем из мира бокса Ричардом Шефером, ранее фактически создавшим боксерский бизнес Оскара Де Ла Хойи, и компанией Sauerland Promotions. Тут же можно узнать, что к организации имеет какое-то отношение фирма MTG и еще какая-то швейцарская компания и кто-то еще…

При этом каждый из людей, с кем я говорил, имел четкое представление, кто там есть кто, но представления эти несколько, а временами и сильно, различались между собой. Но при этом все утверждали, что переговоры ведутся с неким Роберто. Как я понял, речь идет о Роберто Дальмилья, председателем правления Comosa AG.

Председателем правления? Председателем совета директоров? И это при живых Шефере и Зауерланде? А чем он там руководит? Или это такой руководитель, который все время оглядывается на кого-то, а оглянувшись, то и дело меняет решение? Думаю, что так оно и есть. Повидал я таких директоров. В самых разных областях, но больше всего все-таки именно в боксе.

Эпизоды боя Александр Усик – Майкл Хантер, 08.04.2017.

И потом, здесь есть еще один непростой вопрос. А кто будет платить за весь этот праздник жизни? Я имею в виду гонорарный фонд боя Усик - Гассиев. Говорят, что победитель получит 10 миллионов. Так, а проигравший? Пять? Три? Или десять миллионов разделят на двоих? Вообще-то обычно о распределении гонорарного фонда договариваются до боя, и от результата он не зависит. Ну, допустим, здесь будет иначе, но это не снимает вопроса: а откуда возьмут эти деньги? Может быть, победивший зло с их помощью господин Хрюнов расскажет? Я бы с интересом послушал.

И Усик, и Гассиев относятся к числу моих самых любимых боксеров, я давно смотрю ВСЕ их бои. И буду смотреть, даже если мне не нужно будет ни строчки о них писать. Но здесь опять-таки в дело вступает суровая реальность с добрым лицом вахтера.

Усик – украинец, Гассиев – россиянин. Кто платит за бои? Обычно телевидение. Прежде всего кабельное, а лучше всего по системе pay-per-view, когда с абонентов собирают деньги за просмотр конкретного матча. Речь может идти о десятках, а в исключительных случаях, вроде боя Мейвезер - Пакьао, и сотнях миллионов долларов. Но такие деньги платит только американское, а теперь еще иногда, пусть и поменьше, британское телевидение. Даже в Германии в последнее время дела стали идти в этом плане куда хуже. Собрать даже миллион долларов с телевидения за бой Усик - Гассиев будет большой проблемой. К уровню бокса это не имеет ни малейшего отношения, но гонорары боксеров куда больше, чем от этого самого уровня, зависят от того, откуда они родом. Это страшная и несправедливая банальность, которую никто не в силах отменить.

Так кто будет платить? Спонсоры? Ну, не знаю… Богатых людей в России много. Может, и щедрые найдутся… Но в системе, где все зависит от чьей-то щедрости, все как-то зыбко.

Честно говоря, если бы я был сейчас хоть в команде Усика, хоть в команде Гассиева, я бы смотрел совершенно в другую сторону. Нет, спорт, конечно, превыше всего, но в плане организации боя Усик – Гассиев существует столько сложностей, а выигрыш так не очевиден… Ни в спортивном плане, поскольку шансы где-то 50 на 50, ни тем более в коммерческом. Между тем существует боксер, за бой с которым можно заработать очень большие деньги, и при этом шансы на победу там куда выше.

Думаю, все уже догадались, что я имею в виду британца Тони Белью, который недавно во второй раз победил Дэвида Хэя и стал в своей родной и денежной стране еще популярнее, чем был.

Да, Белью провел два последних боя в тяжелом весе, но он никакой не тяжеловес, и сам это лучше всех знает. На состарившегося Хэя его хватило с лихвой, но это и есть его предел. Собственно, Белью и в ринг в последний раз вышел примерно с тем весом, с которым туда выходят бойцы категории до 90,7 кг – 95,4 кг. Примерно столько средний «крузер» и наедает между взвешиванием и боем, а некоторые даже здорово больше.

Белью сейчас нужны интересные противники, при этом не тяжеловесы. Мужик он достаточно отмороженный, судя по всему, и выйти может хоть на Энтони Джошуа, но тому он, думаю, не очень нужен.

А вот Усик или Гассиев ему могут быть вполне интересны. Бой нужно проводить, конечно, в Великобритании. Скорее всего, он пройдет на футбольном стадионе. Промоутеры обычно называют сборы с зала «семечками» (по-английски pea-nuts – арахисовыми орешками), но только не тогда, когда бои проходят на стадионах. Да и с британского телевидения можно будет в любом случае получить очень хорошие деньги. Так что, полагаю, если бой Усик – Гассиев не состоится, мы в скором времени обязательно увидим кого-то из них в бою с Тони Белью на каком-нибудь известном британском футбольном стадионе.

Фото: globallookpress.com, РИА Новости/Кирилл Каллиников, РИА Новости/Владимир Песня