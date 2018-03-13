Он чуть не попал в КХЛ, выиграл два боя в UFC, а теперь строит карьеру в боксе

Стиву Боссе нравилось в хоккее, только мешали краги, клюшка и коньки.

Когда-то давно Стив Боссе мог попасть в КХЛ (у него действительно были варианты). Потом провел 14 боев в ММА (выиграл 12). И наконец решил уйти из UFC, чтобы дебютировать в профессиональном боксе.

Раньше Стив Боссе был очень крепким хоккеистом. Он играл в жуткой лиге LNAH, где 60 минут игрового времени это повод подраться 10-12 раз. В LNAH, по словам знающих людей, платят 150-200 долларов за матч. Боссе был тафгаем: на его счету 205 драк в 204 матчах. Каким-то образом от его клюшки за это время залетели в ворота еще и четыре шайбы.

Боссе был одним из кандидатов на контракт с чеховским «Витязем». Но вместо него в Россию привезли Джона Мирасти. Восемь раундов Боссе против Мирасти в LNAH – классика хоккейных драк.

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Глухой нокаут, в который Стив отправил Джона Мирасти, увидел ММА-промоутер, который тут же предложил Боссе подраться в смешанных единоборствах. В 2007-м тафгай уже дебютировал в клетке: два боя выиграл, один проиграл. Причем через шесть дней после поражения техническим нокаутом в ММА Стив три раза подрался на льду. В 2009-м Боссе оставил хоккей и сосредоточился на боях.



«Когда я был хоккеистом, боксерские тренировки для меня были просто способом улучшить кардио, – рассказывал Боссе в интервью AXS TV. – Потому что в хоккейной драке не нужен классический бокс. В хоккейной драке ты просто одной рукой хватаешь соперника, а другой бьешь в лицо. Это ни в какое сравнение не идет с ММА, где ты должен изучить огромное количество техник, если хочешь выигрывать».





К середине 2013 года у Боссе было 10 побед и 1 поражение. Он владел чемпионским поясом малоизвестной локальной организации. А его самая громкая победа была одержана нокаутом над ветераном UFC Хьюстоном Александром, который помимо боев известен тем, что в одиночку растит шестерых детей и в 2000 году отдал почку своей дочери.

Дорога в UFC была открыта, но Стива замучили травмы. После победы над Хьюстоном Александром Боссе не дрался полтора года. После следующего боя пропустил еще два года. В 2014-м был объявлен его дебют в UFC (против Райана Джиммо), но незадолго до турнира Боссе отказался от боя и объявил о завершении карьеры. Его основным источником дохода стала работа пожарным.



В начале 2015-го Боссе на пять матчей вернулся на лед: результат – семь драк. На этом видео он показывает разницу между обычным хоккейным тафгаем и бойцом ММА, умеющим кататься на коньках: увернулся от четырех ударов, надавал в ответ и закончил схватку быстрым проходом в ноги.

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Дебют в UFC не состоялся и со второй попытки: Боссе должен был заменить Куинтона Джексона в бою против Фабио Мальдонадо, но Джексон успел решить свои контрактные проблемы – и Стив был отправлен обратно на скамейку запасных. В качестве компенсации UFC выплатила Боссе гонорар в 8000 долларов.

С третьего раза Стив смог дебютировать в UFC – и это было очень печально. Бразилец Тиаго Сантос проделал старый трюк со сменой этажей атаки: на 15-й секунде пробил ногой в ногу Боссе, на 24-й – ногой в печень, а на 26-й ударил ногой в голову. И канадец упал в глубокий нокаут. Гонорар Боссе за тот бой составил 10 000 долларов.

Вдобавок к этому в суд на Боссе подал промоутер Мишель Крото, который пытался ему организовать бой, но не смог этого сделать из-за ухода Стива в UFC. Разбирательство тянется до сих пор, Крото хочет получить со Стива 180 тысяч долларов.

К счастью, его было кому поддержать:

Прошло девять месяцев – и 19 марта 2016 года Стив вернулся. Ему мало что светило: австралиец Джеймс Те Хуна был опытнее, выше, физически сильнее (в прошлый раз Боссе дрался в категории до 84 кг, а сейчас – в 93), да еще и турнир проходил в Австралии. Так что можно было понять букмекеров, которые на победу Стива давали коэффициент 3,5.

Но Боссе снова вспомнил хоккейное прошлое: во-первых, уложился в минуту, срезав Те Хуну коротким боковым, во-вторых, не бросился добивать упавшего. За секунду до остановки боя Боссе то ли показывал рефери, что поединок окончен, то ли пытался убедить Те Хуну встать и продолжить. Боссе мог претендовать на большее, но ММА не хоккей, и за вечер тут может быть только один бой, а Стиву наверняка хотелось еще.

В июне 2016-го он провел свой последний бой в UFC – и выиграл у Шона О’Коннелла решением судей, получив вдобавок к гонорару 50 тысяч долларов в качестве бонуса за лучший бой вечера. Была еще попытка устроить Боссе бой 7 июля 2017 года, но внезапно он снялся с турнира (причина так и не была названа) и впоследствии тихо покинул UFC.

Как выяснилось, Стив решил дебютировать в боксе – и быстро уложил человека абсолютно неспортивного вида. Типичный первый бой в профессиональном боксе.

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Дела Стива ведет известный канадский промоутер Ивон Мишель (с ним сейчас судится Артур Бетербиев). «Обычно к нам приходит боксер – и мы стараемся сделать его знаменитостью, – говорит Ивон Мишель. – В случае со Стивом Боссе все по-другому: к нам пришла знаменитость, из которой мы делаем профессионального боксера».

Медийный потенциал Боссе действительно высок: в Канаде он звезда – и на турниры с его участием всегда отлично продаются билеты. «Я подписал Боссе не для того, чтобы он боксировал четыре раунда с каким-нибудь мексиканцем», – говорит Ивон Мишель, намекая на возможные громкие бои.

Сейчас Боссе вызывает на ринг очень серьезного соперника: канадца Жана Паскаля (32 победы, 5 поражений), которого дважды сильно бил Сергей Ковалев. Разница в опыте Стива не пугает.



«У меня больше двухсот боев на льду, – вспоминает Боссе хоккейную карьеру. – Иногда я дрался по четыре раза в неделю. Сейчас у меня три боя в год – и это, конечно, намного проще. Я не был хоккеистом, я был бойцом в хоккейной экипировке. Скамейка штрафников была моим домом».

Фото: Bradley Kanaris / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, instagram.com/stevebossemma, instagram.com/groupeyvonmichel/