Крики жены, 19 человек в клетке, падение сверху на бойца без сознания. Как титульный бой тяжеловесов стал разборкой

В бою Шуаев — Пономарев были ошибки рефери, глухой нокаут и много чего еще.

В бою Шуаев — Пономарев были ошибки рефери, глухой нокаут и много чего еще.

Кто выиграл

За 10 минут до начала титульного боя в тяжелом весе организации AMC Fight Nights Камил Гаджиев сказал, что в нем встретятся два лучших тяжеловеса России. Григорий Пономарев (4-1 в ММА) и Юсуп Шуаев (6-0), наверное, и сами бы не согласились с такой формулировкой, но уже стояли в боевой готовности перед выходом в клетку.

Григорий Пономарев и его жена / Фото: © Вадим Тихомиров / Матч ТВ

Пономарев и Шуаев — молодые интересные тяжеловесы, которых экспрессом сумели довести до боя за пояс в лиге AMC Fight Nights. Шуаев — рослый лакец («Путин тоже лакец», — скажет он после боя) с базой дзюдо и тренировками в группе из 42 дагестанских тяжеловесов! Пономарев — двухметровый сибиряк, который тренируется в команде Емельяненко и вынужден гонять вес для категории до 120 кг.

Спойлер — бой закончился победой Шуаева нокаутом. После этого в клетку запрыгнуло много людей, а один из главных проспектов лиги Шарабутдин Магомедов так старательно прыгнул на победителя, что потерял равновесие и упал на побежденного. Вряд ли это стало главной проблемой нокаутированного Пономарева, но все же для коленей не очень полезно, когда на них падает 90-килограммовый боец.

Шарабутдин Магмоедов / Фото: © Вадим Тихомиров / Матч ТВ

Шуаев и Пономарев смогли выйти на личный конфликт прямо по ходу поединка. И тут будет честно просто привести все реплики, которые раздавались по ходу неполных двух раундов и которые я слышал сам.

Кто и что говорил

Исходные данные. В углу Пономарева два человека: тренер Сергей Чесников и супруга Ксения. В углу у Юсупа Шуаева тренер Гор Азизян, боец Шарабутдин Магомедов и грэпплер Хочбар Хачилаев. Кроме них еще около 10 человек, подсказывающих или мотивирующих спортсмена. Мы находились неподалеку от угла Шуаева, и вот как развивался бой на уровне сказанного и показанного.

До первого раунда

Сторона Шуаева: — Юска (Юсуп. — «Матч ТВ»), давай, Юска, вперед, урони его, Юска.

Первый раунд

Сторона Шуаева: — Не торопись, Юска, собранно.

Тренер Пономарева: — Не торопись, центр возьми.

Сторона Шуаева: — Уверенно, он упадет сразу. Он мешок [неразб.]. Все четко, он боится, бей его.

Тренер Пономарева: — Просто джеб, просто джеб… джеб-джеб-джеб.

Пономарев бьет джеб / Фото: © Вадим Тихомиров / Матч ТВ

Сторона Шуаева: — Все четко, Юска, все получается, правой суй, правой дай, он упадет сразу.

Тренер Пономарева: — Джеб-джеб-джеб, спокойно, нормально все, не дергайся. Прямой! Не боковой.

Сторона Шуаева: — Вот так, он устал. Все четко, двигай, напрягай.

На отметке 04:14 происходит ключевой момент первого раунда. Пономарев сначала предлагает Шуаеву драться активнее, вызывая руками на себя, а потом вроде бы показывает средний палец. Неодобрительный гул.

Жест Пономарева / Фото: © Вадим Тихомиров / Матч ТВ

За 10 секунд до конца Пономарев переводит в партер возле группы поддержки Шуаева: «10 секунд осталось, Юска, после боя ж*** не поднимет».

Перерыв

Сторона Шуаева во время перерыва в сторону другого угла: — После боя посмотрим, да.

Второй раунд

Тренер Пономарева: — Щупай его, левой щупай.

Пономарев переводит в партер.

Сторона Шуаева: — Не суетись, Юска, встанешь уверенно. Уверенно вставай.

Жена Пономарева (ее впервые становится хорошо слышно): — Не слушай никого!

Тренер Пономарева: — Улучши позицию.

Сторона Шуаева: — Юска, ты уверенно встаешь, все четко. (Пономарев добивает в партере.)

Тренер Пономарева: — Гриша, локти.

Сторона Шуаева: — Да эти локти ты в ж*** засунешь.

Рефери поднимает бой в стойку после удара локтем. Это можно толковать как спорное решение, потому что обычно в партер поднимают, если активности нет в течение долгого времени. Пономарев снова переводит Шуаева, бойцы разговаривают друг с другом, слышны нецензурные слова.

Самый популярный удар Шуаева / Фото: © Вадим Тихомиров / Матч ТВ

Из угла Шуаева Пономареву угрожают, Пономарев отвечает или друзьям соперника, или самому Шуаеву. Туда-сюда летает нецензурный глагол будущего времени, означающий половой акт.

Середина раунда. Жена Пономарева приходит на сторону клетки, где стоят угловые Шуаева, и кричит: «Локтем дай ему». В то же самое время бойцы и угловые продолжают ругаться.

Шуаев — Пономареву: — Я тебя в….

Жена Пономарева через клетку: — Закрой рот.

На скриншоте момент сразу после этого эпизода. На Ксению Пономареву прямо по ходу боя смотрят оба спортсмена.

Григорий Пономарев и Юсуп Шуаев во втором раунде / Фото: © Вадим Тихомиров / Матч ТВ

На последней минуте второго раунда Пономарев пробует делать болевой на руку. Шуаев уходит от приема. Судья тут же поднимает в стойку, при условии что Пономарев находится в доминирующей позиции «маунт», а с момента перевода прошла минута и 48 секунд, то есть меньше половины раунда. Все это время и даже при выполнении приема рефери кричат из угла: «Поднимай в стойку. Поднимай!»

Шуаев отправляет Пономарева в нокаут / Фото: © Вадим Тихомиров / Матч ТВ

Пономарев встает заметно уставшим. За 10 секунд до конца второго раунда Шуаев дважды попадает правым боковым, который проходил у него весь бой, и отправляет Пономарева в нокаут.

Что было дальше

В следующие 30 секунд в клетку разными путями попадает 19 человек: группа поддержки Шуаева перепрыгивает заграждение, через дверь заходят оператор, жена Пономарева и Камил Гаджиев.

Клетка после боя / Фото: © Вадим Тихомиров / Матч ТВ

Шуаева объявляют победителем, он желает удачи и здоровья Пономареву, называет его хорошим соперником, но потом добавляет в микрофон «а за слова эти придется отвечать». Как сказал сам Юсуп, это было сказано жене Пономарева, которая послала нового чемпиона Fight Nights в тяжелом весе.

Что сказал Юсуп Шуаев

Юсуп Шуаев / Фото: © Вадим Тихомиров / Матч ТВ

— Колено болит, лоукиком он тяжело попал. Уважение я к нему по-любому испытываю, на первых минутах он бьет тяжело.

В первом раунде он показал средний палец, а я ему в ответ — и пошло. Если мы деремся, это разве не конфликт? Это уже разборка, драка, просто здесь судья есть.

Во втором раунде я уже понял, что он сломался, что это уже мой бой. Представлял пояс на своей талии.

Не знаю, что кричали из угла. Даже не знаю, кто кричал. Это не было запланировано, это просто эмоции людей, после его среднего пальца началось. Мы любим друг друга, все друзья, они не могли сдержать эмоции.

Болевой его не чувствовал. Я там отдыхал. Рефери поднял в стойку, потому что Григорий ничего не делал. Следующий бой? Не хочу загадывать, — сказал Шуаев.

— Там много людей кричало, чтобы поднимали, и рефери, думаю, повелся, — добавил тренер бойца.

Что сказал Камил Гаджиев

Камил Гаджиев / Фото: © Вадим Тихомиров / Матч ТВ

— Я почему рванул в клетку (хотя мог бы просто включить телефон, посчитать людей, которые запрыгнули, и выкатить счет Шуаеву, и я так и сделаю)? Потому что они беснуются, а Пономарев тут лежит в нокауте. Там, правда, были пара ребят, даже из угла Шуаева, кто защитил Пономарева, не дал растоптать.

С эмоциями и вот этим всем надо работать.

Все это могло бы хуже закончиться, но выводов никаких нет. Мы штрафовали уже — не работает. Видимо, будем дальше штрафовать. Охрана? А какая охрана, сколько здесь надо поставить? 50 человек? Клетку, как в хоккее, еще сеткой поверх обтянуть. Не знаю, что с этим делать. Надо еще в школе с этим работать, но никто не работает.

Насчет работы в партере, мое мнение, что Пономарев не стремился развивать успех, берег силы. Считаю, что рефери Герихан Шибилов справился с работой. В углу Юсупа было где-то 10 человек, которые не судье кричали, а Шуаеву подсказывали. Мне кажется, что там все плюс-минус нормально. Думаю, что Пономарев просто берег силы. Ему стоит попробовать драться в трехраундовых боях, чтобы не бояться, что закончатся силы. Мне кажется, мысль «я могу устать» на него давит: будем честными, он слишком мускулистый и большой, — отметил Гаджиев.

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