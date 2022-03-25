«Мой максимальный вес был 152 кг». Веселый борец из зала Федора против дзюдоиста из Дагестана — бой тяжеловесов за пояс

«Гигант из зала Федора» Григорий Пономарев дерется за пояс Fight Nights против Юсупа Шуаева.

«Гигант из зала Федора» Григорий Пономарев дерется за пояс Fight Nights против Юсупа Шуаева.

В мае 2018 года Григорий Пономарев (4-1) не смог выиграть чемпионат России по ММА, но запомнился внушительными размерами и борцовками, которые не часто увидишь на ногах бойцов из Сибири. В то же время Юсуп Шуаев (6 побед, 0 поражений) вернулся в ММА после четырехлетнего перерыва. В 2022-м Шуаев и Пономарев стали участниками титульного боя Fight Nights в тяжелом весе. На пути к этому бою журналисты сделали Пономарева довольно заметным героем YouTube — тяжеловес получил цепляющее прозвище «Гигант из зала Федора», а в ответ раздал несколько очень веселых интервью. Пономарев может взорваться смешным монологом на вопрос про Хасбика, сказать Шлеменко про Моргенштерна: «Саня, ты его главное в свой город не пускай, а я его здесь не пущу»; или описать свою роль в команде Федора Емельяненко пословицей «в семье не без урода».

Григорий Пономарев / Фото: © Личный архив Григория Пономарева

На бои Пономарева приезжает супруга и, хотя это происходит со многими бойцами, Григорий, возможно, первый тяжеловес из России, кто сделал жену постоянной героиней своих соцсетей. Публикации Пономаревых часто напоминают скетч-шоу, в котором отыгрываются два стереотипных образа: двухметровый боец ММА из Сибири в союзе с самой эффектной девушкой Кузбасса. В общем это видео, где есть «Доширак», шутки про носки и про вежливость, поцелуи и средние пальцы, жесткость и ласка, общение с родителями и походы в зал.

В этом тексте наш разговор с Пономаревым и реплики Шуаева, с которым мы поговорили на два часа раньше.

— Многие думают, что я вольник, что моя база — вольная борьба, это не так, — рассказывает Григорий. — Я где-то пять лет занимался вольной борьбой в Кемерово, тренировался в училище олимпийского резерва, но моя база это в большей степени кудо и бокс. У меня первый дан по кудо, я мастер спорта по панкратиону.

— Я занимался дзюдо где-то лет 8-9, потом по делам перебрался в Москву, там жил и работал, — рассказывает про свой путь Юсуп Шуаев. — И мне предложили по ММА подраться, вообще без подготовки. В плане ударки я думал просто на своем выехать, на каком-то уличном опыте. Но я тогда сразу понял, что там по-другому все работает. Что это надо тренировать отдельно. Один наш земляк познакомил меня с Камилом, и я просто сказал «запиши меня в какой-нибудь зал, я хочу ММА заниматься». И он мне помог, посоветовал академию Fight Nights в Москве на Кутузовском. Там Минаков тогда готовился, Минеев только начинал тренироваться.

— У вас в соцсетях часто можно увидеть отца и понять, что он для вас большой авторитет. А он же сам серьезно занимался спортом? — вопрос Пономареву.

— Папа для меня всегда остается моим тренером. Даже если он там где-то в какие-то списки не попал, это так. Даже если он меня по технике не ведет, он меня ментально направляет. Он вообще борьбой занимался, потом некоторые обстоятельства вынудили его больше на ударную технику переключиться, боксировал, но сейчас он уже мне просто говорит какие-то важные вещи для меня.

Григорий Пономарев / Фото: © Личный архив Григория Пономарева

— А вы их знакомили с Федором Емельяненко, в команде которого сейчас тренируетесь?

— Мой папа и был первым человеком, кто познакомился с Федором. Я еще в кадетке учился, и к нам в первый раз приехал Федор. И тогда все с ним познакомились, если можно говорить, что это было знакомство. А уже в прошлом году был чемпионат России по ММА у нас в городе, Федор Владимирович приезжал, и мы чуть лучше все пообщались (Пономарев около двух лет регулярно тренируется в Старом Осколе. — «Матч ТВ»).

А вот так уже Юсуп Шуаев ответил на вопрос, можно ли считать Пономарева учеником Емельяненко:

— Мы давно друг на друга подписаны, еще даже когда про наш бой не говорили, мы уже следили друг за другом, и я замечал, что у него в историях, в постах Федор появляется. Значит, наверное, про него можно говорить «ученик Федора Емельяненко». Но я тоже, как и вы, на этот вопрос не могу ответить. Я же не знаю, как там на самом деле.

— Григорий, у вас есть несколько ярких цитат, из которых моя любимая: «Валерий Леонтьев в то время — это и был Моргенштерн». Не было сложно в команде Федора с такими интервью и такими соцсетями?

— Это был задевающий меня вопрос, но и их (команду Федора Емельяненко) я тоже понимаю, не злюсь. Они взрослые мужики, у них немного другое воспитание, воспитание от Федора. А я больше в их семье мальчиш-плохиш. Думаю, что они меня таким приняли, но и я немного газ подубавил. Вообще было так, что Валентин Молдавский даже особо не следил за этим, а вот Вадим Немков больше меня мог учить в этом плане: «Ты что ерундой занимаешься, удали». Вот так примерно.

— А от незнакомых людей есть негативные реакции?

— Были, есть и будут. Главное все, кто критикует, подписаны, все смотрят, но постоянно что-то говорят: «А почему веселый такой… А почему грустный?!» Можно просто самому затеряться, если слушать каждый такой комментарий. Я уже просто туда не захожу. А насчет того, как вести себя, это видимо по наследству передалось, у меня и родители тоже такие, с черным юморком.

— У вас же был жесткий спарринг с Немковым, когда вы впервые приехали. А вы быстро смогли наладить отношения после этого?

— Я не могу за двоих говорить. Может, Вадик и разозлился на меня, но у меня никакого негатива к нему не было и тогда. С моей-то стороны как это было: приехал молодой деревенский парень потренироваться и попал в спарринг с Вадимом Немковым (Немков чемпион Bellator в полутяжелом весе. — «Матч ТВ»). Это же всю жизнь так будет: будут приезжать молодые, пытаться себя показывать, и их будут хлопать на первых тренировках. Кто-то сломается, а кто-то останется и будет работать.

Григорий Пономарев / Фото: © Личный архив Григория Пономарева

— Он по ходу умеет говорить, знает, когда и что сказать. Я говорю только по сути, — отмечает Шуаев про посты и интервью своего соперника. — Говорю то, что меня спросили, от себя не могу ничего добавить уже. Наверное, потому что вырос в горах. Насчет его видео — есть такое, что я тоже могу посмеяться, когда у него там матерные какие-то высказывания, могу улыбнуться, да.

— У вас же был вес до 140 кг. Какой сейчас?

— Самый большой вес был вообще 152 кг, — говорит Пономарев. — Потом я диету держал, когда хотел похудеть, но тогда мне просто это в голову взбрело и все, для чего-то конкретного это не нужно было. Сейчас же я это контролирую на уровне ощущений, у меня нет листа бумаги, на котором написано, что я и когда должен поесть, я просто сам методом подбора все понимаю. Меня спрашивают: «Сколько калорий ты в день употребляешь?» Да я **р знает, сколько я их употребляю. По весу смотрю. В этот раз чуть больше пришлось согнать. Взвешивание было в четверг, у меня в среду еще 7 кг лишнего было. Я согнал в Кисловодске до 118,8 кг и поехал сюда. И не было такого, чтобы меня под руки вели: сам принес свою сумку 40 кг, сам принес свой рюкзак, 9 часов отсидел в машине налегке вообще.

— У меня есть друзья, которые по размеру как я, здоровые парни: со мной прилетел Хочбар Хачалиев, а на тренировках мы работали с Али Исаевым, с Шамилем Газиевым. У нас очень много людей, кто может помочь. Поверьте, если вы с Али Исаевым поборетесь, вам будет казаться, что он 150 весит. Борешься с ним, думаешь, сколько же надо тренироваться, чтобы так бороться. План на бой не раскрою, но, мне кажется, что я выиграю добиванием, — рассказывает Юсуп о подготовке.

— Вас не отталкивает, что Григорий набивает себе рунические славянские знаки? — спрашиваем у Шуаева.

— Я вообще на это внимания не обращаю, они же себя нормально ведут. Тот же Гребнев с такой же татуировкой приезжал на подготовку в Dag Fighter и все в порядке было, на эту тему не было никакого напряжения.

Пономарев, в свою очередь, отметил, что радикализма в изображениях на его теле нет, и рассказал, как к нему пришла идея набить свою первую татуировку.

— У меня никакого радикализма в этом нет. Я люблю славянский стиль, я русский парень. Мне кто-то говорит: «А почему у тебя набит коловрат, а ты православный?» Я отвечаю, что татуировки не делают мою веру. Кто-то ходит в церковь, молится, а у него змея на ноге набита или енот на спине. Я же ничего не говорю им. Насчет первых татуировок, может безумием каким-то покажется, но это все приходит во сне. Я к ним сначала резко негативно относился, но однажды спал и мне приснилось, что я себе набиваю медведя на кисти. Проснулся, стал смотреть что-то про медведя и понял, что мне все подходит — тотемное животное мое. Прихожу к татуировщику, а он говорит: «Нет, не на кисти, а на плече. На кисти — это как выйти зимой в куртке, но без штанов». И я набил. А остальные уже как-то приходили ко мне как-то. Коловрат на локте в прошлом году сделал.

— Как вам татуировка Волкова с маской самурая во всю спину?

— Да отлично, я нормально к этому отношусь. Хорошо, что маска самурая, а не еноты, совы, рыбки.

— В Кемерово же хорошая школа тайского бокса. У вас были варианты, чтобы с тайцами тренироваться?

— Тайский бокс — это уже друзья моей жены. Левин, Вахитов — это же Прокопьевская школа, а моя супруга из Киселевска, маленький город рядом. А я уже из других краев, я из деревни под Кемерово, а они чуть севернее получается.

Григорий Пономарев / Фото: © Личный архив Григория Пономарева

— Расскажите, как познакомились?

— О, это долгая история. Я за ней на самом деле давно следил, видел [в социальной сети], но не решался заобщаться, стеснялся видимо. Да и к ней подходить это опасно. Я еще думал, что она там точно не обделена вниманием и я буду 345-й на очереди. А потом как-то мы случайно заговорили…

— Как?

— Наши компании до этого вообще никак не пересекались, ни через Киселевск, ни через Новокузнецк, никак. Если бы наша семья не переехала в Новокузнецк, мы бы вообще с ней не пересеклись, но получилось так, что мы ненадолго переехали в другое место, и это помогло.

Потом я уехал готовиться перед чемпионатом мира по ММА. У меня еще тогда были какие-то проблемы с здоровьем, меня УМО не пропускало, потом пропустили, спасибо врачам из Союза ММА. В общем я после чемпионата мира приехал в Кузбасс, мы созвонились, встретились и один день все решил.

Григорий Пономарев / Фото: © Личный архив Григория Пономарева

— Обсуждали, кто про кого что подумал при первой встрече?

— Думаю, что она подумала, что я глуповатый — я же такое впечатление сам могу создать, чтобы спроса было меньше с меня. Но мне она говорит, что когда мы встретились она сразу поняла, что я буду ее мужем. Я ей говорю: «А я нет. Я не сразу понял».

— Хоть раз ругались из-за сторис в соцсетях, где вы друг друга подкалываете?

— Я просто держу вот эту грань, фильтрую, не все выкладываю. Есть очень смешные моменты, очень, аж руки трясутся, как их хочется выложить, а я понимаю, что нельзя. Просто я ее уважаю очень. Это же моя жена.

AMC Fight Nights. Юсуп Шуаев против Григория Пономарева

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