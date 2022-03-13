Почему бойцы из России продолжают драться в главных боях UFC

Дебютант лиги получает 50 тысяч долларов, а бывший охранник ночного клуба – контракт. Что происходит с россиянами в ММА.

Дебютант лиги получает 50 тысяч долларов, а бывший охранник ночного клуба – контракт. Что происходит с россиянами в ММА.

Главные новости ММА 13 марта

Магомед Анкалаев (16-1) победил Тиаго Сантоса в главном бою турнира UFC в Вегасе и теперь у него 8 побед подряд в полутяжелом весе (до 93 кг).

Азамат Мурзаканов провел свой первый бой в UFC, победил нокаутом и заработал бонус в 50 тысяч долларов. Теперь боец официально пополнил ростер UFC, закрепившись в полутяжелом весе с рекордом 11-0.

Человек из команды Хабиба Нурмагомедова Гаджи Рабаданов победил решением судей новозеландца Джея-Джея Уилсона на турнире Bellator. Уилсон тепло приветствовал соперника после боя, несмотря на первое поражение в своей карьере.

Диана Авсарагова победила решением на том же турнире. Ее статистика в ММА 5-0.

Боец Денис Тюлюлин с рекордом 9-5 подписал контракт с UFC, чтобы провести бой с другим российским бойцом Алиасхабом Хизриевым. Для Хизриева в срочном порядке искали соперника после того, как на бой с ним не смог выйти Абусупиян Магомедов. Тюлюлин в интервью СЭ признался, что какое-то время назад работал охранником в подмосковном Лыткарино.

Через неделю в Лондоне должен состояться турнир со зрителями, где в главном бою запланировано выступление Александра Волкова. А между собой подерутся Сергей Павлович и Шамиль Абдурахимов.

Что может помешать выступлению Волкова и остальных россиян?

В данный момент от соревнований отстранено большинство сборных команд России. Часть спортсменов из олимпийских видов может вступать только в нейтральном статусе.

В UFC и Bellator, ведущих ММА-промоушенах мира, пока не запрещают выступления россиян и символику страны. А Волков ранее успешно получил британскую визу.

При этом в 2012 году на подкасте Аиши Тайлер Дэйна Уайт сказал очень важные слова (перевод):

— Никогда не воюйте с государством. Есть много интернет-воинов, которые живут с родителями, и призывают послать государство, но пусть они сами попробуют выйти и повоевать с государством. Мы в UFC никогда не сжигали мосты в своих контактах с политиками, всегда договаривались с атлетическими комиссиями и государством. Поэтому нам дали в итоге работать и зарабатывать деньги.

Спустя восемь лет в 2020-м Уайт до последнего пытался провести турнир с участием Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в разгар пандемии коронавируса, но отказался от идеи только после звонка от кого-то из руководства корпорации Disney, поглотившей UFC. Сейчас UFC все так же зависима от политики «Диснея». Правда, генеральный директор корпорации Боб Чапек пока занят разбирательствами по поводу реакции на законопроект «Не говори Гей» во Флориде. И никто не может сказать, какой и когда будет реакция Чапека на внешнюю политику России.

В свою очередь Bellator входит в состав крупного медиагиганта Viacom, представители которого пока также не отреагировали на события последней недели февраля.

Нельзя недооценивать и зависимость ММА-организаций от спонсоров. UFC спонсируется японским производителем шин, мексиканской пивоваренной компанией, а главное — у промоушена есть давние партнерские отношение с министерством обороны США.

Одним из титульных спонсоров Bellator (как и UFC) остается американский производитель энергетических напитков.

Почему российских спортсменов не отстраняют?

Даже ответ «из-за денег» не выглядит убедительным. До 9 апреля, когда Петр Ян будет драться за титул, по-настоящему денежных боев с участием россиян в промоушене не запланировано. В желании сохранить главный бой Волков vs Аспинал на турнире в Лондоне проще разглядеть уважение к спортсменам, зрителям и бренду, чем финансовую выгоду.

У ММА-промоушенов в целом и у UFC в частности получалось оставаться в стороне от политических вопросов даже в мелочах. Например, бойцам самостоятельно разрешалось заполнять графу «флаг», которая определяет, какой флаг будет на экипировке спортсмена и в инфографике во время выхода.

В 2015-м боец из Луганской области Никита Крылов вышел на взвешивание в футболке «… войне». В 2016-м его же попросили не выходить под песню «День победы», но в 2018 году промоушен снова оттаял и на UFC в Москве белорус Орловский вышел под гимн СССР, поляк Блахович — под «Катюшу», а все тот же Крылов под милитаристский трек «На Юг». В унисон этому в UFC не реагировали, когда Тайрон Вудли перед одним из боев отвечал на каждый вопрос журналистов Black Lives Matter (слоган акции против расизма). Или когда дату 16 мая в Лос-Анджелесе сделали днем Аманды Нуньес (чемпионка в двух весовых) как выдающейся представительницы ЛГБТ-движения. То есть защиту прав и свобод человека в UFC всегда понимали как свободу людей в клетке и за ее пределами.

Как быть с примером Мохаммеда Али?

Одного из самых заметных спортсменов ХХ века приводят в пример как атлета, рисковавшего карьерой ради призывов к прекращению войны во Вьетнаме. Война во Вьетнаме длилась 10 лет и унесла более миллиона жизней.

Один из действующих бойцов UFC в частной беседе с корреспондентом «Матч ТВ» признался, что по его собственным наблюдениям внешняя политика любого государства не согласовывается с мнением бойца ММА в инстаграме. «Меня-то будут поливать или поддерживать в комментариях, но боевые действия идут или прекращаются по другой причине», — примерно так звучала цитата, прозвучавшая около четырех лет назад.

13 марта 1999 года американец Эвандер Холифилд провел громкий боксерский поединок с Ленноксом Льюисом. Через месяц американский пилот в Сербии выпустит две ракеты по пассажирскому поезду на мосту в Грделице и убьет 14 мирных жителей. Еще через месяц сборная США займет 6-е место на чемпионате мира по хоккею в Норвегии. Вероятно, боксер Эвандер Холифилд никак не мог предотвратить авиаудар, а хоккеисты Брайан Смолински или Майк Кнубл не должны были нести ответственность за ошибку летчика во время боевого вылета.

Вероятно, российская фигуристка, российский боец ММА или российский лыжник, как и любой нормальный современный человек, не могут быть равнодушными к новостям о том, что где-то погибают ни в чем не виноватые люди. И лыжник, фигуристка или боец ММА не должны быть дополнительно за это наказаны. В последние несколько лет в мировом спорте внимательно следили, чтобы в правах не могли ущемляться люди с разным цветом кожи. Но, видимо, только в ММА следят, чтобы равные права были у людей с разным цветом паспорта.

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