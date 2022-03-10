Как Фергюсон пять лет шутит про тирамису Хабиба, а Исмаилов написал великий пост. Зачем бойцы ММА вызывают друг друга

«Матч ТВ» отвечает на самые популярные вопросы про публичные вызовы бойцов ММА.

«Матч ТВ» отвечает на самые популярные вопросы про публичные вызовы бойцов ММА.

Вызывать человека на поединок — как это вообще работает?

Менеджеры в боксе и в ММА по-разному относятся к тому, что бойцы вызывают друг друга на поединки во время интервью или у себя в социальных сетях. Кто-то считает это самой простой и действенной схемой, чтобы как минимум получить бой; как максимум — сделать его более востребованным у аудитории и увеличить свой гонорар. Другие говорят, что одним только вызовом все не исчерпывается и бой должен быть, во-первых, интересен промоушену, а во-вторых, быть реальным для организации.

Сами бойцы придерживаются разных точек зрения. Нейт Диас, вызывая Хорхе Масвидаля, отмечал, что после публичного вызова даже люди в городе начинают спрашивать твоего потенциального соперника, когда будет бой и готов ли он драться. Чел Соннен говорил о популярной фразе «мне все равно с кем драться»: «Если тебе все равно, с кем твой следующий бой, значит и зрителю все равно, с кем твой следующий бой». В этом наблюдении можно увидеть важную деталь: вызов не обязательно должен содержать оскорбление, ты можешь просто объяснить, кого бы тебе было интересно победить как спортсмену. Наконец Кевин Ли подшучивал над Исламом Махачевым, рассказывая, что бои делаются не в Twitter, а в переписке менеджеров-матчмейкеров.

Как это делал Хабиб?

Сейчас об этом мало кто помнит, но Хабиб Нурмагомедов очень легко принял правила UFC. Вот несколько его цитат на старте карьеры. Легко заметить, что его риторика слегка менялась:

«В следующем бою хотел бы драться с Нейтом Диасом» — январь 2013-го

«Было бы честью разделить клетку с Би Джеем Пеном» — июнь 2013-го

«Ковбой [Серроне] должен закрыть рот, я претендент номер один» — лето 2014-го

«По воле Всевышнего разобью Петтису все лицо» — декабрь 2014-го

«Я размажу Конора за 4 минуты» — апрель 2015-го

Через 3,5 года последняя цитата превратится в самый востребованный турнир UFC, а Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор заработают, вероятно, самые большие деньги в карьере. Важно, что в апреле 2015 года Хабиб и Конор были только на пути к поясам в разных весовых категориях.

За два года до боя с Конором, когда их конфронтация стала более очевидной, Хабиб побил Майкла Джонсона и, не дожидаясь появления Макгрегора в одном из следующих боев, произнес очень яркую речь. Звучали слова: «цыпленок», «UFC — это сумасшедшая по мощности пиар-машина», «ирландцев — 4 миллиона, россиян — 150 миллионов».

А самого Хабиба вызывали?

Тут показательны две истории.

Бывший чемпион UFC Бенсон Хендерсон однажды вызвал Рустама Хабилова на бой, думая, что вызывает Хабиба Нурмагомедова. Хабилов принял бой, а Хендерсон не стал списывать это на ошибку в Twitter. В итоге российский боец Рустам Хабилов стал одним из первых россиян, кто возглавил кард UFC, хоть и проиграл бой.

Бывший временный чемпион Тони Фергюсон в этом месяце отметил очень странный юбилей: Фергюсон 5 лет шутит про тирамису и Хабиба. С марта 2017 года несостоявшийся соперник пытается подкалывать Нурмагомедова на предмет проваленной весогонки. По версии Хабиба у него возникли тревожные симптомы на фоне сгонки веса перед боем 4 марта 2017-го. По версии Фергюсона Хабиб нарушал диету и ел тирамису по ходу подготовки (в ролике о тренировочном лагере перед боем Хабиб действительно оказывался за одним столом с этим десертом и своими друзьями).

При этом по-настоящему смешит в шутке Тони Фергюсона, что он использует ее регулярно на протяжении пяти лет. В марте 2022-го сам боец отметил пятилетие: «Никогда не поздно для тирамису-вторника, когда один толстяк из-за двух тирамису получил 29-1». В этом сбивчивом твите Фергюсон намекает, что, не выйдя на бой с ним, Хабиб получил рекорд 29 побед, 1 поражение, а не 29-0. Сейчас их поединок почти невозможен. Перед тем как Хабиб завершил карьеру, Фергюсон проиграл один бой — и после этого проигрывал еще дважды.

А есть примеры безрезультатных вызовов?

Некоторое время Петр Ян безуспешно пытался вызывать Генри Сехудо. Ян называл чемпиона в двух весовых «тройным клоуном» — Triple C (тройной чемпион, официальный псевдоним Сехудо. — «Матч ТВ»), но Сехудо завершил карьеру и не вернулся в спорт.

Брок Леснар и Дэниел Кормье устраивали в восьмиугольнике дуэль взглядов. Леснар показательно обозвал Кормье, Миочича и Нганну недостойными чемпионами, но в итоге даже не начал подготовку к поединку. Предположительно, в UFC не сумели заинтересовать бойца контрактом.

В России за последние два года несколько бойцов вызывали на поединок Александра Шлеменко. Пытались Альберт Дураев, Альберт Туменов, Дмитрий Бикрев и Артур Гусейнов. Если коротко пересказать ответы Шлеменко, ни за одним из этих вызовов не стояло конкретного предложения от организаторов, и бои не состоялись.

Ислам Махачев в 2017 году неожиданно вызывал Флойда Мейвезера. Мейвезер через полгода после этого действительно провел боксерский поединок, но выбрал не Ислама Махачева, а Конора Макгрегора.

Можно ли вызывать соперника так, чтобы это изменило твою карьеру?

В 2017 году матчмейкеры UFC сообщили Колби Ковингтону (на тот момент 13 побед, 1 поражение), что с ним могут не продлить контракт, так как его бои не вызывают большого интереса. Колби Ковингтон решил вопрос радикально и после боя с Дэмианом Майей в Сан-Паулу сообщил, что ненавидит Бразилию, а бразильцы — это «грязные животные». В следующие четыре года Ковингтон оказался очень востребованным бойцом: он забрал временный пояс чемпиона, дважды дрался за полноценный титул и был принят в Белом доме Дональдом Трампом.

В 2016 год Нейт Диас зашел со статистикой 2-3 в последних пяти боях. Но, победив Майкла Джонсона, Диас почему-то сказал в микрофон, что хочет драться с Конором Макгрегором. Когда у Макгрегора отменился поединок с Рафаэлем Дос Аньосом, UFC решила вызвать на замену именно Диаса. За два следующих боя с Конором Нейт заработал около $10 миллионов долларов.

Другой пример — с Хамзатом Чимаевым — интересен тем, что Чимаеву пока не дают тех бойцов, кого он вызывал. При этом самой готовностью драться Чимаев очень здорово подсвечивает свои победы. Постоянно прицеливаясь по чемпионам (достается Камару Усману и Израэлю Адесанье), Чимаев заставляет аудиторию говорить о себе, даже если вместо Усмана и Адесаньи он дерется с Джеральдом Миршертом и Ли Цзинь Ляном.

Почему в России так мало удачных примеров?

Бойцы в России довольно редко вызывают друга, поскольку считается, что в соответствии с менталитетом вызов необходимо приравнивать к личному оскорблению. А за личные оскорбления необходимо «спрашивать», не дожидаясь боя. Выделяется два исключения.

Петр Ян и Магомед Магомедов после первого боя в АСВ (Ян проиграл решением) довольно жестко отзывались друг о друге перед реваншем. Ян назвал Магомедова котенком. Магомедов позвонил и пообещал вывезти Яна в лес. Во втором бою Ян победил решением.

Разумеется, еще ярче светился бой Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Тут надо заметить, что в нем все началось с вызова, но Минеев вызывал Александра Шлеменко. Исмаилов в ответ на это вызвал Минеева, и сейчас мало кто помнит вот этот пост, опубликованный Исмаиловым 13 января 2016 года: «Мне показалось или в России объявился местный Конор Макгрегор…»

К тому моменту статистика Минеева была 5-0, у Исмаилова 9-2. Гонорары бойцов могли измеряться в сотнях тысяч рублей. Через шесть лет пост Магомеда Исмаилова превратился в три драки, два официальных боя и 15 миллионов для каждого.

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