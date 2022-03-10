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Бокс/MMA

Как Фергюсон пять лет шутит про тирамису Хабиба, а Исмаилов написал великий пост. Зачем бойцы ММА вызывают друг друга

21:02
Как Фергюсон пять лет шутит про тирамису Хабиба, а Исмаилов написал великий пост. Зачем бойцы ММА вызывают друг друга
Фото: © Anadolu Agency / Contributor / Anadolu Agency / Gettyimages.ru, Jeff Bottari / Contributor / UFC / Gettyimages.ru
«Матч ТВ» отвечает на самые популярные вопросы про публичные вызовы бойцов ММА.

Вызывать человека на поединок — как это вообще работает?

Менеджеры в боксе и в ММА по-разному относятся к тому, что бойцы вызывают друг друга на поединки во время интервью или у себя в социальных сетях. Кто-то считает это самой простой и действенной схемой, чтобы как минимум получить бой; как максимум — сделать его более востребованным у аудитории и увеличить свой гонорар. Другие говорят, что одним только вызовом все не исчерпывается и бой должен быть, во-первых, интересен промоушену, а во-вторых, быть реальным для организации. 

Фото: © Ed Mulholland / Contributor / UFC / Gettyimages.ru

Сами бойцы придерживаются разных точек зрения. Нейт Диас, вызывая Хорхе Масвидаля, отмечал, что после публичного вызова даже люди в городе начинают спрашивать твоего потенциального соперника, когда будет бой и готов ли он драться. Чел Соннен говорил о популярной фразе «мне все равно с кем драться»: «Если тебе все равно, с кем твой следующий бой, значит и зрителю все равно, с кем твой следующий бой». В этом наблюдении можно увидеть важную деталь: вызов не обязательно должен содержать оскорбление, ты можешь просто объяснить, кого бы тебе было интересно победить как спортсмену. Наконец Кевин Ли подшучивал над Исламом Махачевым, рассказывая, что бои делаются не в Twitter, а в переписке менеджеров-матчмейкеров.

Как это делал Хабиб?

Фото: © Josh Hedges / Contributor / UFC / Gettyimages.ru

Сейчас об этом мало кто помнит, но Хабиб Нурмагомедов очень легко принял правила UFC. Вот несколько его цитат на старте карьеры. Легко заметить, что его риторика слегка менялась:

  • «В следующем бою хотел бы драться с Нейтом Диасом» — январь 2013-го
  • «Было бы честью разделить клетку с Би Джеем Пеном» — июнь 2013-го
  • «Ковбой [Серроне] должен закрыть рот, я претендент номер один» — лето 2014-го
  • «По воле Всевышнего разобью Петтису все лицо» — декабрь 2014-го
  • «Я размажу Конора за 4 минуты» — апрель 2015-го

Через 3,5 года последняя цитата превратится в самый востребованный турнир UFC, а Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор заработают, вероятно, самые большие деньги в карьере. Важно, что в апреле 2015 года Хабиб и Конор были только на пути к поясам в разных весовых категориях.

Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов / Фото: © Brandon Magnus / Contributor / UFC / Gettyimages.ru

За два года до боя с Конором, когда их конфронтация стала более очевидной, Хабиб побил Майкла Джонсона и, не дожидаясь появления Макгрегора в одном из следующих боев, произнес очень яркую речь. Звучали слова: «цыпленок», «UFC — это сумасшедшая по мощности пиар-машина», «ирландцев — 4 миллиона, россиян — 150 миллионов».

А самого Хабиба вызывали?

Тут показательны две истории.

Бывший чемпион UFC Бенсон Хендерсон однажды вызвал Рустама Хабилова на бой, думая, что вызывает Хабиба Нурмагомедова. Хабилов принял бой, а Хендерсон не стал списывать это на ошибку в Twitter. В итоге российский боец Рустам Хабилов стал одним из первых россиян, кто возглавил кард UFC, хоть и проиграл бой.

Бенсон Хендерсон и Рустам Хабилов / Фото: © Josh Hedges / Contributor / UFC / Gettyimages.ru

Бывший временный чемпион Тони Фергюсон в этом месяце отметил очень странный юбилей: Фергюсон 5 лет шутит про тирамису и Хабиба. С марта 2017 года несостоявшийся соперник пытается подкалывать Нурмагомедова на предмет проваленной весогонки. По версии Хабиба у него возникли тревожные симптомы на фоне сгонки веса перед боем 4 марта 2017-го. По версии Фергюсона Хабиб нарушал диету и ел тирамису по ходу подготовки (в ролике о тренировочном лагере перед боем Хабиб действительно оказывался за одним столом с этим десертом и своими друзьями).

Тони Фергюсон / Фото: © Icon Sportswire / Contributor / Icon Sportswire / Gettyimages.ru

При этом по-настоящему смешит в шутке Тони Фергюсона, что он использует ее регулярно на протяжении пяти лет. В марте 2022-го сам боец отметил пятилетие: «Никогда не поздно для тирамису-вторника, когда один толстяк из-за двух тирамису получил 29-1». В этом сбивчивом твите Фергюсон намекает, что, не выйдя на бой с ним, Хабиб получил рекорд 29 побед, 1 поражение, а не 29-0. Сейчас их поединок почти невозможен. Перед тем как Хабиб завершил карьеру, Фергюсон проиграл один бой — и после этого проигрывал еще дважды.

А есть примеры безрезультатных вызовов?

Петр Ян / Фото: © Chris Unger / Contributor / UFC / Gettyimages.ru

Некоторое время Петр Ян безуспешно пытался вызывать Генри Сехудо. Ян называл чемпиона в двух весовых «тройным клоуном» — Triple C (тройной чемпион, официальный псевдоним Сехудо. — «Матч ТВ»), но Сехудо завершил карьеру и не вернулся в спорт.

Брок Леснар и Дэниел Кормье устраивали в восьмиугольнике дуэль взглядов. Леснар показательно обозвал Кормье, Миочича и Нганну недостойными чемпионами, но в итоге даже не начал подготовку к поединку. Предположительно, в UFC не сумели заинтересовать бойца контрактом.

Брок Леснар и Дэниел Кормье / Фото: © Josh Hedges / Contributor / UFC / Gettyimages.ru

В России за последние два года несколько бойцов вызывали на поединок Александра Шлеменко. Пытались Альберт Дураев, Альберт Туменов, Дмитрий Бикрев и Артур Гусейнов. Если коротко пересказать ответы Шлеменко, ни за одним из этих вызовов не стояло конкретного предложения от организаторов, и бои не состоялись.

Ислам Махачев в 2017 году неожиданно вызывал Флойда Мейвезера. Мейвезер через полгода после этого действительно провел боксерский поединок, но выбрал не Ислама Махачева, а Конора Макгрегора.

Можно ли вызывать соперника так, чтобы это изменило твою карьеру?

Колби Ковингтон / Фото: © David Becker / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

В 2017 году матчмейкеры UFC сообщили Колби Ковингтону (на тот момент 13 побед, 1 поражение), что с ним могут не продлить контракт, так как его бои не вызывают большого интереса. Колби Ковингтон решил вопрос радикально и после боя с Дэмианом Майей в Сан-Паулу сообщил, что ненавидит Бразилию, а бразильцы — это «грязные животные». В следующие четыре года Ковингтон оказался очень востребованным бойцом: он забрал временный пояс чемпиона, дважды дрался за полноценный титул и был принят в Белом доме Дональдом Трампом.

Нейт Диас и Майкл Джонсон / Фото: © Josh Hedges / Contributor / UFC / Gettyimages.ru

В 2016 год Нейт Диас зашел со статистикой 2-3 в последних пяти боях. Но, победив Майкла Джонсона, Диас почему-то сказал в микрофон, что хочет драться с Конором Макгрегором. Когда у Макгрегора отменился поединок с Рафаэлем Дос Аньосом, UFC решила вызвать на замену именно Диаса. За два следующих боя с Конором Нейт заработал около $10 миллионов долларов.

Другой пример — с Хамзатом Чимаевым — интересен тем, что Чимаеву пока не дают тех бойцов, кого он вызывал. При этом самой готовностью драться Чимаев очень здорово подсвечивает свои победы. Постоянно прицеливаясь по чемпионам (достается Камару Усману и Израэлю Адесанье), Чимаев заставляет аудиторию говорить о себе, даже если вместо Усмана и Адесаньи он дерется с Джеральдом Миршертом и Ли Цзинь Ляном.

Почему в России так мало удачных примеров?

Фото: © ACA MMA

Бойцы в России довольно редко вызывают друга, поскольку считается, что в соответствии с менталитетом вызов необходимо приравнивать к личному оскорблению. А за личные оскорбления необходимо «спрашивать», не дожидаясь боя. Выделяется два исключения.

Петр Ян и Магомед Магомедов после первого боя в АСВ (Ян проиграл решением) довольно жестко отзывались друг о друге перед реваншем. Ян назвал Магомедова котенком. Магомедов позвонил и пообещал вывезти Яна в лес. Во втором бою Ян победил решением.

Фото: © AMC FIGHT NIGHTS

Разумеется, еще ярче светился бой Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Тут надо заметить, что в нем все началось с вызова, но Минеев вызывал Александра Шлеменко. Исмаилов в ответ на это вызвал Минеева, и сейчас мало кто помнит вот этот пост, опубликованный Исмаиловым 13 января 2016 года: «Мне показалось или в России объявился местный Конор Макгрегор…»

https://www.instagram.com/p/BAdFIt2AY9o/

К тому моменту статистика Минеева была 5-0, у Исмаилова 9-2. Гонорары бойцов могли измеряться в сотнях тысяч рублей. Через шесть лет пост Магомеда Исмаилова превратился в три драки, два официальных боя и 15 миллионов для каждого. 

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