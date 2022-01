В Америке засуживают россиян, а Валентина Молдавского ограбили в титульном бою. Правда или нет?

Можно ли выиграть в Америке у американца судейским решением.

Можно ли выиграть в Америке у американца судейским решением.

В чем проблема?

Если прямо сейчас написать в поисковике «Молдавский ограбили…», то первые четыре ссылки приведут вас на спортивные сайты и статьи о бое Валентин Молдавский vs Райан Бейдер (пятая ссылка — «В Кишиневе ограбили филиал крупнейшего банка Молдавии»). Суть в том, что Валентин Молдавский проиграл судейским решением Бейдеру на турнире в Финиксе.

Слово «ограбили» в личных сообщениях используют друг Валентина Молдавского и профессиональный боец с рекордом 21-3. Каждому из них можно было бы ответить, что Молдавского не ограбили, а наоборот, заплатили N сотен тысяч долларов за выступление (предположительно от 150 до 250), но, по мнению русскоговорящих болельщиков, Валентин выиграл этот бой.

Как все было на самом деле?

Райан Бейдер и Валентин Молдавский / Фото: © Bellator MMA

И сам Валентин Молдавский, и его болельщики признают, что перед последней пятиминуткой счет по раундам был 2:2, или 38:38 (за выигранный раунд в ММА ставят 10 баллов, за проигранный 9, 8 или 7). Если пересмотреть финальный раунд, получается следующее:

1-я минута — без результативных действий

2-я минута — по одному хорошему попаданию от каждого

3-я минута — Бейдер пробует пройти в одну ногу, Молдавский контратакует и занимает позицию сверху

4-я минута — Бейдер прижат спиной к сетке и наносит 5 коротких ударов локтем в область виска

5-я минута — еще 10 ударов локтем в висок от Бейдера; от Молдавского амплитудный бросок (после которого Бейдер не ударяется головой о канвас) и два неакцентированных удара.

(судья — Эрик Колон — второй слева)

Возникла ситуация, при которой победитель пятого раунда математически бы становился победителем боя. Но в самом пятом раунде судьям нужно было решить, что оценить выше: 40 секунд контроля в партере и бросок от Молдавского или 15 локтей от Бейдера. Судьи Эрик Колон, Рон Маккарти и Крис Ли выбрали локти Бейдера. Формально каждый из них может сказать, что в современных ММА урон и действия, которые могут привести к досрочному завершению боя, оцениваются выше, поэтому локти в висок должны стоить дороже.

Какие с этим есть проблемы?

В трактовке ММА-правил существует много мифов, будто бы концовка раунда оценивается выше или что претендент должен быть принципиально лучше чемпиона в бою. К сожалению, это не так. Формально даже статистика ударов не влияет на определение победителя. По ударам вы можете выиграть один раунд 20:2, но проиграть четыре других со счетом 1:3 и проиграть весь бой. Или можно выиграть раунд, нанеся меньше ударов.

У ММА-судейства вообще очень тонкая специфика, например, вы можете очень уверенно выиграть два раунда, но на тоненького проиграть три и проиграть бой. Такие ситуации очень часто приводят к возмущению болельщиков, потому что по картинке и по развитию кажется, что поединок выиграл тот боец, который нанес больше урона, а не забрал большее количество раундов.

При этом чтобы один выигранный раунд компенсировал два проигранных, его нужно забрать со счетом 10:8, и это еще одна площадка для споров. 10:8 ставят, если значительный урон боец наносит в течение продолжительного времени. Но прилагательные «значительный» и «продолжительное» судьи определяют самостоятельно.

Правда, в бою Молдавского и Бейдера раундов 10:8 не было.

Правда ли, что россиян засуживают в США

Бен Хендерсон и Ислам Мамедов / Фото: © Bellator MMA

Бой Валентина Молдавского судили Рон Маккарти, Крис Ли и Эрик Колон. У всех троих карточки получились одинаковые, при том что судьи заполняют их после каждого раунда, не советуясь друг с другом. Про каждого из них можно посмотреть, как они работали на других боях вообще и на боях русскоговорящих бойцов в частности. Колон и Маккарти в этот же вечер судили бой Ислама Мамедова с Беном Хендерсоном, там было еще более спорное решение, но Рон Маккарти оценил поединок в пользу Ислама Мамедова (Мамедов проиграл бой на карточках других судей).

Все тот же Рон Маккарти (сын знаменитого рефери Джона Маккарти) судил еще несколько боев россиян, и, например, в спорном бою Андрея Корешкова и Лоренца Ларкина отдал победу Корешкову, в бою Тавареса с Ахмедовым — Ахмедову. В более однозначных поединках Маккарти не выделялся решениями: отдал победу Валентину Молдавскому в бою с Линтоном Васселом и Альберктссону, когда тот дрался с Ягшимурадовым.

Лоренц Ларкин и Андрей Корешков / Фото: © Bellator MMA

Фамилию Эрика Колона можно чуть чаще встретить в обсуждениях спорных судейских решений. У Колона черный пояс по джиу-джитсу, в автобиографии он указывает, что он «ученик ученика Брюса Ли». У Колона чуть больше спорных решений на боях россиян: во втором бою Виталия Минакова и Чика Конго Колон поставил победу Конго; единственное поражение Вагаба Вагабова случилось, когда Колон посчитал бой в пользу Бруно Сантоса; когда Омари Ахмедов проиграл раздельным решением Брэду Таваресу, Колон отдал победу Таваресу. В бою Ника Ленца и Мовсара Евлоева на карточке Колона победил Ленц (в бою — Евлоев).

При этом у Колона есть адекватные решения и в сложных, и в однозначных боях россиян: Шлеменко vs Купер, Корешков vs Лима — 1, Махачев vs Ленц, Молдавский vs Джонсон.

Третий судья, Крис Ли, считается одним из самых авторитетных судей в ММА. Ли отдавал победу Олейнику в бою с Вердумом, Амосову — в бою с Эдом Рутом, Робертсу — с Эмеевым и Хабибу — в титульном поединке с Элом Яквинтой. Бросаются в глаза решения Криса Ли на боях Романа Долидзе c Джоном Алланом и Александра Романова с Хуаном Эспино — на карточке Ли Долидзе и Романов проиграли, хотя на карточках других выиграли.

Что нужно знать про рейтинг спорных боев

Для самой лиги Bellator бессмысленно засуживать конкретно Валентина Молдавского. У россиянина хороший контракт в финансовом плане. К тому же, несмотря на подавляющее количество побед решением, Молдавскому дали бой за временный титул. То есть сама лига заинтересована в молодом тяжеловесе из России.

Валентин Молдавский и Рой Нельсон / Фото: © Bellator MMA

Сайт mmadecisions каждый год приводит рейтинг 10 самых спорных поединков. В 2019-м, 2020-м и 2021-м в рейтинг попали три боя с поражениями русскоговорящих бойцов из 30 поединков в общей сложности. Но в 2020-м в рейтинг также вошла победа Муслима Салихова над Элизеу Дос Сантосом. А еще раньше в 2018-м бои Хабилов vs Джонсон и Саид Нурмагомедов vs Джастин Скоггинс попали в тройку самых спорных за год. В каждом случае боец из России побеждал, хоть с этим и не соглашалась публика. И если Хабилов — на турнире в Москве, то Нурмагомедов — в штате Айдахо и в бою с человеком, родившимся в Гринвилле (Южная Каролина).

