Интервью первого тренера Усика: танцы - это полумиф, тренировки по 9 часов, «Толик» Ломаченко и проблемы Джошуа

Перед главным боем в карьере Александра Усика мы позвонили его первому тренеру Сергею Лапину в Симферополь. Будущего олимпийского чемпиона и абсолютного чемпиона мира в профессионалах Лапин встретил 14-летним футболистом из поселка Комсомольское.

Перед главным боем в карьере Александра Усика мы позвонили его первому тренеру Сергею Лапину в Симферополь. Будущего олимпийского чемпиона и абсолютного чемпиона мира в профессионалах Лапин встретил 14-летним футболистом из поселка Комсомольское.

В ночь на 26 сентября Александр Усик (18-0) будет боксировать с Энтони Джошуа (24-1) за три основных чемпионских пояс: WBA, IBF и WBO. Четвертый главный пояс у Тайсона Фьюри, но даже без него Усик в случае победы станет олимпийским чемпионом, абсолютным чемпионом в профессионалах в первом тяжелом весе (летом 2018-го Усик собрал четыре пояса в весе до 91 кг, победив Мурата Гассиева) и обладателем трех поясов в супертяжелой категории.

При этом букмекеры не верят в победу Александра. Причина:

1. Джошуа боксирует на своей территории, в Великобритании, и организаторам он нужнее как победитель.

2. Для Усика это только третий бой в супертяжах. И даже во втором, с Дереком Чисорой, ему было тяжело.

3. Джошуа сразу стал выступать как супертяж, провел больше боев в профессионалах, весит на 8-10 кг больше.

4. Джошуа имеет лучший процент нокаутов: 88 против 72.

Что интересно, Усик и Джошуа одинаково стартовали: в 2012 выиграли Олимпиаду в соседних весовых, а осенью 2013-го дебютировали как профессионалы. Что случилось после, все видят прямо сейчас, а что было до — рассказал 59-летний Сергей Лапин.

— В вашем интервью «КП» есть фраза про Усика, что он пришел в 14 лет с астмой и узкими плечами, и в нем было сложно разглядеть перспективы. При этом разве у футболистов нет хорошей координации для единоборств (Усик занимался футболом в «Таврии»)?

— Он пришел в сентябре 2001-го, а 17-го января ему уже исполнялось 15, так что правильнее сказать, что он в неполных 15 пришел на бокс. Координация? В боксе координация — это и руки, и ноги, а в футболе — только ноги. Если взять любого футболиста и обучать его бить руками, будет маленькая проблема. И когда у него руки и ноги сочетались, был небольшой провал.

— Есть же еще понятие уличной школы. У него был какой-то опыт, когда он к вам пришел?

— Дело в том, что у меня бокс игровой. Мне нравится, чтобы они играли, а не били. Поэтому они и не являются нокаутерами: у нас цель обмануть, а не сильно ударить. И я сторонник подхода — пусть не бьет, но и не дает попасть по себе.

Его привел мой сын, я их поставил вместе: Сергей к тому времени уже выиграл Украину по юношам. Сказал: «Ты его привел, ты с ним и занимайся». У меня своя тренировка шла, а они там ковырялись вдвоем: раундов 18-20 они стояли, наверное. И он [Усик] по сыну ни разу не попал, хотя при этом не уходил, они продолжали боксировать. Я подумал: «Ну, на утро точно не придет — столько ударов пропустил».

А он пришел.

— С какого года они с вашим сыном стали на равных боксировать?

— У них весовые разные были. Усик стал расти к 16-17 годам, и на соревнованиях они уже вместе не выступали, а на тренировках по технике где-то в течение года Усик стал к нему подбираться.

— Что вы делали из тренировок на кондиции?

— Саша сначала отставал [в основных упражнениях], потому что у футболистов ноги сильные, низ тяжелый, а руки слабоватые. Но все стали делать: и брусья, и подтягивания. Я все на личном примере показывал: мне скоро 60, а я 30 раз подтягиваюсь. Еще была тренировка — молоточки по 5-7 кг, и ими били по большой покрышке. Это хорошо укрепляет кисть, плечевой пояс развивает.

— Откуда ваш сын и Александр знакомы (Сергей Лапин-младший сейчас работает в команде Усика. — «Матч ТВ»)?

— Они учились в одной школе. Мы жили на Грэсе, а они на Комсомольской (в Симферополе. — «Матч ТВ»).

У нас несколько ребят в секции занималось — через месяц-два он их уже всех повыбивал, хотя сначала они ему конкретно подкидывали. Получается, в сентябре 2001-го он пришел, а уже весной я его повез на первенство Крыма. Там он первый бой проиграл. Получился казус — удар он видел, соперник бил его в живот, Саша решил подпрыгнуть, и ему попало ниже пояса…

К 2003-му он выиграл Крым и попал на Спартакиаду Украины. Там боксировал хорошо, но попался ему мальчик привилегированный, которого тянули за уши. Было восемь нокдаунов, из которых посчитали один. Дотянули до конца боя, чтобы тому по очкам отдать, парень еле с ринга ушел. Саша сказал: «Я больше не буду боксировать». Я его уговаривал и кое-как уговорил. Он стал дальше тренироваться.

И после этого мы стали делать так, чтобы не одиночными бить, а просто закидывать ударами. И у него с тех пор появилось вот эта манера: когда он начинает бить с передней руки, потом закидывать дальней и разворачивать.

— Он занимался танцами до того, как к вам пришел, или одновременно?

— Танцы — это такой полумиф. У него супруга занималась танцами. А так, он до бокса немного занимался каратэ, футболом, а при мне танцами он уже не мог бы заниматься, потому что у нас тренировки начинались с 15 часов и шли до 18, и до 19, и дольше. Точно помню, что один раз было такое: он пришел в 15 и ушел в 00:00. А поскольку транспорт никакой не ходил, мы 15 километров шли пешком: из зала в центре Симферополя до Грэса и до Комсомольского.

— Чем можно заниматься на тренировке девять часов?

— Отрабатывали уклон и разворот — бил навстречу и разворачивал. Бил, не получалось, шел на мешок отрабатывать. Потом с другой парой пробовал, потом с другой. И, когда в девять вечера уже все спарринг-партнеры ушли, и мой сын уже убежал со словами «вы меня достали», Саша до полуночи бил мешок и разворачивал.

— Из того, что мы видели в бою с Муратом Гассиевым, что к нему пришло с ваших тренировок, а что было школой Анатолия Ломаченко?

— Да почти все, что мы делали, у него там было. Откройте видео: 2007 год, кубок «Янтарные перчатки». Там практически было все из того, как он боксировал с Гассиевм. Главное — кураж у него всегда был.

— Известная история — в олимпийской сборной Украины Усика вел Анатолий Ломаченко.

— Санек попал к Толику, и он ему хорошо помог. У нас с Анатолием одна школа бокса. Вот, например, Беринчик попал к Анатолию, но уклон с разворотом делать не научился, и у них не так хорошо получилось. А у нас игровая манера, и Усик многое умел из того, чему его дальше учил Анатолий.

— То есть у вас конкуренции или ревности нет?

— Нет, я его хорошо знаю по сборной и сборам. Мы друг друга называем «Толик и Сергей», у нас теплые отношения. Считаю, что и я, и он дали что-то Саньку. Он не стал его переделывать, просто стал улучшать и дорабатывать. Усик к нему уходил — уже был мастером спорта международного класса, дойдя до этого звания к 2007 году.

— У Анатолия Ломаченко были спарринги два или три на одного…

— Мы тоже их делали еще в девяностые — у меня до Усика был Сергей Доценко, будущий серебряный призер Олимпиады (в Сиднее в финале проиграл Олегу Саитову. — «Матч ТВ»), вот я его тоже ставил против одного-двух, против пяти даже было. Сам даже так вставал, от пятерых отбивался.

— Что вы можете ответить тем людям, кто говорит, что у Усика нет удара.

— Во-первых, у нас школа рассчитана на то, чтобы меньше пропустить и только потом больше нанести. Во-вторых, сколько у Саши досрочных побед?

— 13 из 18.

— Так. Бьющий боксер — это тот, кто ударил одним ударом, и соперник упал. Сколько у Тайсона было нокаутов, когда человек падал с одного удара? На самом деле — единицы. Я вам могу сказать, что бьет он как конь копытом. У меня от него плечевые артрозы, потому что он мне все руки поразбивал. Когда он по лапам бил, у меня позвоночник сворачивался. Очень сильная плюха.

— Для убедительности — на ранних соревнованиях вы видели, как он нокаутировал одним ударом?

— Харьков, 2004 год, международные соревнования. Мы боксировали с воспитанником тренера Каца, который когда-то тренировал Ломаченко. Саша к тому времени занимался только 2,5 года. И он передней рукой загрузил и по печени нокаутировал. Вот вам и небьющий мальчик, который 2,5 года занимался.

— Александр говорил, что вы для отработки защиты могли специально испачкать перчатки и заставлять в них боксировать, чтобы было еще неприятнее давать по себе попасть. Какими субстанциями мазали?

— Да не мазал ничем, просто я объяснял-объяснял-объяснял, и не работало. Я говорю: «Ну-ка плюнь на перчатки… Так… И теперь защищайся». И сразу реакция лучше становится, лишь бы на тебя это не попало. Но это я еще на Доценко отработал, еще до Саши. Потом перчатки вытирали, конечно.

Подготовить технаря — это очень долгий труд. Именно, если мы говорим про техничного боксера, это не так, как подготовить боксера с ударом.

— У Усика же еще, кроме ног, серии очень хорошие.

— Так и должно быть: пробил, развернул или оттянулся, снова пробил. И постоянно должна быть передняя рука — это разведчик. Посмотрите, как он с Гассиевым действует. Если бы он с ним дрался, Гассиев бы его сломал, как спичку. И сейчас, когда он едет с Джошуа боксировать, я уверен, что он его переиграет, не даст по себе попасть. Это наш стиль — не смотреть, чья башка крепче, а переигрывать.

— Но Джоуша — олимпийский чемпион, тоже боксировал в любителях.

— Джошуа — боксер-панчер. Мы — боксеры-игровики, а игровик всегда переиграет бьющего боксера. Думаю, что победа за нами.

— Я вижу, что в России все с большой симпатией относятся к Усику, но почти все, с кем приходится говорить, считают, что ему будет очень тяжело победить Джошуа.

— Смотрите, мы пришли в Третьяковскую галерею: я и вы смотрим на картину. Подошел профессор, он же иначе на эту картину посмотрит, чем мы с вами. Так же и в боксе. Многие думают, что, если у тебя руки мощнее, шея больше, и ты выше, значит ты чемпион. Но бокс заключается в мастерстве, и Усик его обыграет. Как у нас говорят: сделает клоуна.

Джошуа закрепощен, и свой удар ему будет трудно донести до Александра. Он внешне соответствует тому типу боксера, которого представляет себе большинство людей. Но столько мышц боксеру не нужно, их не получится кормить кислородом во время боя.

— Почему бой с Дереком Чисорой получился таким тяжелым для Усика?

— Потому что по нормальным правилам Чисору нужно было дисквалифицировать: сколько там было ударов в пах, по затылку, корявых ударов? С такими, как он, тяжело боксировать, и все, кто боксировал с Чисорой, плюются. Грубый, неудобный боксер. Бой проходил по принципу драки.

— Вы с Александром общаетесь перед боем?

— На бой надо настраивать не за сутки, а за несколько минут. Когда тренер начинает за сутки настраивать, ученик сгорает. За 20-30 минут до боя созвонимся и поговорим. Понятно, что ему нужно всегда работать на своей дистанции, не давать зайти за руку, не сближаться, потому что это не его дистанция, и развивать атаки.

— Как вы сам из Нижегородской области перебрались в Крым?

— Я из города Дзержинска, его называют «город химии». Там много заразы всякой. Мне надоело ее нюхать. Помню, как утром вышел, а дышать нечем. Я подумал: «Да зачем мне это надо?» Взял жену, сыну год был, и в 1989 году уехал в Крым. Приехали, я стал по школам ходить, устраиваться на работу. Взяли, работал пионервожатым, потом учителем физкультуры, электриком… Тренировал детей. Своя карьера из-за травм не пошла.

— А где жили?

— Тут здание есть. Во время войны в нем находилось гестапо. После войны музей, а потом я туда заселился. На территории школы мне это здание предоставили. Там же бокс преподавал, тренировал. Вроде бы, ни я не пожалел о переезде, ни Крым.

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