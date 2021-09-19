«Понял про сечку по крови на ладони». Лицо Емельяненко после первого боя за 13 месяцев

Александр Емельяненко вышел из клетки 24 июля 2020 года, и тогда он провел в ней 14 минут с Магомедом Исмаиловым. Сейчас он вернулся, чтобы провести 6 минут с блогером Артемом Тарасовым. Мы расскажем вам, в чем разница.

Александр Емельяненко вышел из клетки 24 июля 2020 года, и тогда он провел в ней 14 минут с Магомедом Исмаиловым. Сейчас он вернулся, чтобы провести 6 минут с блогером Артемом Тарасовым. Мы расскажем вам, в чем разница.

Два последних боя Емельяненко по правилам ММА были:

а) не выигранными (ничья и поражение)

Александр Емельяненко / Фото: © ACA MMA

б) с большим количеством крови (сечки от борцов Тони Джонсона и Магомеда Исмаилова)

Сейчас Емельяненко вернулся и провел бой по новым для себя правилам: бокс в перчатках для ММА, в клетке, три раунда по две минуты. Соперник — блогер Артем Тарасов (7-1 в ММА). Результат налицо во всех смыслах.

Александр Емельяненко / Фото: © Вадим Тихомиров

Александр выиграл решением судей, несколько раз отправлял бегающего соперника в нокдауны, пропускал удары сам, но бил гораздо жестче. Из нюансов: Тарасов был на 38 кг легче, и букмекеры почти не давали ему шансов. Теперь Емельяненко 40, и из людей, которых называли его следующими соперниками, можно составить список.

— Он не дрался, он бегал, — говорит Емельяненко после боя про Тарасова. — Я ему резал углы, а он наглым образом поворачивался ко мне спиной и убегал, как на стометровке. У меня не стояла задачи обогнать его по кругу. Как мог догонял его. Мне достаточно было зацепиться, начать атаку, и Тарасов падал на задницу.

— Сдерживали себя, когда били?

— Да нет, не сдерживал. Я легко работал, не напрягался в этом бою, даже не вспотел. Больше вспотел во время разминочного процесса, чем в бою с Тарасовым. Никакого дискомфорта он мне не доставил.

— У вас на лице есть сечка.

— Да сечка… ну, это я не знаю. Если уж нокаутирующим ударом обладают люди, у которых вес 60 кг, когда бьют в боксерских перчатках, то как не будет сечки, если опустить голову вниз, закрыть глаза и наугад в сторону меня кинуть руки в перчатках для ММА.

— Не сильные удары у Тарасова?

— Вообще не чувствовал, он вроде один или два раза отмахнулся.

— Вам не кажется, что пропустили больше ударов, чем хотели бы?

— Да я не знаю, я один удар пропустил и то в конце раунда только понял, что у меня сечка, когда рукой вытирал пот со лба. А так ничего от Тарасова я не пропустил.

Александр Емельяненко / Фото: © Вадим Тихомиров

— Как вам боксировать в перчатках для ММА и в клетке?

— В первый раз я выступаю в таких условиях: боксирую в клетке. Но мне без разницы, где драться и где бить. Бить людей — это моя работа.

— Как вы думаете, как со стороны выглядел этот бой?

— Да ну как?! Он с низкого старта бегал, а я его догонял.

Я знаю, как Тарасову страшно было выходить против меня. Он не раз смотрел мои бои, видел, что я обладаю нокаутирующим ударом и с левой, и с правой руки. И он убегал от меня.

— Есть сожаление, что не выиграли досрочно?

— Да нет никаких сожалений, я прошел весь бой, не задышал, хорошо себя чувствую, собран, готов дальше выступать. Попросил своего менеджера, чтобы он мне на октябрь нашел какого-нибудь соперника, и я также отправил его спать.

— Что за история — будто вам менеджер Харитонова предложил провести бои по боксу и по ММА.

— Я не знаю, это мне так Азамат (Бостанов, менеджер Емельяненко. — «Матч ТВ») сказал, что кто-то там звонил. Но это так — позвонили и пропали. Все вопросы о моем контракте задавайте Азамату, он меня ставит в известность, уже когда мы едем подписывать контракт. А так я завтра отдохну — и с понедельника по две тренировки в день.

— Какой по силе сейчас вам нужен соперник?

— Я не выбираю. Кого поставят, того и бью.

Александр Емельяненко / Фото: © Вадим Тихомиров

— Если Bellator сделает нормальное предложение, вы будете готовы драться 23 октября.

— Готов. У нас все это в стадии переговоров. Думаю, после этого турнира будут конкретные предложения и от Bellator.

— Что бы вы сказали тем людям, которые посмотрят бой и удивятся, как профессиональный боец Емельяненко не нокаутировал блогера?

— Люди видели все со стороны: я бегал за Тарасовым, чтобы его догнать. Весь этот бой я его прессинговал.

— Если бы вы сегодня пропустили те же удары, но не от Артема Тарасова, а от соперника уровнем выше.

— Если соперник будет уровнем выше, он не сможет как Тарасов бегать. Я же говорю, мне достаточно только зацепиться за бойца, и я его уже не отпущу. Я его буду бить, пока он не упадет. У меня и Тарасова получалось отправлять на задницу. Проблем с защитой нет никаких, я, наоборот, провоцирую своих оппонентов, чтобы они работали и видели возможность для атаки, для удара. Но я все вижу, как и что они бьют. У них не плотный и не качественный удар. Бьют как… ладошкой.

— Это самые легкие деньги в карьере?

— Я не делю на легкие и не легкие. Все, кто против меня выходят, это сильные оппоненты.

— Завтра воскресенье, как вы его проведете?

— С любимой.

— Вы снова вместе?

— Да, милые бранятся только тешатся.

— Вы живете по-прежнему у Азамата?

— Не знаю, будет видно, что там дальше. Мое дело ходить в спортзалы и готовиться.

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