«У меня нет зависимости». Интервью Емельяненко — про фильм Гай Германики, ужин с Путиным и свою жизнь

Александр Емельяненко не дрался год, но готов вернуться.

Александр Емельяненко не дрался год, но готов вернуться.

18 сентября Александр Емельяненко подерется с блогером Артемом Тарасовым. Последними соперниками Емельяненко до годового перерыва были Магомед Исмаилов (17-2 в ММА) и чемпион АСА Тони Джонсон (15-5). Теперь его возможными соперниками называют рэпера Джигана, амбассадора Федерации бокса России Вячеслава Дацика и кулачного бойца Тимура Никулина.

Сам Емельяненко говорит, что будет драться по правилам бокса с Владимиром Минеевым и называет своей главной проблемой нехватку времени. Боец живет дома у менеджера Азамата Бостанова на западе Москвы. Оба объясняют это тем, что так комфортнее будет подойти к поединку.

— Первое наше большое интервью было в 2013 году в зале бокса Олега Меньшикова на «Торпедо». Кто вас тренирует сейчас?

— Никто меня не тренирует, и никто меня никогда не тренировал. К Меньшикову я ходил, потому что мне нравилось, что это тренер… как тренер. У него нет панибратства со спортсменами, он на 100% выполняет свою работу в спортзале. Не делит на новичков, старую гвардию, заслуженных, не заслуженных. И качественно дает нагрузки.

— Тогда там тренировался Евгений Тищенко (9-1 в профессионалах), который через три года станет олимпийским чемпионом по боксу. Вы спарринговали?

— Постоянно. Там кроме него даже спарринговать было не с кем, и то у меня были здоровые перчатки. Мне с ним было очень комфортно боксировать: он выносливый, высокий, длинные руки. Мог пробоксировать большое количество раундов и быстро не уставал. Меньшиков для меня постоянно менял спарринг-партнеров, чтобы мне было сложнее.

— Вы сейчас будете боксировать с блогером Артемом Тарасовым…

— Не боксировать, а драться… (бой пройдет по правилам бокса, но в перчатках для ММА. — «Матч ТВ»)

— …очевидно, это ваш самый легкий соперник в плане веса. А пробовали с кем-то спарринговать, кто был бы такой же комплекции?

— Тарасов это не боксер. У него нет нокаутирующего удара, он не спортсмен, он блогер. Не знаю, почему он сделал вызов мне, больше для хайпа и своего личного заработка. Я тренировался с хорошими оппонентами, с Даудом (Кельбихановым, боец на голых кулаках. — «Матч ТВ»), с его тренером. С ударниками, с нокаутерами, которые постоянно в спортзале, поэтому Тарасов для меня самый легкий не только по весу, но и по бою. Еще и его сторона выбрала, чтобы этот бой проходил в перчатках для ММА. Насколько мне известно, Тарасов к этому бою готовился две недели, до этого я его встречал на каком-то турнире, он с банкой пива ходил.

— Зафиксируем: Тарасов самый легкий оппонент для вас и никого из ваших предыдущих соперников он бы не побил?

— Не знаю, я не делю на сильных и слабых. Все, кто занимается боевыми искусствами, уже достойны уважения. Нужно постоянно себя ограничивать, постоянно жить в режиме. Даже сейчас, как бы мне ни хотелось погулять, посмотреть телевизор, у меня в 23 отбой, в 9 подъем. Днем сон.

— Насколько реально, что вы подеретесь с Джиганом?

— Вроде все предпосылки к этому бою есть, но дат и договоренностей нет. У меня до Джигана будет ряд боев, после Джигана будут бои. Пока это все на словах, это все размытая тема. Я и с Мальдонадо хотел подраться, но слышал, что он со спортивной карьерой завязал. Дацик? У меня до нового года каждый месяц расписан боями и даже после нового года. В декабре у меня будет бой с Минеевым по правилам бокса (Владимир Минеев проведет бой с Магомедом Исмаиловым 16 октября в Сочи. — «Матч ТВ»).

— Сколько вы сейчас весите?

— 123-124 кг. У меня есть сейчас небольшое пузо, но я его уберу. Раньше был вот такой мамон, бока, круглая будка, а сейчас я уберу лишние килограммы. У меня хорошая скорость, выносливость, неплохая подвижность.

— Диету сложно держать?

— Особенно вечером. Вечером только поел и сразу снова есть хочется. Я уже купил себе яблок и к вечеру их наедаюсь. А так смотрел видео про Тайсона, он в день съедал 4000 калорий, а я съедаю даже меньше, чем две. Мне привозят еду с доставкой из расчета 2000 ккал в сутки, но я даже из них часто что-то не доедаю, ем рыбу и мясо без гарнира, не ем мучное.

— Хочу спросить еще про один ужин. В 2007 году вы дрались на турнире Bodog. И это был первый турнир ММА, на который пришел Владимир Путин. После этого вы с ним ужинали в Константиновском дворце. Помните ту встречу?

— Там даже не столько был ужин, сколько просто мы сидели, общались. По-моему, даже не ели, а просто были холодные закуски. Из иностранцев там кто-то себе выпивку заказывал, но мы, чтобы не провоцировать себя перед Владимиром Владимировичем, пили воду, соки.

— Это была долгая встреча?

— Он не ограничивали нас по времени. Сидели, общались на разные темы, разговаривали.

— О чем-то конкретном просили?

— Ни о чем не просил, я знаю, что всего могу в жизни и сам добиться. Что у него и без меня хватает забот, людей, кому нужно время и внимание уделить. Есть в России более нуждающиеся люди, чем я.

— Про дзюдо говорили?

— Вроде бы, да. У меня уже подзатерся этот разговор. Но такой я одухотворенный оттуда вышел, не ожидал, что он турнир наш посетит, что потом уделит нам время, с нами пообщается.

— Вас обыскивала служба охраны или инструктировала дополнительно?

— Нет, не обыскивали. У нас даже форма одежды такая была: я там в спортивном костюме. Не думал, что у нас встреча состоится. Знал, что президент будет на нашем турнире, но на сам турнир поехал на машине в спортивном костюме. Припарковался, дошел до зала, никто меня не досматривал.

— В интервью Юрию Голышаку и Александру Кружкову вы говорили, что общались с игроками «Зенита» Фернандо Риксеном и Ивицей Крижанацом. Действительно общались?

— Да, когда жил в Петербурге, ездил каждую субботу к зенитовским докторам, когда у них выходной был. И там познакомился с футболистами. Очень много знаю футболистов, хоккеистов, на матчи приглашают, но времени не хватает.

Они постоянно спорили, чьи бойцы лучше: голландские или хорватские. Мы на ломанном английском или на пальцах как-то общались.

— Знаете, как у Риксена судьба сложилась?

— Нет, не хватает времени смотреть телевизор, следить за новостями.

— У него была редкая неизлечимая болезнь. Он ушел из жизни в 2019-м.

— М-м, не знал. Царствие небесное…

Вообще хочу съездить в Петербург, погулять, походить по старым местам.

— А где вы там жили?

— На Васильевском острове квартира была четырехкомнатная. Потом с супругой развелся, оставил ее детям. И последний год жил на Невском проспекте в гостинице. Очень удобно: уходишь, мусор, бардак оставляешь, потом приходишь, там уже убрались, кровать заправили.

Но я понял, что если я останусь на Невском, у меня дальше никакого спорта не получится. У меня там разгульная жизнь была: ночные клубы, посиделки с друзьями, отдых. Я все там парням оставил, собрал две сумки и уехал в Москву. Какое-то время здесь жил у своего товарища, за городом, под Дмитровым. Он меня каждый раз довозил до крайней станции метро, я на метро ехал в зал «Торпедо», тренировался, потом он меня забирал. Так три раза в неделю, остальные дни сам занимался.

— Сейчас у вас есть свое жилье в Москве?

— Да, у меня двухкомнатная квартира тут неподалеку, на Рублевском шоссе.

— Когда вы в последний раз боролись?

— Постоянно борюсь, просто я не выкладываю тренировки по борьбе. Она не настолько зрелищная и динамичная, как ударная техника. Борьбу даже по телевизору нравится смотреть тем людям, которые в ней разбираются. Что там выкладывать?!

— Просто даже перед боем с Исмаиловым ваши спарринг-партнеры говорили, что вы вообще не боролись. После этого боя — тоже сложно было представить вас в борцовских тренировках.

— Я просил руководство «Ахмата», чтобы мне привезли борцов. Говорили «привезем», но на тренировки ко мне приезжали только боксеры. Менялись каждые два раунда, и так вся подготовка прошла.

— Я поэтому и хотел спросить, когда в последний раз боролись

— Я уже не помню. Но в борьбе я себя нормально чувствую.

— В 2004 году вы проиграли Мирко Крокопу. Есть видео, где Федор и тренер Владимир Воронов смотрят этот бой в раздевалке. Бой заканчивается, Федор ругается, его тренер говорит: «Вот оно… Хи-хи-ха-ха… Гулянки… Руки опустил, только остановился и сразу получил». Что такое «хи-хи-ха-ха»?

— Тренеры в какое-то время начали много на себя брать, и у нас произошел с ними разговор. Сказали им, чтобы подобным образом себя не вели. Федор им сказал. И они немного опустились на землю. А к Крокопу я не готовился. Вообще был не готов к тому бою. У меня и лишний вес был, и опыта мало было.

— Что такое «вообще не готовился»?

— Я не знал, что такое ринг, не понимал, что и зачем, как вести себя. Не было бойцовского и соревновательного опыта. Нужно было Федин бой отсрочить с Мирко. Федор к Крокопу не успевал подготовиться, я сказал: «давай я с ним подерусь». Федор говорит: «Ну-у, как считаешь сам». Ну и все, я сделал вызов Крокопу и отсрочили бой Феди.

— Как я понимаю, вас просили постоянно идти на Крокопа, чтобы он не мог вас ударить ногой. Вы этого не сделали, и Крокоп ударил.

— Вообще никакой тактики не было! Вообще никто ничего не понимал! Только когда Федор приехал в Амстердам, ему кикбоксеры и ударники объяснили, что нужно уходить от левши в левую сторону.

— Есть три больших тяжеловеса, кто вас побеждал: Фабрисио Вердум, Джош Барнетт и Мирко «Крокоп» Филипович…

— Вердуму я предлагал подраться, он отказывался. Я его встречал в Грозном, мы сидели рядом, он отказался. Сказал: «Я не буду с тобой драться». Думаю, что он уже не выкладывается, не тренируется так, как в молодости. На пенсию просто зарабатывает гонорар. Крокоп и Барнетт уже не выступают, хотя я каждому из них предлагал. А на бой с Барнеттом я выходил с температурой 37, грипповал и на второй раунд выходил, когда уже сам плыл.

— У вас была переписка с Федором через газету «Советский спорт». Федора задело, что вы принизили заслуги тренеров из Старого Оскола. Мы в начале лета разговаривали с тренером по боксу Александром Мичковым — сложно поверить, чтобы этот тренер ничего вам не дал.

— Все задания, которые давал Мичков, он давал как тренер любительского бокса. Любители боксируют одними руками, чтобы набирать очки. Посмотрите последнюю Олимпиаду, там ни одного нокаута не было. Даже нокдауна не было. И у Мичкова такая же школа была. Но когда он посмотрел, как я работаю, а я нескольким спортсменам объяснил, как надо вкладывать корпус, чтобы бьющее плечо было впереди, а не бьющее — сзади… Что тазом надо запускать руку. Мичков это послушал и потом уже моими словами начал объяснять. Говорил: «Обращайте внимание, чтобы небьющее плечо было сзади». Стал говорить, чтобы боксеры включали корпус.

И я Мичкову сказал: «Вы ко мне не лезьте со своим боксом, я буду делать ту работу, которую я умею». Руки он мне никогда не ставил.

Кулаки Александра Емельяненко / Фото: © Вадим Тихомиров / Матч ТВ

— Вы всегда боксируете с низко опущенной левой рукой.

— Да, это у меня привычка такая. Когда рука опущена, соперник не видит этот удар, он незаметный, быстрый, можно и боковой кинуть, и снизу ударить. У меня с детства такая привычка: боксировать с левой опущенной рукой.

— Цитата от моего знакомого: «Александр бьет по-тюремному, коротко и неожиданно». Вы дрались хоть раз в тюрьме?

— Нет, ни разу, у меня там все хорошо было. В тюрьме больше порядка, чем у нас. У нас тут все с мнениями, все хотят заявить о себе, а как приходит время за слова отвечать, садятся, говорят «ничего страшного». Либо в милицию бегут писать заявление. А в тюрьме, прежде чем что-то сказать, нужно подумать, потому что могут спросить за сказанное.

— А где вы сидели первый срок?

— В Валуйках… Давай тему сменим, о чем-то другом поговорим…

— У вас есть интервью, где вы говорите «шрам на виске — это от приклада автомата»?

— Эта история закончилась, давайте следующий вопрос.

Фото: © Вадим Тихомиров / Матч ТВ

— Цитата оттуда же: «в Осколе иногда дрались. Микрорайон Олимпийский шел войной на Жукова»…

— … да это вообще детьми были. Собирается детвора со всех дворов. Кого больше, тот и победил. И камнями кидались, и один на один организовывали. По 200-300 человек собиралось.

— Вы какой микрорайон представляли?

— Олимпийский. Не знаю, из-за чего эти конфликты разгорались.

— Из Оскола, кроме вас и Федора, боксер Денис Лебедев.

— Да, мы боксировали один или два раунда на баскетбольной площадке в «Радуге». Ничего особенного мне Лебедь там не сделал.

— Поддерживаете общение?

— Я вообще мало с кем общаюсь. В основном в тренировочном режиме, а так у меня катастрофически времени не хватает на общение, на встречи, на поездки. Иной раз встречу с дочкой переношу на выходные и не успеваю. Она в Монино живет, занимается волейболом. А мама ее забирает на выходные.

Бывает даже дозвониться до нее не могу, очень самостоятельная. Я не понимаю, что сейчас движет людьми, которые сами учатся в школе, я в старших классах очень редко в школу ходил. В училище тоже приходил, чтобы дождаться первой большой перемены и пойти в столовую поесть. Потом пойти домой, спать до вечерней тренировки.

— Раньше с вами постоянно появлялся друг Виктор, теперь почти на всех видео появляется ваш менеджер Азамат Бостанов. Вы по-прежнему общаетесь с Виктором?

— По-прежнему общаемся, Виктор был со мной как друг и никогда за меня не решал вопросы ни как менеджер, ни как промоутер. Он и сейчас мне друг. Вчера заезжал, я его попросил, чтобы он замки у меня дома сменил, пока у него было время.

— Вы правда с ним в тюрьме познакомились?

— Да. Там.

— Как это выглядит со стороны: он попадает в тюрьму за финансовые преступления, у него юридическое образование, тусовки с компанией автолюбителей Эрика Давидыча, кого обычно называют золотой молодежью. С другой стороны — вы. Как вы стали общаться?

— Да потому что меня тоже в свое время не оставило вот это романтическое путешествие с золотой молодежью. Ну и так как-то — он уже понял, остановился, остепенился, мне это тоже уже надоело, я пережил это время. И так на взаимовыгодных условиях мы сговорились, заобщались: я ему помог в каких-то ситуациях, он мне помог, и мы задружились, нашли общий язык.

— В СИЗО или в колонии?

— В СИЗО сдружились, в камере в одной сидели, потом у нас колонии были разные. И на свободу вышли, стали созваниваться, потом как-то заобщались. Он там сначала хулиганил немножко, потом решил спортом заняться, сейчас триатлоном увлекся.

— Сразу представляется сценарий, что там вы за него где-то могли заступиться.

— Да я же тебе говорю, что в тюрьме больше порядка, чем на свободе, там нету такого, что если ты меньше, то тебя будут как-то гнобить, угнетать, домогаться, изголяться, придираться. Там законов и порядка больше, чем на свободе.

— Как я понимаю, он спродюсировал фильм Валерии Гай Германики о вас. Что сейчас с этим фильмом?

— Он не спродюсировал. Гай Германика вышла на меня сама. Не знаю, откуда у нее были мои координаты, позвонила, сказала. Она известный режиссер, я слышал за нее. Она уже сняла фильм.

— И почему она сейчас никуда в эфир его не запускает?

— Потому что хочет заявить его на крупные фестивали, а для этого его нельзя где-то в кино или в интернете показывать.

— Вам звонит Валерия Гай Германика и говорит: «Я хочу про вас снять фильм». Почему вы не подумали, что это телефонный пранк?

— Не помню уже. Сначала с опаской, с осторожностью на кого-то ее переключил. Пробили, узнали, что вроде она. Где-то мы с ней посидели в кафе. Пообщались и договорились. Она со мной ездила на сборы, на тренировки и постоянно снимала какую-то информацию. Обычную бытовую жизнь.

— Очень сложно поднимать эту тему, но… Как прошла следующая неделя после вашего боя с Магомедом Исмаиловым (последний профессиональный бой Емельяненко, состоялся 24 июля 2020 года. — «Матч ТВ»)?

— Я не помню даже, что было.

— …мне просто кажется неправильным, что эту тему постоянно пытаются обсуждать шутя. Вы ее называете «романтическими похождениями», на улице к вам подходит человек и говорит «не бухай, главное», журналисты стараются посмеяться вместе с вами…

— У меня всегда был такой образ жизни: я живу в свое удовольствие. Не для того, чтобы прогнуться перед обществом, ублажить его и быть таким правильным, с нимбом на голове, с крылышками за спиной. Быть таким ангелочком, сидеть дуть щеки и для важности бить периодически кулаком по столу. А когда камеры выключаются — идти и фигней заниматься.

— Можно ли в вашем стиле жизни прожить до 65-70 лет?

— Я откуда знаю?! Посмотрим по моему образу жизни, до скольких я доживу. Я собираюсь попасть в Книгу рекордов Гиннесса как долгожитель.

— Вы год провели без боев…

— Восстанавливался.

— Мы видели вас зимой на турнире АСА, и вы выглядели не очень восстановленным. Будто бы вам тяжело было идти.

— Мне не было тяжело идти, я нормально себя чувствовал.

— Что мне в этом не нравится — я вижу, как большой, сильный, куражный Александр Емельяненко в каждом таком загуле приближается к пропасти и когда-то не сможет остановиться. У вас нет такого ощущения?

— Нет, такого нет. Черчилль каждый день выпивал виски, выкуривал по сигаре и дожил до 90 лет.

— Черчилль не лежал дома и не заказывал с курьером алкоголь.

— Да лень было в магазин идти. Сейчас это хорошо развито, можно все заказать через курьера: и продукты, и еду. Я сейчас договорился с поставщиками еды…

— И Черчиллю не надо было жить дома у своего менеджера Азамата Бостанова, чтобы оставаться на посту премьер-министра Великобритании.

— Ну я живу у Азамата, потому что это удобно. Он тренируется, я тренируюсь. Очень много работы в преддверии боев навалилось, у меня сейчас прав нет, еще что-то такое. А тут бытовые моменты устранились сами собой.

Нет никакой проблемы: если я хочу, я отдыхаю, не хочу — не отдыхаю. У меня нет зависимости. В любой момент могу остановиться, выспаться и пойти на тренировку.

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