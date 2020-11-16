«Яндиев вообще чуть не умер». Дзюдоист Дмитрий Носов — про драку Харитонова и Яндиева

Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года и бывший депутат Государственной думы Дмитрий Носов прокомментировал драку Сергея Харитонова и Адама Яндиева.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года и бывший депутат Государственной думы Дмитрий Носов прокомментировал драку Сергея Харитонова и Адама Яндиева.

Что произошло:

— Адама и его брата я знаю с семи лет, со школы «Самбо-70», они же действительно всю жизнь прожили в Москве и тренировались здесь. Мы никогда тесно не общались, но в последние года три-четыре стали теснее общаться с Адамом, потому что он меня просто поразил своим мировоззрением. Потому что мало с кем можно поговорить о взаимоотношениях, о религии и получить адекватный ответ, адекватные рассуждения, — рассказывает Дмитрий Носов

— Как с вашей стороны выглядит эта ситуация?

— Ситуация такая: оба [Яндиев и Харитонов] дружили, только один делал это, как оказалось, в долг и не обозначал, а другой думал, что это по-братски. Один давал другому машины покататься, платил штрафы за него, возил его бизнес-классом в Киргизию, где билет стоит две тысячи долларов туда-обратно (имеется в виду приглашение Сергея Харитонова в Кыргызстан в качестве почетного гостя на мероприятие федерации ММА, в которой работал Яндиев. — «Матч ТВ»). А Харитонов начал всем рассказывать, что Яндиев подлец, что он берет деньги и не отдает. Причем суммы эти меняются даже в вашем интервью каждую секунду: сначала он сказал, что 600 тысяч, потом уже миллион.

Для Адама это обвинение было как оскорбление. Он полгода искал Харитонова, чтобы тот извинился и чтобы ситуацию закрыть, но Харитонов избегал встречи постоянно. И когда Адам с ним встретился и просто сказал: «Извинись», он в ответ был по-русски послан Сергеем на три буквы. Видимо, это переполнило чашу терпения. И теперь один лежит в больнице, потому что не следил за своим языком, а другой за решеткой, потому что не контролировал свои кулаки.

— Две вещи, которые обсуждают чаще всего: Адам ударил кастетом, и Адам ударил, когда Харитонов держал руки в карманах.

— А мы можем провести эксперимент: встанем друг напортив друга, я положу руки в карманы, и если я успею вам дать пощечину, а вы не успеете отреагировать, с вас тысяча долларов, а если успеете, то с меня тысяча долларов. Это полная чушь — про руки в карманах. Есть колоссальное количество видео, когда люди друг с другом разбираются, держат руки в карманах, и резко вылетает нежданчик. Когда люди лицом к лицу разбираются, это уже не исподтишка, удара можно ожидать вообще в любую секунду. Кто хоть раз дрался, это знает. Неожиданно, да, пропустил, да, завязалась борьба, еще раз пропустил.

Делать из Харитонова бедного, несчастного, который вышел, держал руки в карманах и говорил: «Всем мира, добра…»

Человек послал на три буквы, брызжа слюной в лицо. Сказал: «Иди ты на…». На видео видно, как стоит Харитонов: он наклонился вперед недружелюбно, недоброжелательно. Назвать это неожиданным ударом — да, но кто считает, что это было исподтишка, тот просто в единоборствах не силен.

— А кастет?

— Да там не только кастет. Еще была базука, автомат, нож и на всякий случай нунчаки. Я не готов обсуждать бред. Адам весит 85 кг, удар у него поставлен, не было у него никакого кастета, естественно. Если жестко вложиться в два удара, то они килограммов 800 будут минимум.

Мне непонятно, как здоровый мужик при весе в 135 кг, чемпион, боец, идет пишет заявление в полицию. Я не могу представить, как русский боец ММА это делает. Я добился того, чтобы посадить за решетку несколько сотен человек, но это были наркодилеры и оборотни в погонах. Здесь это бойцы ММА, наверное, это первый случай, когда боец ММА, тяжеловес, подает в суд. На мой взгляд, можно было вызвать в ринг, заставить публично извиниться как-то.

— Почему этого не сделал Адам Яндиев?

— Задаюсь тем же вопросом. Я считаю, если хочешь драться и ты боец, то дерись в ринге. Нет — используй какие-то другие вещи. Яндиев же вообще чуть не умер: он лежал в коме, болел очень жестко короной и вышел из комы пару недель или 10 дней назад.

Красит ли это Адама? Наверное, нет. Должен ли Адам понести за это наказание по закону Российской Федерации? Конечно, да. Был бы у меня товарищ, если бы мы с ним поругались, но я бы знал, что у него жена и четверо детей, которым я делал подарки и сумочку покупал, еще и с сохранившимся чеком, я бы, наверное, подумал, что надо поступить по-другому.

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