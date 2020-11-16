Харитонов опубликовал первое фото после нападения Яндиева. Последствия драки между бойцами ММА

Сергей Харитонов и Адам Яндиев подрались 13 ноября в «Лужниках». Харитонов показал, как выглядит его лицо после ударов Яндиева.

Сергей Харитонов и Адам Яндиев подрались 13 ноября в «Лужниках». Харитонов показал, как выглядит его лицо после ударов Яндиева.

Фотография

Эту фотографию Сергей Харитонов опубликовал 16 ноября в 12 часов дня у себя в инстаграме. Судя по следам крови на носу и подбородке, она была сделана в первые часы после драки с Адамом Яндиевым вечером 13 ноября.

Еще раз напомним главное:

Адам Яндиев (180 см, 84 кг; 9-1 в ММА) считается действующим бойцом UFC

Сергей Харитонов (193 см, 127 кг; 32-7 в ММА) выступает в Bellator и других ММА-организациях. Этой осенью провел первый бой по правилам профессионального бокса.

UFC пока не давало комментариев, является ли Адам бойцом промоушена: с момента последнего выступления Яндиева прошло больше двух лет (обычно на этот срок спортсмен подписывает контракт с лигой). В последний раз Яндиев упоминался как боец UFC, когда выбыл из турнира, запланированного на 7 сентября 2019-го, из-за травмы колена.

Кастет

Важнейшей деталью драки между Яндиевым и Харитоновым теперь будет использование кастета. Яндиев арестован по статье № 115 УК РФ, вторая часть которой, указывающая на применение оружия, предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

Первая часть «умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности… наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей <…>, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, <…>, либо арестом на срок до четырех месяцев».

Адам Яндиев изначально отказался давать показания в отделе полиции и после драки был отпущен домой, но в воскресенье был снова задержан и помещен в следственный изолятор до решения суда.

На входе в отделение полиции Яндиев на вопрос журналиста, был ли у него кастет, ответил: «Сами подумайте, посмотрите на эти руки. Говорят «кастет»… нужно детально все рассмотреть».

Что мы видим на лице у Сергея Харитонова

Мы видим гематому над правым глазом и, вероятно, заклеенное пластырем рассечение. Сергей Харитонов говорит, что у него диагностирован перелом орбитальной кости. Несмотря на тяжелый характер травм, в ММА было много примеров, когда повреждения такого рода наносились без кастета. Самый яркий пример бой Александра Шлеменко с Гегардом Мусаси. Вес Шлеменко между боями чуть меньше, чем вес Адама Яндиева.

Такую же травму получил Тони Фергюсон в бою против последнего соперника Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гэтжи.

Врач-травматолог также подтвердил в беседе с корреспондентом «Матч ТВ» Вадимом Тихомировым, что подобные травмы могут быть нанесены и после удара голым кулаком.

Отдельно стоит проговорить, что вне официальных документов понятие «кастет» может быть несколько размытым: от общепринятого металлического предмета, покрывающего поверхность кулака, до кольца на один-два пальца или вообще утяжелителя, не выходящего на ударную поверхность руки.

Как развивается конфликт

Адам Яндиев анонсировал большое интервью с подробностями, но был задержан через несколько часов после анонса. Вероятно, в интервью должны были появиться не самые приятные факты о Харитонове в ответ на 40-минутное интервью Харитонова Александру Лютикову, где боец рассказывает, что Яндиев долгое время занимал деньги у него и его друзей.

В социальных сетях Яндиева появилась сториз-публикация, где боец отрицает драку с основателем Fight Nights Камилом Гаджиевым и бойцом Али Багаутиновым, которую Яндиеву также приписывал Сергей Харитонов.

«У Адама Алихановича прекрасные отношения с Али Багаутиновым и Камилом Гаджиевым», — говорится в тексте сообщения.

Через полтора часа после публикации Сергеем Харитоновым фотографии со своим лицом прервал молчание родной брат Адама Яндиева Абукар: «Воздержитесь от своих слов и комментариев, пока не выслушаете вторую сторону. Харитонова мы очень хорошо знаем, поэтому чуть терпения. Это не тот человек, за кого он себя выдает», — написал боец на своей странице.

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