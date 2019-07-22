Мэнни Пакьяо в 40 лет побил непобежденного 29-летнего соперника. 10 цифр, которые все расскажут

Мэнни Пакьяо проводит 71-й профессиональный бой и вырывает победу судейским решением у боксера, который еще никому не проигрывал.

Мэнни Пакьяо проводит 71-й профессиональный бой и вырывает победу судейским решением у боксера, который еще никому не проигрывал.

Мэнни Пакьяо (61 победа, 7 поражений, 2 ничьи — до боя) дрался с Кейтом Турманом (29-0), и после 12 раундов двое из трех судей отдали победу Пакьяо со счетом 115-112 и один — Турману (113-114). В первом же раунде Пакьяо отправил Турмана в нокдаун, в 10-м был близок к тому, чтобы сделать это еще раз, пробивая удары по корпусу. Несмотря на 10-летнюю разницу в возрасте, Турман оказался не готов к темпу Пакьяо, и в начале боя это стало одной из главных проблем для американца. Позже Пакьяо устал, замедлился и позволил выровнять противнику поединок. Все трое судей отдали в пользу Пакьяо ровно пять раундов: 1, 2, 4, 5 и 10-й. В других — мнения расходились. Кит Турман после боя написал у себя в инстаграме: «Я никогда не боялся потерять этот «0». Если вы побили меня, вы побили меня. Мэнни Пакьяо побил меня сегодня. Поздравляю сенатора с замечательным выступлением».

Этот бой сделал Мэнни Пакьяо чемпионом WBA в полусреднем весе (до 66,6 кг), но, в общем, среди достижений Пакьяо сложно выбрать какое-то наиболее значимое, и очередной пояс точно им не станет.

Кейт Турман стал девятым соперником Пакьяо, который никому не проигрывал до встречи с филиппинцем.

Карьера Мэнни Пакьяо продолжается 24 года и 5 месяцев (первый профессиональный бой Мэнни провел, когда ему исполнилось 16 лет): и Рикки Хаттон, и Флойд Мейвезер, и Мигель Котто начинали позже и заканчивали раньше, чем Пакьяо. Карьера Мохаммеда Али длилась 21 год (61 бой), Майка Тайсона — 20 лет (56 боев), Леннокса Льюиса — 14 лет (44 боя).

Журналист Men’s Health Манук Акопян написал репортаж с тренировок Пакьяо перед боем с Турманом. Из интересного: за несколько дней до боя Пакьяо весит на 1,5 кг меньше лимита категории. При условии, что боксеру 40 лет, отдавать более молодому оппоненту еще и преимущество в весе, выглядит очень смело. По словам журналиста, Пакьяо бежит 14,5 км меньше чем за час. Что соответствует примерно третьему взрослому разряду по легкой атлетике. И во время пробежек Пакьяо периодически двигается в гору. После бега Пакьяо делает 1500 приседаний, и так заканчивается его утренняя тренировка.

Возможно, это помогает Пакьяо бить тех, кто моложе его и по возрасту гораздо ближе к пику. Эдриэн Бронер был младше Мэнни на 11 лет, Лукас Маттиссе — на 4,5 года, Джесси Варгас — снова на 11, а Тимоти Брэдли завершил карьеру, проиграв Пакьяо в 33 года.

«Я пробовал тренироваться с ним в одном темпе, и это невозможно, — рассказывал мне боксер Роман Кармазин, — может быть, одну тренировку еще получится выдержать, но каждый день делать те объемы, которые делает Пакьяо, невозможно. Один раз я попробовал отработать его трехчасовую тренировку. Выдержал! Но пришел домой и просто, не раздеваясь, уснул».

В бою с Турманом 40-летний Пакьяо выбросил 686 ударов при точности 28%. Это не очень хороший процент, но про Пакьяо говорят «он защищается ударами», то есть буквально заваливает ими оппонента, не давая начинать атаки. Чтобы вы понимали, насколько это много, молодой Сауль Альварес в последнем 12-раундовом бою выбросил 466 ударов. Василий Ломаченко за последний 12-раундовый бой пробил 738 ударов, но Ломаченко на две категории легче и на 10 лет моложе Пакьяо.

Он единственный в мире боксер, становившийся чемпионом в восьми весовых категориях, и это одна из первых строчек, с которой вы столкнетесь в Википедии. В 16 он боксировал в весе до 48,9 кг. С 1996-го забрался за 50 кг и оставался между 50,8 и 61,2 кг целых 12 лет. С июня 2008-го Пакьяо перешагнет 60 кг. И впоследствии сосредоточиться на весовой до 66,7 кг.

Forbes оценивает карьерный доход Мэнни Пакьяо в 1,2 миллиарда долларов. Другие издания оценивают скромнее: примерно в +500 миллионов. И тут интересно поговорить о мотивации: свой самый большой гонорар Пакьяо заработал в бою с Флойдом Мейвезером — по оценкам вышло свыше 120 миллионов долларов, но уже через полтора года Пакьяо боксировал Джесси Варгасом за 4 миллиона и даже после этого не остановился и продолжил. За последние бои с Турманом и Эдриэном Бронером Мэнни получил по 10 миллионов долларов.

Удивляться мотивации Пакьяо можно, не только изучая финансы. Например, он, уже будучи мультимиллионером, прошел через два поражения. Причем каждое могло прибить по-своему: в бою с Тимоти Брэдли было очень спорное судейское решение, а в четвертом поединке с Хуаном Мануэлем Маркесом Пакьяо упал лицом в настил ринга. Так выглядел его первый нокаут в противостоянии с Маркесом. Мэнни вернулся, провел три боя и получил «бой века» с Флойдом Мейвезером. Проиграл его, прооперировал плечо и снова продолжил драться.

Флойд Мейвезер был в зале во время боя с Турманом. Долгое время второй бой Флойда и Пакьяо воспринимался как шутка, а в какой-то момент Пакьяо и Конор Макгрегор даже начали рассуждать про возможный поединок друг с другом, но прямо сейчас Мэнни Пакьяо идет на серии из трех побед, и в прошлый раз этого хватило, чтобы стать соперником Флойда Мейвезера.

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