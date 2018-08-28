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На Зубкова подано девять исков в суд. Разбираемся в претензиях

Сергей Лисин
17:02
На Зубкова подано девять исков в суд. Разбираемся в претензиях
Эпоха больших побед сменяется эпохой больших судов.

В московский суд подано девять исков, ответчиками в которых значатся либо Федерация бобслея России (ФБР), либо ее президент Александр Зубков. В семи случаях заявления зарегистрированы, в одном проведена беседа и в одном – оно принято к рассмотрению. Все дела будет рассматривать судья Герман Бугынин. Мы связались с некоторыми истцами, чтобы понять, откуда взялся такой шквал претензий к федерации и Зубкову, недавно переизбранному президентом ФБР на очередной четырехлетний срок.

Владимир Козлов

Олимпийский чемпион (Калгари-88)

- На выборах президента ФБР нас, многолетних членов федерации, платящих членские взносы, не допустили до голосования. В бобслее творится что-то невероятное – открывают вторые федерации, дают им аккредитацию. В то же время московской федерации эту самую аккредитацию год не давали вообще, а получила она ее, только когда нашелся удобный человек, полностью подконтрольный руководству ФБР. Юридический адрес у московской федерации тот же, что и у ФБР, печать лежит в сейфе ФБР, никакой самостоятельной деятельностью эта федерация не занимается. А меня, человека, который стоял у ее истоков в 2006 году, убрали из списков, воспользовавшись моментом. Мы хотим решить все эти вопросы в правовом русле, поэтому подали в суд.

Алексей Головин

Бронзовый призер чемпионата Европы в двойке

- Я подал два иска о защите чести и достоинства по фактам клеветы в интервью, которые давал Зубков. В этих интервью он утверждал, что у меня имеется судимость за то, что я якобы «избил ветерана ВОВ, удерживал у себя и вымогал деньги». Это неправда. Меня, по сути, обвиняют в уголовном преступлении. Заседание намечено на 12 сентября, на предварительную беседу со стороны ответчика никто не пришел.

Олег Соколов

До 2012 года – главный тренер сборной России по бобслею

- На выборах 32 человека не допустили к голосованию, потому что в регламенте норма по голосованию физлиц не прописана. Это нарушение, потому что подобный момент должен быть отображен в правилах четко. Когда были выборы 2014 года, тем, кто указал на это Бенджамову, он разрешил голосовать. С того времени нарушение не исправили, а в 2018-м и голосовать не разрешили. Нужно понимать, что все эти люди, физлица, они не со стороны пришли. Это активные участники развития бобслея в России. И лишать их права голоса при выборе руководителя федерации на следующие четыре года – неправильно. Больше мне сказать особо нечего, предлагаю дождаться решения суда.

Евгения Зайцева

Бывший тренер сборной России по ОФП

- Категорически не согласна с тем, как прошли выборы президента ФБР, и с манипуляциями с открытием вторых региональных федераций. Они были нужны только для того, чтобы проголосовать за Зубкова на выборах. Доходит до смешного – у Ленинградской области в молодежной сборной вообще нет ни одного спортсмена, зато есть две федерации! В Санкт-Петербурге ни в одной спортшколе нет отделения бобслея - и тоже две федерации! Чем они занимаются? Моим спортсменам, одним из сильнейших юниоров, ставят условия, что они должны вычеркнуть фамилию Зайцевой из своих данных. Я не должна иметь к ним никакого отношения, лишь тогда им обещают создание необходимых условий. Вместо того чтобы идти на диалог и находить компромиссное решение, руководство ФБР просто старается избавиться от несогласных.

Рустем Фаизов

Тренер сборной России на Олимпиадах 1998, 2002 и 2006 годов

- Федерация бобслея республики Башкортостан уже два года не может получить аккредитацию! Мы одни в республике, стабильно поставляем в сборную спортсменов. Башкирия очень много вкладывает в развитие бобслея. Республиканское министерство спорта нас признает и финансирует, а вот на федеральном уровне начинается непонятно что. Приведу пример: два наших спортсмена, Иван Линючев и Иван Кардаков, выполнили нормативы МСМК. Но поскольку федерация не имеет аккредитации, то она не может подавать документы на присвоение спортивных званий. В результате Зубков провел эти звания через Орловскую область, к которой ребята не имели никакого отношения. Башкирия вкладывала деньги в подготовку, а Орловская область получила двух международников даром! То, что Зубков затягивает аккредитацию региональной федерации, – просто бюрократическая волокита, чтобы парализовать работу в бобслее республики Башкортостан. Лично у меня в активе десять мастеров спорта международного класса, два заслуженных мастера спорта, и я никогда не вел какой-либо разрушительной деятельности в федерации бобслея. Зубков переносит наш с ним личный конфликт на работу в рамках федерации, а это говорит о том, что он плохой руководитель.

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