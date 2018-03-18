Лучший этап Кубка мира Кайшевой в карьере. Она снова в топ-10!

Лучший этап Кубка мира Кайшевой в карьере. Она снова в топ-10!

13:40
Ульяна Кайшева в пасьюте стала 8-й, второй раз за один этап попав в топ-10.

Восьмой этап Кубка мира проходит в норвежском Холменколлене

  • Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене, на финишном круге вырвав золото у Анастасии Кузьминой, представляющей Словакию.
  • Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева - восьмое место. Напомним, в спринте она также стала восьмой.
  • Екатерина Юрлова-Перхт заняла 24 место, а Дарья Виролайнен 30-е.
  • Стартовые номера и отставания российских биатлонисток были следующими: Екатерина Юрлова-Перхт – 7-я (+50 секунд от лидера), Ульяна Кайшева – 8-я (+55 секунд), Дарья Виролайнен – 15-я (+1 минута 14 секунд)
  • Также сегодня в Холменколлене пройдет мужская эстафета. Начало трансляции в 16:35
  • Заключительный этап Кубка мира состоится в Тюмени с 22 по 25 марта

Первый огневой рубеж

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Второй огневой рубеж

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Третий огневой рубеж

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Четвертый огневой рубеж

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Финиш

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Кубок мира. Восьмой этап. Холменколлен (Норвегия)

Женщины. Гонка преследования

1 (2 место в спринте). Дарья Домрачева (Белоруссия) – 30,37,4 (2 штрафных круга)

2 (1). Анастасия Кузьмина (Словакия) – +9,2 (4)

3 (4). Сьюзан Данкли (США) – +29,5 (2)

4 (5). Фуюко Татидзаки (Япония) – +37,4 (1)

5 (3). Юлия Джима (Украина) – +46,8 (2)

6 (19). Анна Фролина (Корея) – +49,2 (2)…

8 (8). Ульяна Кайшева – +52,8 (2)…

24 (7). Екатерина Юрлова-Перхт – +1.53,6 (4)…

30 (15). Дарья Виролайнен (все – Россия) – +2.22,9 (3)

Женщины. Гонка преследования. Лыжный ход

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 25.21,5

2. Лаура Дальмайер – +1,1

3. Ванесса Хинц (обе – Германия) – +2,2…

17. Ульяна Кайшева – +39,2

32. Екатерина Юрлова-Перхт – +1.03,5

37. Дарья Виролайнен (все – Россия) – +1.20,6

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

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