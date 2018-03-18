Лучший этап Кубка мира Кайшевой в карьере. Она снова в топ-10!

Восьмой этап Кубка мира проходит в норвежском Холменколлене
- Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене, на финишном круге вырвав золото у Анастасии Кузьминой, представляющей Словакию.
- Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева - восьмое место. Напомним, в спринте она также стала восьмой.
- Екатерина Юрлова-Перхт заняла 24 место, а Дарья Виролайнен 30-е.
- Стартовые номера и отставания российских биатлонисток были следующими: Екатерина Юрлова-Перхт – 7-я (+50 секунд от лидера), Ульяна Кайшева – 8-я (+55 секунд), Дарья Виролайнен – 15-я (+1 минута 14 секунд)
- Также сегодня в Холменколлене пройдет мужская эстафета. Начало трансляции в 16:35
- Заключительный этап Кубка мира состоится в Тюмени с 22 по 25 марта
Первый огневой рубежОткрыть видео
Второй огневой рубежОткрыть видео
Третий огневой рубежОткрыть видео
Четвертый огневой рубежОткрыть видео
ФинишОткрыть видео
Кубок мира. Восьмой этап. Холменколлен (Норвегия)
Женщины. Гонка преследования
1 (2 место в спринте). Дарья Домрачева (Белоруссия) – 30,37,4 (2 штрафных круга)
2 (1). Анастасия Кузьмина (Словакия) – +9,2 (4)
3 (4). Сьюзан Данкли (США) – +29,5 (2)
4 (5). Фуюко Татидзаки (Япония) – +37,4 (1)
5 (3). Юлия Джима (Украина) – +46,8 (2)
6 (19). Анна Фролина (Корея) – +49,2 (2)…
8 (8). Ульяна Кайшева – +52,8 (2)…
24 (7). Екатерина Юрлова-Перхт – +1.53,6 (4)…
30 (15). Дарья Виролайнен (все – Россия) – +2.22,9 (3)
Женщины. Гонка преследования. Лыжный ход
1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 25.21,5
2. Лаура Дальмайер – +1,1
3. Ванесса Хинц (обе – Германия) – +2,2…
17. Ульяна Кайшева – +39,2
32. Екатерина Юрлова-Перхт – +1.03,5
37. Дарья Виролайнен (все – Россия) – +1.20,6
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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