Онлайн женской эстафеты из Холменколлена

• Это последняя женская эстафетная гонка сезона
• На данный момент наша команда занимает пятое место в зачете эстафет
• Состав сборной России на сегодняшнюю гонку: Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Екатерина Юрлова-Перхт
• Также сегодня пройдет гонка преследования у мужчин. Начало трансляции в 17:10 по московскому времени
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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