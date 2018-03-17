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Онлайн женской эстафеты из Холменколлена

Онлайн женской эстафеты из Холменколлена

14:08
Российские биатлонистки еще не попадали на подиум Кубка мира в этом сезоне. Получится ли сегодня?

• Это последняя женская эстафетная гонка сезона

• На данный момент наша команда занимает пятое место в зачете эстафет

• Состав сборной России на сегодняшнюю гонку: Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Екатерина Юрлова-Перхт

• Также сегодня пройдет гонка преследования у мужчин. Начало трансляции в 17:10 по московскому времени

Прямая трансляция

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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