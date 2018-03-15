Шипулин бежит за второй победой сезона. Онлайн мужского спринта

- Восьмой этап проходит в норвежском Холменколлене
- Стартовые номера российских спортсменов в спринте: Евгений Гараничев - 7-й, Антон Шипулин - 15-й, Антон Бабиков - 42-й, Максим Цветков - 55-й, Дмитрий Малышко - 73-й, Матвей Елисеев - 102-й
- Стартовые номера конкурентов: Симон Шемп (Германия) - 4-й, Себастьян Самуэлльсон (Швеция) - 11-й, Мартен Фуркад (Франция) - 17-й, Арнд Пайффер (Германия) - 23-й, Йоханнес Бе (Норвегия) - 54-й
- В программу восьмого этапа Кубка мира у мужчин и женщин входят спринт, пасьют и эстафета
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Фото анонса: РИА Новости/Александр Вильф
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