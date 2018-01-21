Шипулин: ни стрельбы, ни хода, а Фуркад уверенно выиграл последнюю гонку перед ОИ

- Шестой этап Кубка мира проходил в итальянском Антхольце;
- В масс-старте принимали участие три россиянина: Антон Шипулин, Антон Бабиков и Александр Логинов;
- Накануне Антон Шипулин стал третьим в пасьюте;
- Масс-старт выиграл Мартен Фуркад (два промаха), вторым и третьим стали норвежцы – Тарьей Бе и Эрленн Бьентегор;
- Прервалась серия из 11 попаданий в призеры у Йоханнеса Бё, он стал шестым с пятью промахам;
- Шупулин занял девятое место, показав 13-й ход на лыжне (51 секунду проиграл Бе), Логинов - 18-й (три промаха), Бабиков - 24-й (четыре промаха)
Эта гонка стала последней перед Олимпийскими играми, которые стартуют в Пхенчхане 9 февраля.
- Следующий этап Кубка мира пройдет в начале марта в Контиолахти.
Антон Шипулин: «В масс-старте сильно подвели лыжи»
Шипулин проиграл Бё ходом почти минуту, Бабиков – пятый с конца по скорости
Первый огневой рубежОткрыть видео
Второй огневой рубежОткрыть видео
Третий огневой рубежОткрыть видео
Четвертый огневой рубежОткрыть видео
Масс-старт. Мужчины. ФинишОткрыть видео
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