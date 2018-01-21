Шипулин: ни стрельбы, ни хода, а Фуркад уверенно выиграл последнюю гонку перед ОИ

Шипулин: ни стрельбы, ни хода, а Фуркад уверенно выиграл последнюю гонку перед ОИ

16:25
В последней гонке перед Олимпиадой российские биатлонисты не попали в число призеров.
  • Шестой этап Кубка мира проходил в итальянском Антхольце;
  • В масс-старте принимали участие три россиянина: Антон Шипулин, Антон Бабиков и Александр Логинов;
  • Накануне Антон Шипулин стал третьим в пасьюте;
  • Масс-старт выиграл Мартен Фуркад (два промаха), вторым и третьим стали норвежцы – Тарьей Бе и Эрленн Бьентегор;
  • Прервалась серия из 11 попаданий в призеры у Йоханнеса Бё, он стал шестым с пятью промахам;
  • Шупулин занял девятое место, показав 13-й ход на лыжне (51 секунду проиграл Бе), Логинов - 18-й (три промаха), Бабиков - 24-й (четыре промаха)

  • Эта гонка стала последней перед Олимпийскими играми, которые стартуют в Пхенчхане 9 февраля.

  • Следующий этап Кубка мира пройдет в начале марта в Контиолахти.

Антон Шипулин: «В масс-старте сильно подвели лыжи»

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Первый огневой рубеж

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Второй огневой рубеж

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Третий огневой рубеж

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Четвертый огневой рубеж

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Масс-старт. Мужчины. Финиш

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