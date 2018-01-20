Антон Шипулин: «На пасьюте не выложился полностью, понимая, что впереди масс-старт»

После гонки преследования, которая принесла лидеру российской сборной третье место, он ответил на вопросы корреспондента «Матч ТВ».

- Какие ощущения от бронзы?

- Рад, что сегодня занял призовое место, чувствовал себя намного лучше, думаю, это хорошо, потому что скоро самый главный старт четырехлетия, надеюсь подойти к нему в неплохой форме.

- Мыслями уже в Пхенчхане?

- Да нет, до Игр еще надо дожить. Мы пока ставим конкретные задачи. Когда я выхожу на старт, то понимаю, что это происходит сейчас, а не в Корее.

- Сегодня почти всю гонку прошли один - это добавило сложности?

- Конечно, иногда хотелось бы за кем-то посидеть - за спиной легче. Но я был рад, что сзади никто не приближается. Впереди маячил Фуркад, и моя цель была догнать его, но он хорошо стрелял и не дал шансов.

- Уверены были, что Пфайфера обойдете?

- Это биатлон, здесь нельзя быть ни в чем уверенным, всегда нужно идти до конца. Единственное, мне казалось, что я чуть сильнее его ходом, и многое решалось на огневом рубеже.

- Промах на первой лежке не выбил из колеи?

- Конечно, обидно. Я понимал, что первым же выстрелом промахиваться - это очень неприятно. Но впереди были еще три рубежа, верил в себя и шел по дистанции, пытался догонять.

- На последнем рубеже после третьего выстрела была пауза. Что случилось?

- Да, чуть-чуть задержал выстрел, переизготовился, было тяжело себя настроить, но я вытянул эти выстрелы, понимая, что при чистой стрельбе могу ехать спокойно и экономить силы на завтра. Если бы получил штраф, пришлось бы убегать последним кругом и тратить дополнительную энергию.

- Подход к рубежу здесь в горку, это удобно для вас?

- Тут вопрос не удобства, а способности подстроиться под этот подход. Судя по пасьюту, у меня все получилось.

- Могло сказаться, что шли один, и никто не заводил на подходе к рубежу, находясь рядом?

- Увидим это на масс-старте.

- Ощущения изменились, если сравнивать со спринтом?

- В спринте я был готов бороться до конца, но на пасьюте не выложился полностью, понимая, что предстоит еще масс-старт. До Фуркада было порядка 20 секунд, Пфайфер находился сзади в 30 секундах, можно было не расходовать лишние силы.

- Как планируете идти масс-старт?

- Здесь широкая трасса, вполне позволяет идти в два ряда. Конечно, нужно быть осторожным на спусках, там придется потолкаться, но в этом и есть весь кайф масс-старта.

- Сравнивая с прошлым годом, что изменилось?

- Год назад эмоционально легче бежалось, потому что было уже достаточное количество подиумов в сезоне, и я понимал, что приезжаю в любимый Антхольц. Бежал тогда здесь нелюбимую индивидуальную гонку, и эмоций было намного больше, потому что мне, наконец, поддались 20 километров.

- Что тяжелее: соревноваться три дня подряд, как в этом году, или бежать индивидуалку, как в прошлом?

- Думаю, первое. Высота может хорошо пришибить, нужно быть очень аккуратным и постоянно слушать свой организм, а в случае плохого самочувствия не выходить на гонку, поберечься.

- То, что живете не на 1600, как вся команда, а на 1000 метрах над уровнем моря, помогает?

- Думаю, да, потому что внизу восстановление происходит быстрее. Место уже нами опробованное, намоленное, и бегается, когда я живу там, всегда неплохо.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Кубок мира. 6-й этап. Антхольц (Италия)

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

1 (1 – в спринте). Йоханнес Бё (Норвегия) – 31.14,4 (0 промахов)

2 (2). Мартен Фуркад (Франция) – +1.00,5 (1)

3 (4). Антон Шипулин – +1.18,4 (1)…

14 (8). Антон Бабиков – +2.46,7 (2)…

20 (31). Максим Цветков – +2.57,7 (3)…

32 (42). Александр Логинов – +3.48,2 (4)…

33 (48). Матвей Елисеев – +3.51,4 (3)…

39 (53). Евгений Гараничев (все – Россия) – +4.10,4 (3).

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