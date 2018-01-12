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Футбол. Чемпионат Германии. Прямая трансляция. "Байер" - "Бавария"
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Другое
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Авто/Мотоспорт
Баскетбол
Летние виды
Водные виды
Теннис
Шахматы
Фигурное катание
Волейбол
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Хоккей
Шелковый путь
Допинг
Фитнес
Девушки
Киберспорт
Мода
Пхенчхан-2018
"Команда на прокачку"
КОНКУРСЫ
#СМОТРЮСПАРТАКЗЕНИТ
Конкурс комментаторов
Футбол
РФПЛ
Турнирная таблица РФПЛ-2017/18
Календарь РФПЛ
Трансферы
Россия
Сборная
Олимп - Кубок России
ФНЛ
ПФЛ
Молодежное первенство
Лига чемпионов
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Англия
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«Есть шанс этим пацанам надрать задницу». Самое веселое интервью дня
Шутки от российских биатлонистов и кудахтающий Бе.
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Цитата
Дарья Виролайнен, российская биатлонистка
Если ты себе хоть раз дашь слабину – в голове это засядет. Пусть тебе даже очень тяжело, ноги отказывают, все равно никогда нельзя сходить
Хабиб Нурмагомедов, российский боец
Я могу драться и с Коннором, и с Тони прямо сейчас. Это не шутки
Дмитрий Хохлов, главный тренер «Динамо»
На игру выходят те, кто лучше проявляет себя в тренировках. На данный момент у Погребняка конкуренцию выиграли Луценко и Бечирай
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