Шипулин берет медаль в Антхольце. Как это было

Шипулин берет медаль в Антхольце. Как это было

16:45
Антон завоевал третью бронзу для России в нынешнем розыгрыше Кубка мира.
  • Золото в гонке преследования досталось Йоханнесу Бе, с отрывом ставшему первым.
  • Мартен Фуркад в 17-й раз подряд поднялся на подиум. У француза – серебро.
  • Третье место занял наш Антон Шипулин с одним дополнительным кругом.
  • Остальные российские биатлонисты выступили следующим образом: 14. Бабиков (2 круга), 20. Цветков (3), 32. Логинов (4), 33. Елисеев (3), 39. Гараничев (3).
  • Программа шестого этапа завершится завтра гонками с общего старта.

Бе был практически безупречен всю гонку и финишировал в расслабленном режиме.

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Фуркад остался не совсем доволен собой, но справился с нервами на заключительной стрельбе и сохранил за собой вторую строчку.

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Шипулин после ошибки в самом начале, исправился и в 42-й раз в карьере поднялся на подиум.

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В интервью «Матч ТВ» Антон признался, что соперничать с норвежцем и французом в этот день было практически невозможно.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Кубок мира. 6-й этап. Антхольц (Италия)

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

1 (1 – в спринте). Йоханнес Бё (Норвегия) – 31.14,4 (0 промахов)

2 (2). Мартен Фуркад (Франция) – +1.00,5 (1)

3 (4). Антон Шипулин – +1.18,4 (1)…

14 (8). Антон Бабиков – +2.46,7 (2)…

20 (31). Максим Цветков – +2.57,7 (3)…

32 (42). Александр Логинов – +3.48,2 (4)…

33 (48). Матвей Елисеев – +3.51,4 (3)…

39 (53). Евгений Гараничев (все – Россия) – +4.10,4 (3).

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