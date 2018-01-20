Шипулин берет медаль в Антхольце. Как это было

- Золото в гонке преследования досталось Йоханнесу Бе, с отрывом ставшему первым.
- Мартен Фуркад в 17-й раз подряд поднялся на подиум. У француза – серебро.
- Третье место занял наш Антон Шипулин с одним дополнительным кругом.
- Остальные российские биатлонисты выступили следующим образом: 14. Бабиков (2 круга), 20. Цветков (3), 32. Логинов (4), 33. Елисеев (3), 39. Гараничев (3).
- Программа шестого этапа завершится завтра гонками с общего старта.
Бе был практически безупречен всю гонку и финишировал в расслабленном режиме.Открыть видео
Фуркад остался не совсем доволен собой, но справился с нервами на заключительной стрельбе и сохранил за собой вторую строчку.Открыть видео
Шипулин после ошибки в самом начале, исправился и в 42-й раз в карьере поднялся на подиум.Открыть видео
В интервью «Матч ТВ» Антон признался, что соперничать с норвежцем и французом в этот день было практически невозможно.Открыть видео Открыть видео
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Кубок мира. 6-й этап. Антхольц (Италия)
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
1 (1 – в спринте). Йоханнес Бё (Норвегия) – 31.14,4 (0 промахов)
2 (2). Мартен Фуркад (Франция) – +1.00,5 (1)
3 (4). Антон Шипулин – +1.18,4 (1)…
14 (8). Антон Бабиков – +2.46,7 (2)…
20 (31). Максим Цветков – +2.57,7 (3)…
32 (42). Александр Логинов – +3.48,2 (4)…
33 (48). Матвей Елисеев – +3.51,4 (3)…
39 (53). Евгений Гараничев (все – Россия) – +4.10,4 (3).
Еще больше биатлона на «Матч ТВ»
Шипулин проиграл 4 секунды в борьбе за третье место в спринте. Если бы не промах
Дмитрий Ярошенко: «Когда Пихлер был в сборной России – здоровался со мной с улыбкой. После – перестал»