Шипулин проиграл 4 секунды в борьбе за третье место в спринте. Если бы не промах

Бабиков заехал в топ-10. У россиян хорошие шансы в гонке преследования.

• Шестой этап Кубка мира проходит в итальянском Антхольце;

• Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Бе. Второе место - у лидера Кубка мира Мартена Фуркада, третье - у немца Арнда Пайффера;

• Лучшим из россиян стал Антон Шипулин. Он финишировал четвертым (+46.3 секунд от Бе). Результаты других наших спортсменов: Антон Бабиков - 8-й (+1:27.8), Максим Цветков - 31-й (+2:10.7), Александр Логинов - 42-й (+2:22:2), Матвей Елисеев - 48-й (+2:32.3), Евгений Гараничев - 53-й (+2,39.0);

• В программу шестого этапа входит спринт, гонка преследования и масс-старт.

Йоханнес Бе как будто проехал сегодняшний спринт на снегоходе. Даже с промахом он обогнал Фуркада на 12 секунд. При этом Мартен не заходил на штрафной круг.

Шипулин не сумел закрыть одну мишень на стойке, но мог рассчитывать на бронзу. На финише он проиграл Арнду Пайфферу, отстрелявшемуся чисто, всего четыре секунды. Немец начинал гонку позже Шипулина, поэтому мог ориентироваться на ход Антона.

Полное видео гонки

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

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