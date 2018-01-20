Домрачева специально отдает серебро Вирер. Биатлонный фэйр-плей

Благородный поступок белорусской спортсменки.

• Шестой этап Кубка мира проходит в итальянском Антхольце

• Победу в пасьюте одержала немка Лаура Дальмайер. Второе место у итальянки Доротеи Вирер, третье - у Дарьи Домрачевой

• Результаты россиянок в пасьюте: Екатерина Юрлова-Перхт - 14-я, Ирина Услугина - 42-я, Татьяна Акимова - 46-я

• Программа шестого этапа завершится завтра гонками с общего старта

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Что случилось

После четвертого огневого рубежа Домрачева и Вирер бежали вместе практически до последних метров дистанции. На кону было серебро пасьюта. Но перед самым выходом в финишный створ Дарья наступила на палку итальянки, и инвентарь сломалася. Белорусская биатлонистка посчитала, что обгонять Вирер будет неправильным, и бросила борьбу.

Свой поступок Домрачева объяснила в интервью «Матч ТВ»

Полное видео гонки

Кубок мира. Шестой этап. Антхольц (Италия)

Женщины. Гонка преследования

1 (2 – место в спринте). Лаура Дальмайер (Германия) – 29.45,0 (1 промах)

2 (7). Доротея Вирер (Италия) – +17,3 (2)

3 (4). Дарья Домрачева (Белоруссия) – +20,2 (2)…

14 (6). Екатерина Юрлова-Перхт – +1.57,3 (3)…

42 (42). Ирина Услугина – +4.03,0 (4)…

46 (31). Татьяна Акимова (все – Россия) – +4.14,0 (5)

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