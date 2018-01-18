Юрлова-Перхт заехала в «цветы» в женском спринте

• Шестой этап Кубка мира проходит в итальянском Антхольце;
• Лучшей из российских биатлонисток стала Екатерина Юрлова-Перхт. Она заняла шестое место;
• Результаты других россиянок: Татьяна Акимова - 31-я, Ирина Услугина - 42-я, Дарья Виролайне - 62-я, Ульяна Кайшева - 75-я;
• Победу в спринте одержала норвежка Тириль Экхофф. Второе место у немки Лауры Дальмайер, третье - у Вероники Витковой из Чехии;
• В программу шестого этапа входит спринт, гонка преследования и масс-старт.
Видео финиша Екатерины Юрловой-ПерхтОткрыть видео
Полное видео гонкиОткрыть видео
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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