Юрлова-Перхт заехала в «цветы» в женском спринте

Это лучший результат россиянки в нынешнем сезоне.

• Шестой этап Кубка мира проходит в итальянском Антхольце;

• Лучшей из российских биатлонисток стала Екатерина Юрлова-Перхт. Она заняла шестое место;

• Результаты других россиянок: Татьяна Акимова - 31-я, Ирина Услугина - 42-я, Дарья Виролайне - 62-я, Ульяна Кайшева - 75-я;

• Победу в спринте одержала норвежка Тириль Экхофф. Второе место у немки Лауры Дальмайер, третье - у Вероники Витковой из Чехии;

• В программу шестого этапа входит спринт, гонка преследования и масс-старт.

Видео финиша Екатерины Юрловой-Перхт

Полное видео гонки

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

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