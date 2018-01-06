Анастасия Кузьмина делает золотой дубль в Оберхофе

Лучшая из россиянок - Юрлова-Перхт - заняла 12 место.

• Четвертый этап Кубка мира проходит в немецком Оберхофе;

• Очередную победу одержала Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию. Второе место у итальянки Доротеи Вирер, третье - заняла украинка Вита Семеренко;

• Результат российских биатлонисток: Екатерина Юрлова-Перхт - 12-я, Дарья Виролайнен - 24-я, Татьяна Акимова - 33-я;

• Программа четвертого этапа завершится завтра эстафетными гонками.

Полное видео гонки

Главные моменты

Первый огневой рубеж. Кузьмина без промахов. Продолжит она лидировать. Ближайшие преследовательницы - Виткова и Мякяряйнен - убежали на штрафной круг. Второй с рубежа уходит немка Хильдебранд с 55-секундным отставанием. Юрлова-Перхт закрыла все мишени. 11-й идет россиянка.

Второй огневой рубеж. Четвертый патрон Кузьминой не попадает в цель. Пробежала штрафной круг Настя, когда соперницы еще не начали стрелять. За ней - Хильдебранд (44 секунды отставания). Юрлова-Перхт - чисто. Замыкает десятку наша биатлонистка.

Третий огневой рубеж. Не закрыла одну мишень Кузьмина на первой стойке, но на ее лидерство это не повлияло. Второй после стрельбы идет Хильдебранд (34 секунды отставания). Юрлова-Перхт увы допустила один промах. Откатилась на 11 место россиянка.

Четвертый огневой рубеж. Побежала Кузьмина к своей очередной победе. Радостно вскрикнула она, когда закрыла последнюю мишень. А второй с рубежа неожиданно убегает Доротея Вирер. Юрлова-Перхт без промахов. Идет 9-й.

Финиш. Больше минуты выиграла Кузьмина у всего мира. Второе место у Вирер, третье - у украинки Виты Семеренко. Юрлова-Перхт только 12-я.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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